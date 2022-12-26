Королевство кривых сюжетов — каким получился сериал «Ведьмак: Происхождение»

Над «Ведьмаком» продолжают сгущаться тучи, и речь уже не про уход актера Генри Кавилла. Спин-офф в виде мини-сериала «Ведьмак: Происхождение» (вышел на Netflix 25 декабря) лишний раз доказывает, что шоураннеры не только не справляются с адаптацией мира Анджея Сапковского, но и не понимают, почему книжная сага о Геральте влюбила в себя миллионы. Журналист «Собака.ru» Алексей Нимандов рассказывает, как приквел роняет планку качества всей франшизы до уровня любительского косплея.
Пусть уважаемые косплееры, которые читают этот материал, не обижаются: многие из вас воссоздают образы из мира «Ведьмака» гораздо лучше, чем продакшн крупного стримингового сервиса. Данным сравнением хочется намекнуть, насколько халатно и, прямо скажем, бюджетно подошли к делу все причастные к «Происхождению» люди.
Впрочем, давайте по порядку. «Ведьмак: Происхождение» — это спин-офф основного сериала, в котором за 4 часа нам обещали рассказать о Сопряжении Сфер. Это крупнейший катаклизм в мире Сапковского, в результате которого на Континенте появились эльфы, люди, краснолюды, гномы, различные чудовища и магия. Случилось Сопряжение Сфер примерно за полторы тысячи лет до приключений Геральта, поэтому Генри Кавилла в касте нет. Как и вообще ведьмаков в сериале, хотя создатели и интриговали, что покажут, как был создан первый в мире охотник на монстров. Надо ведь как-то оправдать слово «Ведьмак» в названии.
Тезисно — о сюжете: три эльфийских королевства ведут многовековую войну, но в результате дворцового переворота верховный маг Балор (Ленни Генри) создает единую Империю и становится ее теневым правителем. Императрицу он берет в плен и ставит себе целью захватить еще и другие миры. С таким положением дел не согласны семь разных героев, которые решают отправиться в столицу и всех там убить.
Каноничен ли сериал? Разумеется, нет. В книгах Сапковского не дается четкого ответа на вопрос, как случилось Сопряжение Сфер и почему разные миры перемешались между собой. Нет там и подробной истории древних эльфов и, конечно, почти никого из персонажей, показанных в «Происхождении». Почти, потому что кое-кого на экран все же вывели — в сериале зачем-то есть капитан эльфийской армии Эредин (Джейкоб Коллинс-Леви), ученый Аваллак’х (Сэмюэл Бленкин), девочка-пророк Итлина (Элла Шрей-Йитс). Эти герои введены с явной целью порадовать зрителей, читавших книги, но, повторюсь, — сериал абсолютно неканоничен, поэтому осмысленность этого хода под большим вопросом.
Проблемы и с главными героями. Во-первых, их семь, а в сериале всего четыре серии, так что ни о каком раскрытии их личностей речи не идет. Вернее, раскрыть удалось только главных-преглавных героев — девушку-барда Жаворонка (София Моника Браун) и наемника Фьялла (Лоуренс О’Фуаран), но и то лишь потому, что у них куча экранного времени. Остальные персонажи идут как бы фоном и личность есть разве что у воительницы-гнома Мильдоф (Франческа Миллс), которая в «Происхождении» отвечает за юмор.
Все прочие — убийца Братец Смерть (Хью Новелли), мастер меча Скиана (Мишель Йео) и пара магов — хоть и имеют за плечами какие-то драмы, которые вроде бы должны придать их характерам объем, но выглядят больше как функции. Зачем в сюжете именно семь приключенцев, тоже неясно. Создается впечатление, что историю можно было расписать и на четыре-пять персонажей с тем же результатом.
Хотя кое-какое объяснение имеется: судя по некоторым инсайдам, «Ведьмак: Происхождение» планировался как большая история на несколько сезонов, но сценарий не понравился руководству Netflix, и было решено смонтировать мини-сериал на 4 эпизода. Если это правда, то наверняка куча отснятого материала ушла под нож и там, возможно, и была фактура для раскрытия протагонистов.
