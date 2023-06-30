От «Ведьмака» до «Библиотекаря»: Что смотреть дома на этой неделе

Третий сезон «Ведьмака» (пока еще с Генри Кавиллом), долгожданная экранизация романа Михаила Елизарова «Библиотекарь» с Никитой Ефремовым, триллер с Идрисом Эльбой «Захваченный рейс» и анимационное шоу «Нимона» с Хлоей Грейс Морец и Ризом Ахмедом — рассказываем о главных сериалах и фильмах, которые вышли на стримингах и ТВ на этой неделе.
Фильм «Кто убил BlackBerry» / BlackBerry (16+)
Художественный фильм о создании первого в мире смартфона BlackBerry участвовал в этом году в конкурсе Берлинского кинофестиваля. Это история про канадских разработчиков, придумавших соединить компьютер и телефон в одном устройстве. Они моментально завоевывают рынок, но куда сложнее оказывается продолжать удерживаться на вершине. Снял картину Мэтт Джонсон, также сыгравший в ней одного из IT-гениев, хотя солируют в касте Джей Барушель и Гленн Хауэртон. Теперь проект доступен и на киноплатформах.
С 27 июня, «Кинопоиск», Premier, Okko
Сериал «Захваченный рейс» / Hijack, премьера (AppleTV+) (18+)
Драматический триллер с Идрисом Эльбой про переговорщика, пытающегося остановить захвативших самолет преступников. Это пассажир рейса Дубай-Лондон Сэм Нельсон, оказавшийся среди заложников. Обычно он выступает медиатором между крупными компаниями, но в критический момент пытается распространить свои знания психологии и на криминал, чтобы всех спасти. Среди сценаристов проекта — Джордж Кэй и Джим Филд Смит, работавшие вместе над антологией «Преступник» и «Охотой на оленей».
С 28 июня, AppleTV+
Сериал «Ведьмак» / The Witcher, 3 сезон (Netflix ) (18+)
Третий сезон фанаты компьютерной игры «Ведьмак» и книг Анджея Сапковского ждут со смешанными чувствами. С одной стороны, в последний раз в роли Геральта можно увидеть Генри Кавилла (далее его заменит Лиам Хемсворт), с другой — недавний спин-офф «Ведьмака» оказался откровенным провалом (здесь мы рассказывали почему). А значит завоевывать лояльность аудитории придется заново.
История основана на романе «Час презрения», но в сериале вновь будет множество расхождений с литературным первоисточником. Кроме того, сезон разделен на две части. Вторая половина эпизодов выйдет с 27 июля.
С 29 июня, Netflix
Сериал «Библиотекарь», премьера (more.tv и Wink) (18+)
Долгожданная экранизация романа Михаила Елизарова — 15 лет назад фэнтези о книголюбах (и где они обитают) получила «Русский Букер». Это история про актера-неудачника Алексея (Никита Ефремов). Он возвращается в Широнино, родной город отца, которого убили при странных обстоятельствах. Там он оказывается втянут в противостояние библиотек (да-да!) — оказывается, что труды советского фантаста Дмитрия Громова обладают магической силой. В сериал историю превратил Игорь Твердохлебов — режиссер «Мажора», «Территории» и «Триггера». В касте, помимо Ефремова, — Евгения Дмитриева, Михаил Трухин, Михаил Тройник, Мариам Псутури, Марина Ворожищева и многие другие.
С 29 июня, more.tv, Wink
Сериал «Воин» / Warrior, 3 сезон (Max) (18+)
Третий сезон экшн-проекта про соперничающие китайские группировки в Сан-Франциско XIX века. Концепцию сериала еще в 1970-е придумал Брюс Ли, а спустя годы воплотила как сопродюсер его дочь Шеннон. Главную роль по-прежнему играет Эндрю Кодзи.
С 29 июня, Max
Сериал «Джек Райан» / Jack Ryan, 4 сезон (Prime Video) (18+)
Продолжение сериальной экранизации шпионских романов Тома Клэнси. Напомним, в этой версии аналитика ЦРУ Джека Райана играет звезда «Офиса» Джон Красински (эту роль в фильмах исполняли Алек Болдуин, Харрисон Форд, Бен Аффлек и Крис Пайн). В четвертом — и финальном — сезоне он становится начальником и вступает в борьбу с наркокартелем.
С 30 июня, Prime Video
Сериал «Нимона» / Nimona, премьера (Netflix) (16+)
Мультсериал с Хлоей Грейс Морец и Ризом Ахмедом — они озвучили подростка-оборотня Нимону и охотящегося за ней рыцаря Баллистера Блэкхарта соответственно. Вскоре сам Блэкхарт оказывается вне закона, и это становится началом их большой дружбы. Анимационная история основана на комиксе Ноэль Стивенсон, среди ее сценаристов — один из авторов «Города героев» и «Университета монстров» Роберт Л. Бейрд, а поставили шоу Ник Бруно и Трой Квон, сообща делавшие также комедию «Камуфляж и шпионаж».
С 30 июня, Netflix
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