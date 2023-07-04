От «Пищеблока» до «Благих знамений»: лучшие сериалы июля 2023-го

Возвращения триллера про пионеров-вампиров «Пищеблок», продолжение комедии «Благие знамения» с Майклом Шином и Дэвидом Теннантом, шпионский боевик с Зои Салдана «Спецназ: Львица» и мокьюментари-проект «Чем мы заняты в тени» — рассказываем про главные сериалы середины лета.
«Там, где цветет полынь», премьера (Kion) (16+)
Мистическая драма с Викторией Агалаковой для поклонников янг-эдалта. Старшеклассницу Ульяну начинают преследовать видения: она бежит от кого-то по полю с цветущей полынью. Разобраться, что с ней происходит, ей помогает новая знакомая Рута (Сабина Ахмедова). Оказывается, девушка предвидит смерти других людей. В касте проекта также Риналь Мухаметов и Илларион Маров — у их героев Рэма и Кастета тот же дар, что и у Ульяны. Снял сериал Кирилл Кузин — режиссер «Сергия против нечисти».
С 1 июля, Kion
«Линкольн для адвоката» / The Lincoln Lawyer, первая часть 2 сезона (Netflix) (18+)
Продолжении экранизации детективных романов Майкла Коннелли про адвоката Микки Холлера. В сериале его играет Мануэль Рульфо. Главный герой разбирается с личной жизнью — двумя бывшими женами — и попутно решает юридические кейсы. Среди создателей проекта — работавший над «Почему женщины убивают» Дэвид Гроссман. Новый сезон основан на «Пятом свидетеле» — четвертой книге цикла бестселлеров. Впрочем, в июле выйдет лишь половина эпизодов, остальные зрители смогут увидеть в начале августа.
С 6 июля, Netflix
«Тяни, Сундук», премьера (Premier) (16+)
Спин-офф сериала «Зема» посвящен Сундуку (Денис Сундуков) — одному из персонажей оригинала. Тот пытается спасти родную деревню от мусора. Но инициатива снизу не слишком устраивает местную администрацию. За режиссуру отвечает Роман Фокин («Психологини», «Восьмидесятые»).
С 6 июля, Premier
«Ужас Долорес Роуч» / The Horror of Dolores Roach, премьера (Prime Video) (18+)
Черный комедийный хоррор с Жустин Мачадо из «Клиент всегда мертв». Она играет Долорес, которая провела почти 20 лет за решеткой по несправедливому обвинению. Выйдя на свободу, она устраивается массажисткой, но случайно убивает домогавшегося его клиента. Чтобы спрятать труп и не попасть снова за решетку, она вместе с другом Луисом (Алехандро Эрнандес) делает из него эмпанады. Над шоу работал Эдуардо Санчес — один из режиссеров «Шершней».
С 7 июля, Prime Video
«Пищеблок», 2 сезон («Кинопоиск») (18+)
Продолжение приключений пионеров-вампиров, но уже без литосновы от Алексея Иванова: первый сезон был экранизацией его одноименного романа, второй — оригинальная история, хотя и с частично придуманными им персонажами. Напомним, главный герой Валерка Лагунов (Петр Натаров) в финале сам стал вурдалаком. Три года спустя он пытается сохранить в себе человека и бороться с желанием пить кровь. Ему в этом помогают друзья из лагеря «Буревестник» — экс-вожатый Игорь (Даниил Вершинин) и первая любовь Анастасийка (Мария Абрамова). Параллельно в его городе появляется могущественный вампир, а в классе — новенькая, которая может разоблачить Валерку.
Режиссером нового сезона стал Эдуард Бордуков («На острие»), сменивший Станислава Подгаевского. Сценарий написал Сергей Калужанов («Мажор»). К касту проекта присоединились Равшана Куркова, Сергей Епишев, Александра Ревенко и Риналь Мухаметов.
