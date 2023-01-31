Посмотрите короткометражный фильм «Выход» — документалку якутских режиссеров Максима и Евгении Арбугаевых, номинированную на «Оскар»

Лента якутских режиссеров, брата и сестры Максима и Евгении Арбугаевых, номинированная на «Оскар» в 2023 году в категории «Лучший короткометражный документальный фильм», рассказывает о российском ученом Максиме Чакилеве, который наблюдает за жизнью моржей на мысу Сердце-Камень в Чукотском море. Из-за изменения климата животные не могут отдыхать на льдах, поэтому перебираются на сушу.

По признанию Максима Арбугаева, глобально фильм «Выход» — о взаимоотношениях человека и природы. «Мы видим Максима, который переживает о том, что происходит вокруг него. Герой — олицетворение всего человечества. Зрители видят, как он болеет душой, страдает и трагически переносит последствия климатических изменений на нашей планете. Коротко я бы так сформулировал», — рассказал он «Кинопоиску».

Номинация на «Оскар» стала для режиссера неожиданностью — на следующий день он «проснулся и все еще не мог поверить, что это произошло. «Я, на самом деле, люблю такие ощущения, потому что они отрывают тебя от реальности. Как будто попадаешь в невесомость. Мы очень рады, что наш фильм отмечен. Очень приятно, что «Выход» оценили как кинокартину, оценили наш киноязык. Начиная с попадания в лонг-лист, конечно, надеялись и верили, что попадем дальше. Понимали, что геополитическая обстановка сложная. И я, и Женя внутренне себя настраивали на разные исходы», — поделился Арбугаев.

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