Антагонисты, кстати, такие же картонные, и сильнее всего это отразилось на верховном маге Балоре. Он служит при королевском дворе, но почему-то считает, что к нему относятся как к человеку второго сорта. С чего он так решил? Отражено ли это в сериале? Нет. Далее: ради власти Балор жертвует жизнями своих детей, и это вроде бы эпизод, который что-то скажет нам о персонаже, но он не работает. Дети появляются в кадре на 15 секунд ровно для того, чтобы погибнуть. Мы не видим, каким отцом был Балор, или чтобы он как-то рефлексировал по поводу своей жертвы, мы не знаем даже имен убиенных, а потому смотрим на экран с покерфейсом.
Но зато Балор почему-то беспокоится за свою глухонемую ученицу и ради сохранения ее жизни даже садится в тюрьму. Почему волшебнику она дороже собственных детей? А шут его знает, сериал никак не исследует этот момент. Еще пример: Балор регулярно ходит в другой мир, чтобы совещаться там с некой могучей сущностью и клянчить у нее крутую магию. Угадайте, объяснят ли нам, что это за сущность и зачем она помогает магу? Нет.
Подобные эпизоды есть и у других персонажей. У барда Жаворонка убивают сестру, но за весь сериал девушка примерно ноль раз погрустит об этом. У наемника Фьялла в битве погиб брат, и это как бы главная боль, но за все 4 часа герой вспомнит об этом лишь раз и то из-за колдовского вмешательства. Братец Смерть, судя по прозвищу, раньше много и жестоко убивал? Додумайте сами, сериал ничего вам об этом не расскажет.
Можно составить длинный список вопросов, на которые у «Происхождения» просто нет ответов, в результате чего поверить и проникнуться историей никак не получается. Но зато шоураннеры отвели душу на шутках про гениталии. Их и так довольно много для четырехчасовой истории, но на случай, если вы забыли посмеяться, сериал выдаст целого персонажа, которого зовут... Утрок Однояйцевый (Дилан Моран)! Герой при этом тут же отмечает, что ниже пояса у него все в порядке, а спустя несколько минут просит барда Жаворонка увековечить свои причиндалы в песне.
Вкупе с глобальным сюжетом эта нездоровая фиксация на теме половых органов дает понять, что шоураннеры сериального «Ведьмака» абсолютно не понимают, в чем величие этой истории. Да, и в книгах, и в видеоиграх про секс тоже говорят грубо и прямо, но там шутки про то, что у ведьмаков два члена, находятся внутри глубокой и проработанной истории о судьбе и верности. История «Происхождения» — это крайне предсказуемая сказка о том, как добрые герои идут бить злых злодеев.
А на пути у них встает плохая графика. О ней, пожалуй, стоит упомянуть отдельно, потому что в сюжете есть злое и страшное чудовище из другого мира, ради умерщвления которого и выводят прото-ведьмака. Сериал не врет: чудовище на самом деле страшное, но только по части технического исполнения — смотреть на то, как людей атакуют спецэффекты из 1999 года, действительно жутко.
Учитывая, что во втором сезоне «Ведьмака» с монстрами был полнейший порядок, такие непотребные эффекты практически кричат, что в офисе Netflix никто не верил в «Происхождение». Кричат об этом и нелепо сидящие на рыцарях доспехи, и кое-как собранные прически, и порой формальная актерская игра — вам придется много раз напоминать себе, что вы смотрите сериал на Netflix, а не видео-отчет со сходки ролевиков в поселке Нижние Мухоморы.
Даже если вы не читали книг и не играли в игры CD Projekt RED, нет практически никаких шансов, что вам понравится «Ведьмак: Происхождение». Это проект, который лишь укрепляет мысль о том, что весь нетфликсовский «Ведьмак» — это еще одна неудачная попытка убить «Игру престолов». Но теперь ситуация усугубилась, и «Ведьмак» начал убивать сам себя. Может, и не зря ушел Генри Кавилл?
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