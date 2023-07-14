От «Снегиря» Хлебникова до «Города астероидов» Андерсона: Что смотреть дома на этой неделе

Ретрофутуризм от Уэса Андерсона с Тильдой Суинтон, Скарлетт Йоханссон и Джейсоном Шварцманом «Город астероидов», четвертый сезон антологии «Чудотворцы» с Дэниэлом Рэдклиффом и Стивом Бушеми, а также штормовая драма Бориса Хлебникова «Снегирь» и триллер Стивена Содерберга «Замкнутый круг» — рассказываем о главных фильмах и сериалах, которые вышли на стримингах и ТВ на этой неделе.
Сериал «Чудотворцы» / Miracle Workers, 4 сезон (TBS) (16+)
В четвертой части сериала-антологии вернутся герои Дэниэла Рэдклиффа, Джеральдин Вишванатан и Стива Бушеми. Действие переместилось из прерий Дикого Запада в мрачное постапокалиптическое будущее в духе «Безумного Макса». Часть персонажей с трудом выживают, другие — финансово стабильны, несмотря на обстоятельства. Новый сезон должен был выйти в январе, но релиз перенесли на лето.
С 10 июля — TBS, с 11 июля — «Кинопоиск»
Фильм «Город астероидов» / Asteroid City (18+)
Новый фильм Уэса Андерсона с Тильдой Суинтон, Джейсоном Шварцманом, Скарлетт Йоханссон и Томом Хэнксом из основной программы минувшего Каннского кинофестиваля. Городок Астероид-Сити основан на месте падения метеорита много лет назад. В середине 1950-х он становится местом притяжения для всех, кто интересуется внеземным: от школьников-умников до функционеров Пентагона.
С 11 июля, Amazon Prime Video, Vudu
Сериал «Вечеринка» / The Afterparty, 2 сезон (Apple TV+) (18+)
Продолжение комедийного детектива-антологии в духе «Убийства в одном здании» и «Достать ножи». Во втором сезоне используется тот же прием, что и в первом: в каждой серии новый герой рассказывает о произошедшем преступлении со своей точки зрения. На этот раз убийство происходит на свадьбе. К роли сыщицы вернулась Тиффани Хэддиш.
С 12 июля, Apple TV+
Фильм «Снегирь» (16+)
В самостоятельном дебюте Бориса Хлебникова «Свободное плавание» (до него был полный метр с Алексеем Попогребским «Коктебель») главный герой отправляется во взрослую жизнь, сев на заржавленный сейнер. Снятый 17 лет спустя «Снегирь» — то, что могло бы там случиться с мечтательным кудрявым юношей, решившим так «провести этим летом». За эти годы подрос младший сын Хлебникова Макар («Пингвины моей мамы»), он и играет одну из главных ролей. Современного подростка, который вместе с другом-однокурсником (Олег Савостюк) решается на эскапизм: устроиться на рыболовецкий траулер «Снегирь». Но поколение отцов (их играют Александр Робак, Тимофей Трибунцев, Евгений Сытый и другие) не готово принимать детей такими, какие они есть. Особенно, когда надвигается шторм, в том числе буквально.
С 13 июля, «Кинопоиск», Okko, Kion
Сериал «Замкнутый круг» / Full Circle, премьера (Max) (18+)
Триллер Стивена Содерберга по сценарию Эда Соломона («Люди в черном», «Иллюзия обмана») с Клэр Дэйнс, Зази Битц и Тимоти Олифантом. В центре сюжета — похищение сына состоятельной Сэм. Но киднеппинг становится лишь завязкой, а расследование приводит к раскрытию множества тайн жителей современного мультикультурного Нью-Йорка. Премьера шоу была на фестивале Tribeca. В проекте всего шесть серий, которые будут выходить по две в неделю.
C 13 июля, Max
Сериал «Выживание толстушки» / Survival of the Thickest, премьера (Netflix) (18+)
Обаятельная бодипозитивная комедия о принятии себя и своего тела, а также веру в свои силы и талант. Мэвис (стендап-комедиантка Мишель Бюто) в 38 лет начинает жизнь с нуля: расстается с изменяющем ей бойфрендом и реализует мечту стать дизайнером. Поставили шоу Линда Мендос и Ким О. Нгайен, обе работавшие над «Бруклин 9-9».
С 13 июля, Netflix
Сериал «Чем мы заняты в тени» / What We Do in the Shadows, 5 сезон (FX) (18+)
Комедийный мокьюментари-сериал про мотивам фильма Тайки Вайтити заходит уже на пятый сезон. Фамильяр Гильермо (Харви Гильен) все же получил укус вампира, о котором так долго мечтал. Вот только у него вдруг обнаруживается иммунитет: он не обращается в вурдалака даже спустя две недели.
С 13 июля, FX
Сериал «Основание» / Foundation, 2 сезон (Apple TV+) (16+)
Визионерская экранизация одноименной эпической саги Айзека Азимова. Шоураннером проекта стал Дэвид С. Гойер, соавтор фильмов о Бэтмене Кристофера Нолана, а среди исполнительных продюсеров — дочь Азимова Робин. Действие продолжения развернется спустя век после событий первого сезона. К актерскому составу присоединились Бен Дэниелс, Элла-Рэй Смит и Изабелла Лафлэнд.
С 14 июля, Apple TV+
Фильм «Птичий короб: Барселона» / Bird Box Barcelona (18+)
Спин-офф постапокалиптического триллера Сюзанны Бир 2018 года с Сандрой Буллок. Действие нового фильма происходит в Испании, которую также охватывает волна массовых самоубийств (спастись можно, если соблюдать некоторые правила). Здесь противостоит невидимым монстрам и сектантам Себастьян (Марио Касас из «Три метра надо уровнем неба») и его маленькая дочь Анна (Алехандра Ховард). Сняли картину братья Давид и Алекс Пасторы («Эпидемия», «Утраченный дом»).
С 14 июля, Netflix
Фильм «Наследие» (18+)
За два года математик, театральный режиссер, перформер и писатель Роман Михайлов выпускает уже третий фильм. За деревенским колдуном ухаживает только подросток Руслан (Олег Чугунов из «Черной весны» и «Здорового человека»). Когда тот умирает, он хочет провести панихиду, но священник отказывается совершить обряд. Тогда гуманист Руслан решает отпеть его самостоятельно. В касте фильма — неизменный Федор Лавров, Евгений Ткачук и Дарья Мацель (младшая сестра Марии Мацель из «ЮЗЗЗ» и «Страны Саши»).
С 14 июля, «Кинопоиск», Okko, Wink, «Иви»
Сериал «Этим летом я стала красивой» / The Summer I Turned Pretty, 2 сезон (Prime Video) (18+)
Продолжение подростковой мелодрамы взросления о девушке Белли (Лола Тун), которая не может выбрать одного из двух братьев Фишер, оказавшись в любовном треугольнике. Сериал основан на трилогии-бестселлере Дженни Хань. Она же разрабатывала его сценарий для Amazon Prime.
С 14 июля, Prime Video
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