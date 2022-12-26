Королевство кривых сюжетов — каким получился сериал «Ведьмак: Происхождение»

Проблемы и с главными героями. Во-первых, их семь, а в сериале всего четыре серии, так что ни о каком раскрытии их личностей речи не идет. Вернее, раскрыть удалось только главных-преглавных героев — девушку-барда Жаворонка (София Моника Браун) и наемника Фьялла (Лоуренс О’Фуаран), но и то лишь потому, что у них куча экранного времени. Остальные персонажи идут как бы фоном и личность есть разве что у воительницы-гнома Мильдоф (Франческа Миллс), которая в «Происхождении» отвечает за юмор.

Все прочие — убийца Братец Смерть (Хью Новелли), мастер меча Скиана (Мишель Йео) и пара магов — хоть и имеют за плечами какие-то драмы, которые вроде бы должны придать их характерам объем, но выглядят больше как функции. Зачем в сюжете именно семь приключенцев, тоже неясно. Создается впечатление, что историю можно было расписать и на четыре-пять персонажей с тем же результатом.

Хотя кое-какое объяснение имеется: судя по некоторым инсайдам, «Ведьмак: Происхождение» планировался как большая история на несколько сезонов, но сценарий не понравился руководству Netflix, и было решено смонтировать мини-сериал на 4 эпизода. Если это правда, то наверняка куча отснятого материала ушла под нож и там, возможно, и была фактура для раскрытия протагонистов.

Антагонисты, кстати, такие же картонные, и сильнее всего это отразилось на верховном маге Балоре. Он служит при королевском дворе, но почему-то считает, что к нему относятся как к человеку второго сорта. С чего он так решил? Отражено ли это в сериале? Нет. Далее: ради власти Балор жертвует жизнями своих детей, и это вроде бы эпизод, который что-то скажет нам о персонаже, но он не работает. Дети появляются в кадре на 15 секунд ровно для того, чтобы погибнуть. Мы не видим, каким отцом был Балор, или чтобы он как-то рефлексировал по поводу своей жертвы, мы не знаем даже имен убиенных, а потому смотрим на экран с покерфейсом.

Но зато Балор почему-то беспокоится за свою глухонемую ученицу и ради сохранения ее жизни даже садится в тюрьму. Почему волшебнику она дороже собственных детей? А шут его знает, сериал никак не исследует этот момент. Еще пример: Балор регулярно ходит в другой мир, чтобы совещаться там с некой могучей сущностью и клянчить у нее крутую магию. Угадайте, объяснят ли нам, что это за сущность и зачем она помогает магу? Нет.

Подобные эпизоды есть и у других персонажей. У барда Жаворонка убивают сестру, но за весь сериал девушка примерно ноль раз погрустит об этом. У наемника Фьялла в битве погиб брат, и это как бы главная боль, но за все 4 часа герой вспомнит об этом лишь раз и то из-за колдовского вмешательства. Братец Смерть, судя по прозвищу, раньше много и жестоко убивал? Додумайте сами, сериал ничего вам об этом не расскажет.