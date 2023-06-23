От «Секретного вторжения» до «И просто так»: Что смотреть дома на этой неделе

Второй сезон продолжения «Секса в большом городе», параноидальный проект Marvel «Секретное вторжение» с Сэмюэл Л. Джексоном, абсурдистское шоу с Кристиной Асмус «Райцентр», а также тестостероновый боевик Гая Ричи «Переводчик» с Джейком Джилленхолом — рассказываем о главных фильмах и сериалах, которые вышли на стримингах и ТВ на этой неделе.
Сериал «Ухожу красиво», премьера (Wink) (18+)
Комедия с Владимиром Яглычем в главной роли. Он играет оперативника Бориса Фадеева, который узнает, что ему осталось жить совсем немного. Чтобы остаться героем в глазах своей дочери, тот берется за самые опасные расследования, но каждый раз выживает. Режиссером стал Михаил Поляков, снявший недавний фильм (и он же сериал) «О чем говорят мужчины. Простые удовольствия» и «Секреты семейной жизни».
С 20 июня, Wink
Сериал «Секретное вторжение» / Secret Invasion, премьера (Disney+) (18+)
Первый сериал киновселенной Marvel в 2023 году — история о стареющем шпионе Нике Фьюри (Сэмюэл Л. Джексон), который пытается спасти Землю от скруллов. Пока все были слишком заняты противостоянием с Таносом, те заменили политиков и влиятельных супергероев на двойников. А значит зрителей ожидает не только аттракцион из спецэффектов, но и детективная интрига: кто же на самом деле пришелец. В касте шоу также Оливия Колман, Эмилия Кларк, Мартин Фриман, Коби Смолдерс и другие.
С 21 июня, Disney+
Фильм «Переводчик» / The Covenant (18+)
Военный боевик Гая Ричи, в котором он не шутит, а на голубом глазу снимает, как суровый старший сержант Армии США Джон Кинли (Джейк Джилленхол) героически пытается вывезти из Афганистана переводчика Ахмеда и его семью. Тот спас ему жизнь — год назад вытащил раненого Джона на себе после взрыва. Тестостероновый сценарий Ричи писал со своими обычными соавторами маскулинных текстов: Айваном Эткинсоном и Марном Дэвисом. Вместе они делали «Джентльменов» и «Гнев человеческий».
С 21 июня, «Кинопоиск», Okko, «Иви», Kion, Wink
Сериал «И просто так» / And Just Like That..., 2 сезон (Max) (18+)
Во втором сезоне продолжения культового «Секса в большом городе», который приняли не все фанаты оригинальной истории, в небольшом эпизоде все же снялась Ким Кэтролл, игравшая Саманту. В первом — ее героиня появлялась только через сообщения на экране и цветы, присланные на похороны Мистеру Бигу (Крис Нот). Зато арки персонажей трех подруг Кэрри (Сара Джессика Паркер), Миранды (Синтия Никсон) и Шарлотты (Кристин Дэвис) вновь будет крутить (и перекручивать) шоураннер Майкл Патрик Кинг. А камео на этот раз досталось певцу Сэму Смиту.
C 22 июня, Max, «Амедиатека»
Сериал «Медведь» / The Bear, 2 сезон (FX) (18+)
Комедия режиссера «Рами» Кристофера Сторера с симпатичным кастом, знакомым зрителям по другим сериалам: от получившего за эту роль «Золотой глобус» Джереми Аллена Уайта («Бесстыжие») и Эбона Мосс-Бакрака («Девочки») до Эбби Эллиотт («Как я встретил вашу маму»). Это история про молодого шеф-повара, который возвращается в родной Чикаго, чтобы возглавить семейный ресторан. Во втором сезоне к актерскому также присоединится Боб Оденкерк.
С 22 июня, FX, Hulu
Фильм «Иллюзия побега» / Superposition (16+)
Камерный эстетский датский триллер всего с тремя героями — Стине, Тейтом и их сыном Немо. Взрослые решают сбежать от столичной жизни в глухой лес и запустить подкаст об этом. Но эскапизм не удается — на новом месте обитания их встречают люди, удивительно похожие на них самых. Для режиссера Каролине Люнгбю — это дебют в полном метре.
С 22 июня, «Кинопоиск», «Иви», Okko, Kion, Wink, «Кино1ТВ»
Сериал «Давай разведемся» / Rikon Shiyou Yo, премьера (Netflix) (18+)
Японский ромком о неудачном браке и сближающем разводе. После пяти лет супружества главные герои (Тори Мацудзака и Рииса Нака) понимают, что не созданы друг для друга. Но из-за публичных профессий (она — актриса, он — политик) не могут так просто разойтись. Чтобы развод был успешным, им придется преодолеть взаимные разногласия и обиды.
С 22 июня, Netflix
Сериал «Райцентр», премьера («Иви») (18+)
По-хорошему дикий проект дебютанта Данила Чащина — настоящий микс из жанров. Это и детектив, и комедия, и фантастика, и триллер с мелодрамой. Бывшие одноклассники, среди которых персонажи Кристины Асмус и Дмитрия Чеботарева, встречаются в райцентре Вармалей на двадцатилетие окончания школы. Параллельно в местном пруду всплывает автомобиль с трупом и метеоритом в салоне. В сериале также снялись Карина Разумовская, Иван Добронравов, Игорь Грабузов, Агриппина Стеклова и другие.
С 23 июня, «Иви»
Фильм «Счастье» / Бақыт (18+)
Казахская драма о домашнем насилии и к чему оно приводит из программы Берлинале. Главная героиня (Лаура Мырзахметова) живет с мужем-абьюзером (Ерболат Алкожа), но однажды она все же дает отпор тирану. В основе фильма — сценарий журналистки и гражданской активистки Асем Жапишевой. Снял его автор дилогии «Келинка тоже человек» Аскар Узабаев.
С 23 июня, «Кинопоиск», Okko, Wink, Start, «Большое ТВ», «24ТВ»
Сериал «Я — Дева» / I'm a Virgo, премьера (Amazon Prime Video) (18+)
Главный герой этой абсурдистской драмеди — тинейджер Кути (Джаррель Джером) ростом четыре метра. Родители стараются не выпускать его из дома из-за страха травли и буллинга, но однажды он все же сбегает. Премьера первых трех эпизодов проекта состоялась на кинофестивале South by Southwest.
С 23 июня, Prime Video
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