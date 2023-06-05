«И просто так», «Вика-ураган» и «Черное зеркало»: главные сериалы июня 2023 года

Возвращения «И просто так», «Ведьмака», «Медведя» и «Черного зеркала» (спустя 4 года!), народная комедия с Аглаей Тарасовой «Вика-ураган», сатира про тру-крайм «Основано на реальных событиях», а также многострадальная драма «Кумир» с Лили Роуз-Депп и экшн «Секретное вторжение» от Marvel — рассказываем про все лучшие сериалы первого месяца лета.
«Бэби-тур», премьер (Kion) (16+)
Написанная Василием Сигаревым («Страна ОЗ», «Волчок») и снятая Федором Стуковым («Физрук», «Дылды») комедия получила на фестивале Original+ приз за лучший сценарий и женскую роль: награда досталась сразу всем актрисам-главным героиням. Это Анастасия Попова, Лина Миримская, Анна Котова и Мария Осипова. Они играют четырех подруг, работающих на птицефабрике. Чтобы перебраться в США из поселка Ливни, те придумывают план: забеременеть и родить уже в Америке. Это означает автоматическое гражданство для младенца. Дело осталось за малым — заработать на «бэби-тур» и найти отцов будущим детям.
С 1 июня, Kion
«В те дни» / The Days, премьера (Netflix) (18+)
Режиссер оригинального «Звонка» Хидэо Наката на этот раз пугает не мифическим призраком, а реальными событиями из недавнего прошлого. В драме в духе «Чернобыля» HBO рассказывается о произошедшей из-за землетрясения аварии на атомной электростанции «Фукусима-1». При этом как с точки зрения чиновников, так и работников АЭС. В числе постановщиков сериала также Масаки Нисиура, снявший сериал о баскетболе «Забить на последней секунде».
С 1 июня, Netflix
«Здравствуйте, вам пора», 2 сезон (Premier) (16+)
Практически избегающая черного юмора, не смотря на свою тему, комедия о вестниках смерти Павле (Михаил Тарабукин из «Кухни») и Насте (Лиза Моряк). В первом сезоне они рассказывали своим подопечным, что скоро их не станет. Во втором — будут помогать рождаться на свет. К касту спродюсированного Сариком Андреасяном проекта в продолжении также присоединился блогер Dava (Давид Манукян).
С 1 июня, Premier
«Кумир» / The Idol, премьер (HBO) (18+)
После премьеры на Каннском кинофестивале многострадальный сериал с Лили-Роуз Депп и The Weeknd в главных ролях все же выходит на HBO. Также в нем снялись Дженни из девичей K-pop-группы Blackpink, Рэйчел Сеннотт («Тела, тела, тела») и Дэн Леви («Шиттс Крик»). Это история о странных абьюзивных отношениях владельца клуба и лидера загадочного культа Тедроса и начинающей поп-певицы Джоселин.
Изначально автору «Эйфории» Сэму Левинсону помогала в создании сериала режиссер Эми Саймец («Девушка по вызову», «Атланта»), но из-за разногласий она покинула проект. Критики уже пророчат «Кумиру» статус «главного телепровала года». Впрочем, так шоу и становятся культовыми.
С 4 июня, HBO
«Джо Пикетт» / Joe Pickett, 2 сезон (Paramount+) (18+)
Экранизация детективных бестселлеров Си Джей Бокса про егеря Джо Пикетта, расследующего совершенные в его лесных угодьях преступления. Его играет Майкл Дорман из трагикомедии «Патриот». Сняли проект братья Даудл («Трагедия в Уэйко»). В продолжении Пикетт вновь обнаруживает на вверенной ему территории тела убитых мужчин.
С 4 июня, Paramount+
«Я никогда не…» / Never Have I Ever, 4 сезон (Netflix) (16+)
В четвертом сезоне сериала про пытающуюся стать популярной школьницу-индианку юная Деви (Майтреи Рамакришнан) все также будет попадать в странные и нелепые ситуации из-за своего характера. Это финал проекта, поэтому зрителей в том числе ждет и выпускной бал. Шоураннер Минди Кейлинг («Проект Минди») в сценарии описала в том числе истории из своего детства.
С 4 июня, Netflix
«Два холма», 2 сезон (Start) (18+)
Продолжение фантастической антиутопии про мир без мужчин, которые практически вымерли из-за биологической войны. Женщины в 2140 году живут в разумных экогородах и размножаются через искусственное оплодотворение, рождая только девочек. Впрочем, часть мужчин все же выжили и живут по старинке — в заброшенных мегаполисах. В сериале играют Пелагея Невзорова, Никита Кологривый, Жанна Эппле, Владимир Епифанцев, Анна Снаткина, Филипп Бледный, Светлана Камынина и другие. Режиссером второго сезона стал Аскар Бисембин («Свадьба на троих»).
