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Кино и сериалы

Скончался режиссер Жак Розье — последний представитель французской «новой волны»

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Автору фильмов «Прощай, Филиппина», «По направлению к Оруэ» и «Спасшиеся с острова Черепахи» было 96 лет.

Скриншот видео из канала Thomas Boujut / YouTube

Жак Розье родился 10 ноября 1926 года в Париже. После обучения во французской киношколе IDHEC он начал свою режиссерскую карьеру в качестве ассистента на телевидении, одновременно снимая собственные короткометражные фильмы, в том числе «Голубые джинсы» (1958). Картина была показана на фестивале короткометражных фильмов в городе Тур, где привлекла внимание на тот момент кинокритика Жана-Люка Годара — он отметил ее как одну из выдающихся работ года.

За свою карьеру Розье снял всего пять полнометражных фильмов, при этом продолжая создавать короткометражные, а также работать над музыкальными клипами и телесериалами. Среди них выделяется короткометражная работа 1964 года «Папарацци», которая исследуюет отношения Бриджит Бардо с фотографами, пытающимися запечатлеть каждый ее шаг во время пребывания на итальянском острове Капри на съемках классического фильма Годара «Презрение» 1963 года.

Жак Розье не достиг той известности, которая пришла к Годару, Франсуа Трюффо, Аньес Варда, Жаку Деми, Клоду Шабролю и Эрику Ромера — участникам французской «новой волны». Однако его работы заняли свое место и проложили путь для кинематографистов сегодня. Розье считался последним оставшимся в живых представителей «новой волны» после Годара — режиссер прибегнул к эвтаназии в сентябре 2022 года.

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