С 8 июля, «Кинопоиск»
«Чудотворцы» / Miracle Workers, 4 сезон (TBS) (16+)
В четвертой части сериала-антологии вернутся герои Дэниэла Рэдклиффа, Джеральдин Вишванатан и Стива Бушеми. Действие переместилось из прерий Дикого Запада в мрачное постапокалиптическое будущее в духе «Безумного Макса». Часть персонажей с трудом выживают, другие — финансово стабильны, несмотря на обстоятельства. Новый сезон должен был выйти в январе, но релиз перенесли на лето.
С 10 июля — TBS, с 11 июля — «Кинопоиск»
«Вечеринка» / The Afterparty, 2 сезон (Apple TV+) (18+)
Продолжение комедийного детектива-антологии в духе «Убийства в одном здании» и «Достать ножи». Во втором сезоне используется тот же прием, что и в первом: в каждой серии новый герой рассказывает о произошедшем преступлении со своей точки зрения. На этот раз убийство происходит на свадьбе. К роли сыщицы вернулась Тиффани Хэддиш.
С 12 июля, Apple TV+
«Замкнутый круг» / Full Circle, премьера (Max) (18+)
Триллер Стивена Содерберга по сценарию Эда Соломона («Люди в черном», «Иллюзия обмана») с Клэр Дэйнс, Зази Битц и Тимоти Олифантом. В центре сюжета — похищение сына состоятельной Сэм. Но киднеппинг становится лишь завязкой, а расследование приводит к раскрытию множества тайн жителей современного мультикультурного Нью-Йорка. Премьера шоу была на фестивале Tribeca. В проекте всего шесть серий, которые будут выходить по две в неделю.
C 13 июля, Max
«Выживание толстушки» / Survival of the Thickest, премьера (Netflix) (18+)
Обаятельная бодипозитивная комедия о принятии себя и своего тела, а также верю в свои силы и талант. Мэвис (стендап-комедиантка Мишель Бюто) в 38 лет начинает жизнь с нуля: расстается с изменяющем ей бойфрендом и реализует мечту стать дизайнером. Поставили шоу Линда Мендос и Ким О. Нгайен, обе работавшие над «Бруклин 9-9».
С 13 июля, Netflix
«Чем мы заняты в тени» / What We Do in the Shadows, 5 сезон (FX) (18+)
Комедийный мокьюментари-сериал про мотивам фильма Тайки Вайтити заходит уже на пятый сезон. Фамильяр Гильермо (Харви Гильен) все же получил укус вампира, о котором так долго мечтал. Вот только у него вдруг обнаруживается иммунитет: он не обращается в вурдалака даже спустя две недели.
С 13 июля, FX
«Основание» / Foundation, 2 сезон (Apple TV+) (16+)
Визионерская экранизация одноименной эпической саги Айзека Азимова. Шоураннером проекта стал Дэвид С. Гойер, соавтор фильмов о Бэтмене Кристофера Нолана, а среди исполнительных продюсеров — дочь Азимова Робин. Действие продолжения развернется спустя век после событий первого сезона. К актерскому составу присоединились Бен Дэниелс, Элла-Рэй Смит и Изабелла Лафлэнд.
С 14 июля, Apple TV+
«Правосудие: Первобытный город» / Justified: City Primeval, премьера (FX) (18+)
Мрачный мини-сериал в жанре неовестерна — продолжение шоу «Правосудие». В нем к роли стража правопорядка Рейлана Гивенса вернулся Тимоти Олифант. На этот раз он отправится в Детройт, где будет противостоять опасному преступнику Клементу Мэнселу (Бойд Холбрук), которому постоянно удается избежать наказания. Шоураннерами стали Дэйв Андрон и Майкл Диннер, работавшие и над оригиналом. Последний также выступил режиссером проекта.
С 18 июля, FX
«Кокетка» / Minx, 2 сезон (Starz) (18+)
Феминистский сериал рассказывает о создании первого эротического журнала для женщин в Лос-Анджелесе 1970-х. Его запускает энергичная Джойс (Офелия Ловибонд), вынужденно объединившая усилия с издателем Дагом (Джейк Джонсон из «Новенькой»). Во втором сезоне герои пытаются справиться с обрушившимся на них ошеломительным успехом. Исполнительным продюсером проекта выступил комедийный режиссер Пол Фиг («Шпион», «Копы в юбках»).
