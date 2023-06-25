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Кино и сериалы

Kion рассказал о выходе оригинальных сериалов до конца года

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Премьеры будут выходить первого числа каждого месяца. До конца года сервис выпустит проекты «Там, где цветет полынь», «Замаячный», «Жизнь по вызову 2», «Безбашенная», «Бар один звонок» и «Кеша должен умереть».

ClareM/shutterstock

«Первого числа каждого месяца на Kion [будет] премьера оригинального сериала. Все это началось с 1 июня, когда у нас вышел «Бэби-тур»», — заявил генеральный продюсер Kion Игорь Мишин. В июле на Kion выйдет мистический триллер «Там, где цветет полынь» с Викторией Агалаковой, Риналем Мухаметовым и Сабиной Ахмедовой в главных ролях, а 1 августа - детектив «Замаячный» о поисках семейного душителя. В сентябре зрителей ожидает продолжение проекта «Жизнь по вызову» с Павлом Прилучным, а в октябре сатирическая комедия «Безбашенная» с Екатериной Варнавой, Евгением Цыгановым и Юрием Чурсиным.

1 ноября Kion выпустит мистический детектив «Бар один звонок», главные роли в котором исполнили Данила Козловский, Оксана Акиньшина и Полина Ауг, а 1 декабря состоится премьера сериала Константина Богомолова «Кеша должен умереть» с ним же в роли архитектора Кеши.

В нашей подборке мы рассказывали о главных фильмах и сериалах, которые вышли на стримингах и ТВ на этой неделе.

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