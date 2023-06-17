Pixar работает над продолжением «Истории игрушек» и «Головоломки»

«У нас есть сиквелы в разработке. Мы делаем продолжение „Головоломки“, чтобы зрители могли вернуться в разум Радости и Печали. У нас есть еще одна „История игрушек“, так что Вуди и Базз возвращаются. И у нас есть несколько других проектов, но важно держать баланс», — поделился Доктер.

Он также рассказал подробности сюжета будущей картины о человеческих эмоциях. « Здесь появляется еще куча эмоций. Это не только те пять, которые мы видели в первом фильме. Команда, работавшая над этим, создала действительно замечательную историю, которая, я думаю, также имеет настоящую глубину и смысл». Доктер заявил, что «Головоломка 2» выйдет в прокат следующим летом.

Креативный директор Pixar считает, что сейчас мировой зритель «хочет тешиться» сиквелами и фильмами по мотивам комиксов и видеоигр, которые некогда тоже были оригинальными проектами. «Для нас очень важно разрабатывать новые оригинальные истории, которые труднее показывать, труднее заинтересовать людей пойти на них. Но я думаю, что зрители этого заслуживают», — сказал он.

Недавно стало известно, что фильм «Веном 3» выйдет в прокат в октябре 2024.