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Кино и сериалы

Эмир Кустурица снимет фильм по произведениям Гоголя

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Работа над картиной начнется следующем году. Она будет называться «Три женщины и мертвые души». Об этом сообщает ТАСС.

Denis Makarenko / Shutterstock.com

Впервые о планах экранизации российского классика режиссер рассказал еще в феврале. Тогда кинематографист говорил, что может снять даже три ленты по «Повести о том, как Иван Иванович поссорился с Иваном Никифоровичем», «Коляске» и «Сорочинской ярмарке». Теперь же Кустурица заявил о возможности экранизации «Мертвых душ»: «Это правда, [фильм] называется "Три женщины и мертвые души". [Работа над фильмом начнется] в следующем году», — поделился кинодел.

Какое произведение или произведения Гоголя легли в основу сценария, кинематографист не уточнил. Ранее Кустурица утверждал, что «по Гоголю плохо снять невозможно». Сочинения писателя «представляют собой фантастические этюды о совести и характерах людей, которые жили в Малороссии».

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