С 21 июля, Starz
«Спецназ: Львица» / Special Ops: Lioness, премьера (Paramount+) (18+)
Боевик с Зои Салдана, Николь Кидман, Морганом Фриманом, Лайслой Де Оливейра и Майклом Келли по сценарию создателя вселенной «Йеллоустоуна» Тейлора Шеридана. По сюжету женщина-морпех должна подружиться с дочерью подозреваемого в терроризме, чтобы избежать теракта. Сняли проект Энтони Бирн («Острые козырьки») и Пол Кэмерон («Мир Дикого Запада»).
С 23 июля, Paramount+
«Футурама» / Futurama, 8 сезон (Hulu) (16+)
Культовый мультсериал про экипаж космического корабля, доставляющего грузы по всей галактике, возвращается после перерыва почти в 10 лет. Роли доктора Зойдберга, робота Бендера и марсианки (на самом деле не совсем) Лилы вновь озвучат Билли Уэст, Джон Ди Маджио и Кэти Сагал.
C 24 июля, Hulu
«Скрежет металла» / Twisted Metal, премьера (Peacock) (18+)
Комедийный боевик основан на серии игр Twisted Metal компании PlayStation Studios. Его главный герой Джон Доу (Энтони Маки) доставляет посылки в постапокалиптическом мире, стараясь избегать встречи с многочисленными мародерами. В касте проекта также Стефани Беатрис, Томас Хейден Черч, Уилл Арнетт, Ричард Кебрал и рестлер Самоа Джо. Шоураннер сериала — Майкл Смит («Кобра Кай»).
С 27 июля, Peacock
«Благие знамения» / Good Omens, 2 сезон (Prime Video) (18+)
Продолжение британского комедийного шоу с Майклом Шином и Дэвидом Теннантом, основанного на романе Нила Геймана и Терри Пратчетта. Экранная история про то, как ангел Азирафель и демон Кроули пытаются предотвратить Апокалипсис — так как им вполне комфортно на земле — стала настолько популярна, что шоу решили продлить. А Гейман написал оригинальный сценарий специально для второго сезона. В новых эпизодах главные герои будут пытаться вернуть память архангелу Гавриилу (Джон Хэмм).
С 28 июля, Prime Video
«Полезные советы от Джона Уилсона» / How to with John Wilson, 3 сезон (HBO) (18+)
Документалист Джон М. Уилсон продолжает изучать жителей Нью-Йорка, задавая им на улицах простые и не очень вопросы: от того, как утилизировать батарейки, до правил ведения светской беседы. Получается невероятно забавно и познавательно. Во третьем сезоне режиссер разберется с новыми проблемами.
С 28 июля, HBO
«Шелковый путь», премьера (Premier) (16+)
Документальный мини-сериал Дарьи Слюсаренко — одной из сценаристок «Беспринципнных» и режиссеров антологии «Бесит». Ее проект посвящен циркам — почему они стали уходящей натурой, а также как сейчас живут наследники знаменитых династий гимнастов и клоунов. Спродюсировали «Шелковый путь» Валерий Федорович, Евгений Никишов и Марина Разбежкина. Как полный метр картину показывали на фестивале «Послание к человеку».
Июль, Premier
«Монтекристо» / Montecristo, премьера (ViX Original) (18+)
Испанская экранизация романа Александра Дюма, действие которого перенесено в наше время. Таинственный владелец крупной IT-компании Алехандро Монтекристо (Уильям Леви из «Обители зла: Последней главы») появился как будто из ниоткуда. На его бизнес покушаются многие конкуренты, в том числе Фернандо Мондего (Роберто Энрикес, «Причал»), много лет назад разрушивший его жизнь.
Июль, «Амедиатека»
«На страже пляжа», 2 сезон (Premier) (16+)
Продолжение детективной комедии с Антоном Филипенко в главной роли. Он играет «чистильщика» мест преступления Дениса Дубова. Ввязавшись в опасное дело, он вынужден скрываться в приморском городе. Здесь он начинает помогать в расследованиях следователю Диане (Катерина Ковальчук).
Июль, Premier
Комментарии (0)