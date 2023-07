От «Снегиря» Хлебникова до «Города астероидов» Андерсона: Что смотреть дома на этой неделе

Сериал «Чем мы заняты в тени» / What We Do in the Shadows, 5 сезон (FX) (18+)

Комедийный мокьюментари-сериал про мотивам фильма Тайки Вайтити заходит уже на пятый сезон. Фамильяр Гильермо (Харви Гильен) все же получил укус вампира, о котором так долго мечтал. Вот только у него вдруг обнаруживается иммунитет: он не обращается в вурдалака даже спустя две недели.

С 13 июля, FX