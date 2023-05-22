18+
  • Развлечения
  • Кино и сериалы
  • News
Кино и сериалы

Программа-посвящение Олегу Янковскому и показы в формате in memoriam: каким будет кинофестиваль имени Тарковского «Зеркало» в 2023 году?

Поделиться:

В этом году он пройдет в 17-й раз — с 30 июня по 5 июля. Фестиваль откроется масштабным концертом в Юрьевце, родном городе Андрея Тарковского, сохранит международный статус и запустит цикл мероприятий к юбилею Олега Янковского — в 2024 году актеру театра и кино могло бы исполниться 80 лет.

XVII Международный кинофестиваль имени Андрея Тарковского «Зеркало», zerkalo.space

XVII Международный кинофестиваль имени Андрея Тарковского «Зеркало» откроется 30 июня большим концертом на Центральной площади города Юрьевец. В этом году концерт будет посвящен памяти композитора и соратника режиссера — Эдуарда Артемьева, которого не стало в декабре прошлого года.

Центральными площадками фестиваля в Иванове станут арт-резиденция на железнодорожном вокзале, где пройдут показы фильмов с 35-миллиметровой пленки и Музейно-выставочный центр, где традиционно разместится фестивальный центр. Здесь пройдут не только кинопоказы, но и книжная ярмарка, а также откроются сувенирный магазин «Тарковский» и специально оборудованное камерное пространство с показами кино и видео-артом.

Еще одно важное посвящение фестиваля — программа «Тарковский контекст: Янковский», которая откроется в этом году и продолжится в 2024 году. Ряд показов пройдет в формате in memoriam: в память об актерах, режиссерах и деятелях культуры, которые ушли в течение последнего года. На большом экране представят фильмы с участием Инны Чуриковой, работы Вадима Абдрашитова, а также картины, связанные с жизнью и творчеством Вячеслава Зайцева.

«Зеркало» сохранит формат международного киносмотра. Всего на фестивале представят порядка 100 кинокартин из более 10 стран мира. Помимо международной конкурсной программы, в рамках фестиваля представят традиционную программу российского кино «Свои».

В этом году на «Зеркало» также вернется «Костюм в кино» — кураторская программа художника по костюмам Надежды Васильевой. Впервые на фестивале будет представлена программа «Переплетения», которая будет включать в себя фильмы, c одной стороны исследующие границы актуального кинематографа, а с другой — осмысляющие роль моды, искусства и дизайна в современном мире.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: