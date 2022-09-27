На Netflix выйдет сериал «Задача трех тел» — адаптация романа Лю Цысиня от шоураннеров «Игры престолов»

Сериал «Задача трех тел» основан на одноименном научно-фантастическом романе Лю Цысиня — писателя, считающегося лицом китайской фантастики. По сюжету, в те времена, когда Китай переживал последствия жестокой «культурной революции», в ходе секретного военного проекта в космос были посланы сигналы, чтобы установить контакт с инопланетным разумом.

Один из сигналов подхватила цивилизация, находящаяся на краю гибели, и теперь пришельцы готовятся вторгнуться на Землю. Узнав об этом, люди разделились на тех, кто готов отдать мир под управление высшего разума, и тех, кто до последнего будет бороться против этого вторжения.

Сериал «Задача трех тел» снял гонконгский кинорежиссер Дерек Цан — автор ленты «Лучшие дни», которая была номинирована на «Оскар» в 2019 году как лучший фильм на иностранном языке. Продюсерами выступили Дэвид Бениофф и Д. Б. Вайс — тандем, наиболее известный своей работой над «Игрой престолов». Роли в проекте исполнили Бенедикт Вонг («Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия»), Цай Чинь («Легенда десяти колец»), Джон Брэдли, Лиам Каннингэм («Игра престолов») и другие.

Сериал «Задача трех тел» выйдет на стриминговом сервисе Netflix в 2023 году.