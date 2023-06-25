Kion рассказал о выходе оригинальных сериалов до конца года

«Первого числа каждого месяца на Kion [будет] премьера оригинального сериала. Все это началось с 1 июня, когда у нас вышел «Бэби-тур»», — заявил генеральный продюсер Kion Игорь Мишин. В июле на Kion выйдет мистический триллер «Там, где цветет полынь» с Викторией Агалаковой, Риналем Мухаметовым и Сабиной Ахмедовой в главных ролях, а 1 августа - детектив «Замаячный» о поисках семейного душителя. В сентябре зрителей ожидает продолжение проекта «Жизнь по вызову» с Павлом Прилучным, а в октябре сатирическая комедия «Безбашенная» с Екатериной Варнавой, Евгением Цыгановым и Юрием Чурсиным.

1 ноября Kion выпустит мистический детектив «Бар один звонок», главные роли в котором исполнили Данила Козловский, Оксана Акиньшина и Полина Ауг, а 1 декабря состоится премьера сериала Константина Богомолова «Кеша должен умереть» с ним же в роли архитектора Кеши.

В нашей подборке мы рассказывали о главных фильмах и сериалах, которые вышли на стримингах и ТВ на этой неделе.