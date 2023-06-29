Якутских режиссеров Максима и Евгению Арбугаевых пригласили стать членами киноакадемии США

Лента якутских режиссеров, брата и сестры Максима и Евгении Арбугаевых, номинированная на «Оскар» в 2023 году в категории «Лучший короткометражный документальный фильм», рассказывает о российском ученом Максиме Чакилеве, который наблюдает за жизнью моржей на мысу Сердце-Камень в Чукотском море. Из-за изменения климата животные не могут отдыхать на льдах, поэтому перебираются на сушу. По признанию Максима Арбугаева, глобально фильм «Выход» — о взаимоотношениях человека и природы.

Премьера картины состоялась в феврале 2022 года в рамках Берлинского кинофестиваля, который стал точкой отсчета для фестивального пути семейного дебюта брата и сестры. После «Выход» попал на лондонский BFI, получил призы Dokufest и Американского института киноискусства, был показан на петербургском фестивале «Послание к человеку», а также российских Beat Film Festival и «Флаэртиана».

«Академия с гордостью принимает в свои ряды этих артистов и профессионалов. Они представляют выдающиеся мировые таланты в различных кинематографических дисциплинах и оказывают жизненно важное влияние на искусство и науку кинематографа, а также на поклонников кино по всему миру», — отметили генеральный директор Академии Билл Крамер и президент организации Джанет Янг.

В списке 2023 года 40% приглашенных — женщины, 34% принадлежат к этническим или расовым сообществам, а 52% — из 51 страны и территории за пределами США. Если все приглашенные в этом году примут членство, то общее число членов Академии достигнет 10 817 человек, а право голоса на 96-й церемонии вручения премии «Оскар», которая состоится 10 марта 2024 года, получат 9 375 человек.