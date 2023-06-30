От «Ведьмака» до «Библиотекаря»: Что смотреть дома на этой неделе

Сериал «Ведьмак» / The Witcher, 3 сезон (Netflix ) (18+)

Третий сезон фанаты компьютерной игры «Ведьмак» и книг Анджея Сапковского ждут со смешанными чувствами. С одной стороны, в последний раз в роли Геральта можно увидеть Генри Кавилла (далее его заменит Лиам Хемсворт), с другой — недавний спин-офф «Ведьмака» оказался откровенным провалом (здесь мы рассказывали почему). А значит завоевывать лояльность аудитории придется заново.

История основана на романе «Час презрения», но в сериале вновь будет множество расхождений с литературным первоисточником. Кроме того, сезон разделен на две части. Вторая половина эпизодов выйдет с 27 июля.

С 29 июня, Netflix