От «Секретного вторжения» до «И просто так»: Что смотреть дома на этой неделе

Сериал «Секретное вторжение» / Secret Invasion, премьера (Disney+) (18+)

Первый сериал киновселенной Marvel в 2023 году — история о стареющем шпионе Нике Фьюри (Сэмюэл Л. Джексон), который пытается спасти Землю от скруллов. Пока все были слишком заняты противостоянием с Таносом, те заменили политиков и влиятельных супергероев на двойников. А значит зрителей ожидает не только аттракцион из спецэффектов, но и детективная интрига: кто же на самом деле пришелец. В касте шоу также Оливия Колман, Эмилия Кларк, Мартин Фриман, Коби Смолдерс и другие.

С 21 июня, Disney+