Скончался режиссер Жак Розье — последний представитель французской «новой волны»

За свою карьеру Розье снял всего пять полнометражных фильмов, при этом продолжая создавать короткометражные, а также работать над музыкальными клипами и телесериалами. Среди них выделяется короткометражная работа 1964 года «Папарацци», которая исследуюет отношения Бриджит Бардо с фотографами, пытающимися запечатлеть каждый ее шаг во время пребывания на итальянском острове Капри на съемках классического фильма Годара «Презрение» 1963 года.

Жак Розье не достиг той известности, которая пришла к Годару, Франсуа Трюффо, Аньес Варда, Жаку Деми, Клоду Шабролю и Эрику Ромера — участникам французской «новой волны». Однако его работы заняли свое место и проложили путь для кинематографистов сегодня. Розье считался последним оставшимся в живых представителей «новой волны» после Годара — режиссер прибегнул к эвтаназии в сентябре 2022 года.