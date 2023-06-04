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Кино и сериалы

По мотивам «Спящей красавицы» снимут хоррор-версию

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Производством займется Луиза Уоррен. Съемки начнутся в августе в Великобритании. Сообщается, что картина получит название «Спящая красавица: Резня».

digitalreflections / Shutterstock.com

«Этот фильм перевернет все вам знакомое с ног на голову. Это нечто дикое, темное и совершенно ужасающее. Я намереваюсь создать самый неудобный хоррор на сегодняшний день. Будет ложь, кровь и большая резня. Если вы оглянетесь на исходный материал, то увидите, с чем можно поиграть», — комментирует будущую ленту Уоррен.

В проекте участвуют Лора Христова, Лиа Глэттер, Лианна Лоусон и другие актеры. По сюжету королевство возглавила колдунья Велма после загадочной смерти отца принцессы Талии. Ведьма хочет перестроить королевство на свой уклад, она прибегнет к темным силам и оккультизму, чтобы захватить власть любыми средствами.

«Велма погружает Талию в глубокий сон, чтобы та никогда не проснулась. Но принцесса просыпается, и паутина лжи ведьмы начинает распутываться. Последуют жестокие повороты с кровавыми смертями», — сказано в синопсисе фильма.

Зимой стало известно, что хоррор «Винни Пух: Кровь и мед» обзаведется сиквелом.

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