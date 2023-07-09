Фильм «Флэш» признали самой провальной картиной про супергероев

Эксперты связывают провал картины Андреса Мускетти с долгим выходом в прокат из-за двух задержек. Фильм потерпел финансовое фиаско, а его сборы с первой по вторую неделю упали на 72,5% — это самое большое падение в истории DC. Кинокомпания заработала скудные 5,23 миллиона долларов в третий уикенд в кинотеатрах США, в результате чего его общие сборы на внутреннем рынке составили всего 99 миллионов.

Напомним, что бюджет «Флэша» составил 220 миллионов долларов на производство и еще 150 на промоушен. Таким образом, это делает картину с Эзрой Миллером самой провальной среди остальных фильмов про супергероев.

Список 10 самых кассовых провалов супергеройских фильмов (без поправки на инфляцию) выглядит следующим образом:

«Флэш» — минус 200 млн долларов (по оценкам) «Шазам! Ярость богов» — минус 150 млн. «Чудо-женщина 1984» — минус 137 млн. «Темный Феникс» — минус 133 млн. «Отряд самоубийц: Миссия навылет» — минус 130 млн «Черный Адам» — минус 100 млн «Фантастическая четверка» (2015) — минус 100 млн «Призрачный патруль» — минус 92 млн. «Новые мутанты» — минус 84 млн «Зеленый Фонарь» — минус 75 млн.

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