«Веном 3» выйдет в прокат в октябре 2024

Актриса Джуно Темпл призналась, что съемки картины еще не начались, но она планирует начать работу «очень-очень скоро» и «очень этому рада». Также к главной роли Венома вернется Том Харди. Про актерский состав известно, что кроме Джуно Темпл на экране появится Чиветел Эджиофор.

«Веном-3» станет режиссерским дебютом Келли Марсель, которая занималась сценарием предыдущих частей. Она вновь участвовала в написании сценария и стала одним из продюсеров новой части. Хоть информация о сюжете пока держится в секрете, будущая лента станет продолжением истории неудачливого журналиста Эдди Брока, в которого вселился инопланетный симбиот по имени Веном.

Недавно стало известно, что Райан Гослинг и Марго Робби снимутся в приквеле «Одиннадцати друзей Оушена». Съемки начнутся в конце июня во Франции.