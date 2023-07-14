От «Снегиря» Хлебникова до «Города астероидов» Андерсона: Что смотреть дома на этой неделе

Фильм «Снегирь» (16+)

В самостоятельном дебюте Бориса Хлебникова «Свободное плавание» (до него был полный метр с Алексеем Попогребским «Коктебель») главный герой отправляется во взрослую жизнь, сев на заржавленный сейнер. Снятый 17 лет спустя «Снегирь» — то, что могло бы там случиться с мечтательным кудрявым юношей, решившим так «провести этим летом». За эти годы подрос младший сын Хлебникова Макар («Пингвины моей мамы»), он и играет одну из главных ролей. Современного подростка, который вместе с другом-однокурсником (Олег Савостюк) решается на эскапизм: устроиться на рыболовецкий траулер «Снегирь». Но поколение отцов (их играют Александр Робак, Тимофей Трибунцев, Евгений Сытый и другие) не готово принимать детей такими, какие они есть. Особенно, когда надвигается шторм, в том числе буквально.

С 13 июля, «Кинопоиск», Okko, Kion