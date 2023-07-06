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Юрий Быков и Наталия Мещанинова стали призерами кинофестиваля имени Тарковского «Зеркало» в 2023 году

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Фестиваль открылся в Юрьевце, родном городе Андрея Тарковского. Победителей огласили в рамках торжественной церемонии в пространстве железнодорожного вокзала Иванова, где все дни работал пленочный кинотеатр. Закрыла киносмотр российская премьера картины-обладателя Золотой пальмовой ветви Каннского кинофестиваля 2023 года «Анатомия падения» Жюстин Трие. Публикуем список призеров киносмотра. 

Юрий Быков

Призы международного жюри:

  • Гран-при — «Шивамма», режиссер Джайшанкар Арьяр, Индия
  • Лучший режиссер — «Фремонт», режиссер Бабак Джалали, США
  • Специальный приз жюри — «Брайтон 4», режиссер Леван Когуашвили, Грузия

Другие награды:

  • Приз независимых телеграм-каналов — «Ниша», режиссер Антон Ермолин, Россия
  • Приз зрительских симпатий — «Один маленький ночной секрет», режиссер Наталия Мещанинова
  • Специальный приз программы «Переплетения» за исследование границ кинематографа, искусства и дизайна — «Тонкой нитью», режиссер Софья Горленко
  • Специальный приз за вклад в кинематограф имени Андрея Тарковского — режиссер Евгений Цымбал
  • Приз имени Александра Кайдановского — режиссер Юрий Быков
  • Специальный приз за выдающийся вклад в киноискусство — режиссер Андрей Смирнов
Фото: Вячеслав Филиппов

Борис Хлебников и Наталия Мещанинова

Напомним, XVII Международный кинофестиваль имени Андрея Тарковского «Зеркало» стартовал 30 июня большим концертом на Центральной площади города Юрьевец. В этом году фестиваль сохранил формат международного киносмотра. В основном конкурсе были представлены 8 фильмов, в производстве которых приняли участие 12 стран: Грузия, Индия, Канада, Китай, Колумбия, Куба, Малайзия, Норвегия, Сербия, США, Франция и Россия. Помимо международной конкурсной программы, в рамках фестиваля представили традиционную программу российского кино «Свои».

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