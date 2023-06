«И просто так», «Вика-ураган» и «Черное зеркало»: главные сериалы июня 2023 года

«И просто так» / And Just Like That..., 2 сезон (Max) (18+)

Во втором сезоне продолжения культового «Секса в большом городе», который приняли не все фанаты оригинальной истории, в небольшом эпизоде все же снимется Ким Кэтролл, игравшая Саманту. В первом — ее героиня появлялась только через сообщения на экране и цветы, присланные на похороны Мистеру Бигу (Крис Нот). Зато арки персонажей трех подруг Кэрри (Сара Джессика Паркер), Миранды (Синтия Никсон) и Шарлотты (Кристин Дэвис) вновь будет крутить (и перекручивать) шоураннер Майкл Патрик Кинг. А камео на этот раз досталось певцу Сэму Смиту.

C 22 июня, Max, «Амедиатека»