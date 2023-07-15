Disney сократит производство контента по франшизам Marvel и «Звездные воины»

О таком решении заявил Руководитель Disney Боб Айгер. Он также отметил, что в последние месяцы у компании были некоторые промахи с анимацией Pixar. Поэтому теперь главной задачей будет нарастить подписчиков Disney+. «Marvel — отличный тому пример. Это не было в телевизионном бизнесе на каком-либо значительном уровне, и они не только увеличили выпуск фильмов, но и в конечном итоге сняли ряд телесериалов», — завил Айгер.

В 2009 году Disney приобрела Marvel за более чем $4 млрд, и за это время франшиза собрала для компании миллиарды долларов в мировом прокате. В этом году «Человек-муравей и Оса: Квантомания» дебютировал как 31-й фильм в кинематографической вселенной Marvel, начав пятую фазу франшизы. Однако киноработа также отметилась наиболее резким падением продаж билетов за всю историю франшизы – со времени премьеры до второго уик-энда.

Фильм «Флэш» признали самой провальной картиной про супергероев. Он принес 200 миллионов долларов убытков компании Warner Bros.