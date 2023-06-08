Райан Гослинг и Марго Робби снимутся в приквеле «Одиннадцати друзей Оушена»

Действия фильма будут происходить в существующей вселенной. Но пока что неизвестно будет ли лента напрямую связана с событиями, которые произошли в оригинальных частях. Уже точно в актерском составе окажутся Райан Гослинг и Марго Робби. Действие фильма будет происходить в Европе 1960-х.

На данный момент сценарий приквела уже готов — его написала Кэри Соломон. Режиссером станет Джей Роуч, известный по «Знакомству с родителями» и «Скандалу».

По мотивам «Спящей красавицы» снимут хоррор-версию. Производством займется Луиза Уоррен. Съемки начнутся в августе в Великобритании.