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Райан Гослинг и Марго Робби снимутся в приквеле «Одиннадцати друзей Оушена»

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Съемки начнутся в конце июня во Франции. Известно, что фильм расскажет о событиях, предварявших начатую Стивеном Содербергом трилогию.

Shutterstock.com

Действия фильма будут происходить в существующей вселенной. Но пока что неизвестно будет ли лента напрямую связана с событиями, которые произошли в оригинальных частях. Уже точно в актерском составе окажутся Райан Гослинг и Марго Робби. Действие фильма будет происходить в Европе 1960-х.

На данный момент сценарий приквела уже готов — его написала Кэри Соломон. Режиссером станет Джей Роуч, известный по «Знакомству с родителями» и «Скандалу».

По мотивам «Спящей красавицы» снимут хоррор-версию. Производством займется Луиза Уоррен. Съемки начнутся в августе в Великобритании.

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