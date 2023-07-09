Фильм «Флэш» признали самой провальной картиной про супергероев

Он принес 200 миллионов долларов убытков компании Warner Bros. Издание The Direct составило антитоп фильмов про людей со сверхспособностями. В рейтинг также вошли «Шазам! Ярость богов», «Отряд самоубийц: Миссия навылет» и другие.
Эксперты связывают провал картины Андреса Мускетти с долгим выходом в прокат из-за двух задержек. Фильм потерпел финансовое фиаско, а его сборы с первой по вторую неделю упали на 72,5% — это самое большое падение в истории DC. Кинокомпания заработала скудные 5,23 миллиона долларов в третий уикенд в кинотеатрах США, в результате чего его общие сборы на внутреннем рынке составили всего 99 миллионов.
Напомним, что бюджет «Флэша» составил 220 миллионов долларов на производство и еще 150 на промоушен. Таким образом, это делает картину с Эзрой Миллером самой провальной среди остальных фильмов про супергероев.
Список 10 самых кассовых провалов супергеройских фильмов (без поправки на инфляцию) выглядит следующим образом:
- «Флэш» — минус 200 млн долларов (по оценкам)
- «Шазам! Ярость богов» — минус 150 млн.
- «Чудо-женщина 1984» — минус 137 млн.
- «Темный Феникс» — минус 133 млн.
- «Отряд самоубийц: Миссия навылет» — минус 130 млн
- «Черный Адам» — минус 100 млн
- «Фантастическая четверка» (2015) — минус 100 млн
- «Призрачный патруль» — минус 92 млн.
- «Новые мутанты» — минус 84 млн
- «Зеленый Фонарь» — минус 75 млн.
В нашей подборке собрали лучшие сериалы июля, которые нужно обязательно посмотреть.
Комментарии (0)