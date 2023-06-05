«И просто так», «Вика-ураган» и «Черное зеркало»: главные сериалы июня 2023 года

«Кумир» / The Idol, премьер (HBO) (18+)

После премьеры на Каннском кинофестивале многострадальный сериал с Лили-Роуз Депп и The Weeknd в главных ролях все же выходит на HBO. Также в нем снялись Дженни из девичей K-pop-группы Blackpink, Рэйчел Сеннотт («Тела, тела, тела») и Дэн Леви («Шиттс Крик»). Это история о странных абьюзивных отношениях владельца клуба и лидера загадочного культа Тедроса и начинающей поп-певицы Джоселин.

Изначально автору «Эйфории» Сэму Левинсону помогала в создании сериала режиссер Эми Саймец («Девушка по вызову», «Атланта»), но из-за разногласий она покинула проект. Критики уже пророчат «Кумиру» статус «главного телепровала года». Впрочем, так шоу и становятся культовыми.

С 4 июня, HBO