XVII Международный кинофестиваль имени Андрея Тарковского «Зеркало» откроется 30 июня большим концертом на Центральной площади города Юрьевец. В этом году концерт будет посвящен памяти композитора и соратника режиссера — Эдуарда Артемьева, которого не стало в декабре прошлого года.

Центральными площадками фестиваля в Иванове станут арт-резиденция на железнодорожном вокзале, где пройдут показы фильмов с 35-миллиметровой пленки и Музейно-выставочный центр, где традиционно разместится фестивальный центр. Здесь пройдут не только кинопоказы, но и книжная ярмарка, а также откроются сувенирный магазин «Тарковский» и специально оборудованное камерное пространство с показами кино и видео-артом.

Еще одно важное посвящение фестиваля — программа «Тарковский контекст: Янковский», которая откроется в этом году и продолжится в 2024 году. Ряд показов пройдет в формате in memoriam: в память об актерах, режиссерах и деятелях культуры, которые ушли в течение последнего года. На большом экране представят фильмы с участием Инны Чуриковой, работы Вадима Абдрашитова, а также картины, связанные с жизнью и творчеством Вячеслава Зайцева.

«Зеркало» сохранит формат международного киносмотра. Всего на фестивале представят порядка 100 кинокартин из более 10 стран мира. Помимо международной конкурсной программы, в рамках фестиваля представят традиционную программу российского кино «Свои».

В этом году на «Зеркало» также вернется «Костюм в кино» — кураторская программа художника по костюмам Надежды Васильевой. Впервые на фестивале будет представлена программа «Переплетения», которая будет включать в себя фильмы, c одной стороны исследующие границы актуального кинематографа, а с другой — осмысляющие роль моды, искусства и дизайна в современном мире.