Напомним, XVII Международный кинофестиваль имени Андрея Тарковского «Зеркало» стартовал 30 июня большим концертом на Центральной площади города Юрьевец. В этом году фестиваль сохранил формат международного киносмотра. В основном конкурсе были представлены 8 фильмов, в производстве которых приняли участие 12 стран: Грузия, Индия, Канада, Китай, Колумбия, Куба, Малайзия, Норвегия, Сербия, США, Франция и Россия. Помимо международной конкурсной программы, в рамках фестиваля представили традиционную программу российского кино «Свои».

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