С 6 июня, Start
«Арнольд» / Arnold, премьера (Netflix) (16+)
В конце мая на Netflix вышел шпионский боевик «Фубар» — первый сериал, в котором Арнольд Шварценеггер сыграл главную роль. В пандан к нему стриминг также выпускает документальный проект-панегирик о пути актер и бывшего губернатора Калифорнии к славе — как бодибилдер из Австрии смог сделать блестящую карьеру в Голливуде. Режиссером мини-сериала стала Лесли Чилкотт, работавшая над «Приготовьтесь, будет громко» (как продюсер) и «Helter Skelter: Американский миф».
С 7 июня, Netflix
«Основано на реальных событиях» / Based on a True Story, премьера (Peacock) (18+)
Комедийный триллер с Кейли Куоко («Бортпроводница», «Теория большого взрыва») и Крисом Мессиной («Острые предметы») высмеивает увлечение Америки жанром тру-крайма. По сюжету семейная пара — бывшая звезда тенниса, ставшая риелтором, и сантехник — пытаются монетизировать моду на подкасты о серийных убийцах. Шоураннером проекта стал Крэйг Розенберг («Проповедник», «Пацаны»), а среди исполнительных продюсеров «Основано на реальных событиях» — звезда «Озарка» Джейсон Бейтман.
С 8 июня, Peacock
«Переполненная комната» / The Crowded Room, премьера (Apple TV+) (18+)
Триллер с Томом Холландом и Амандой Сайфред, вдохновленный книгой Дэниела Киза «Множественные умы Билли Миллигана». Дэнни Салливана задерживают по обвинению в убийстве. В ходе расследования полицейская Риа начинает подозревать, что у юноши психические проблемы — диссоциативное расстройство идентичности. Шоураннером проекта стал сценарист Акива Голдсман, обладатель «Оскара» за «Игры разума».
С 9 июня, Apple TV+
«Меньшее зло» (Kion) (18+)
Автор прекрасно печального фильма «Со мною вот что происходит» и сериала «Большая секунда» Виктор Шамиров сочинил вместе с Ольгой Мотиной-Супониной проект про сложные отношения двух пар. Вика (Полина Агуреева) и Максим (Алексей Розин) хотят завести ребенка, но они бесплодны. Они просят помочь бывшего любовника Вики Павла (Виктор Добронравов) и его подругу Алису (Юлия Гревцова). «Меньшее зло» выйдет в двух форматах: как фильм и мини-сериал из трех эпизодов.
С 9 июня, Kion
«История России», премьера (Premier) (6+)
Документальный проект Сергея Минаева на этот раз посвящен истории не недавней, а вполне себе древней. Точкой отсчета в 30-серийном шоу будет правление Александра Невского. В первом сезоне мини-сериал осветят почти пять веков — дойдут до первых лет царствования Петра I.
С 12 июня, Premier
«Вика-ураган», премьера (ТНТ) (16+)
У комедии с Аглаей Тарасовой есть все шансы стать народной — ее делала та же команда, что и «Ольгу». Это история Вики, которая случайно выбивает глаз пьяному мужчине и попадает в колонию. Освободившись, она хочет начать новую жизнь, но мама (Ирина Розанова) превратила квартиру в секс-шоп, муж (Атон Филипенко) ей изменяет, а сын (Иса Новиков) попал в интернат для детей с особенностями развития.
С 13 июня, ТНТ, Premier
«Черное зеркало» / Black Mirror, 6 сезон (Netflix) (18+)
Четыре года сценарный дуэт Чарли Брукера и Аннабель Джонс копил идеи для новых эпизодов культовой антологии в жанре антиутопии. Они, по их словам, будут тесно связаны с кино. Правда, подробностей сюжетов пока нет. На этот раз в проекте снялись Сальма Хайек, Джош Хартнетт, Аарон Пол, Химеш Патель и многие другие.
С 15 июня, Netflix
«Кино про бандитов», премьера (Premier) (18+)
Посмодернистский мини-сериал с кастом из Михаила Пореченкова, Дмитрия Нагиева, Станислав Дужникова, Сергея Астахова и Эммануила Виторгана. Сюжет проекта чем-то похож на инди-комедию «Безумный Сесил Б.»: вышедший из заключения главарь ОПГ одержим мыслью снять кино о своей жизни. Для этого он с подельниками похищает актера. Режиссером «Кино про бандитов» стал Сергей Малюгов («Улицы разбитых фонарей 16»).
С 15 июня, Premier
«Открытый брак», премьера (Okko) (18+)
Как и недавние комедии «Свободные отношения» и «Amore more», сериал с Мариной Александровой и Антоном Васильевым также исследует, как семейная пара пытается спасти свой брак. Оксана изменяет мужу Севе — о чем сама ему и рассказывает. Она предлагает ему полигамию, не зная, что он уже давно ее практикует: его любовница — учительница их сына. В касте мелодрамы также Софья Лебедева, Полина Максимова, Владимир Яглыч, Гоша Куценко и Кирилл Плетнев. Снял сериал режиссер Иван Китаев («Бывшие»).
С 15 июня, Okko
«Ухожу красиво», премьера (Wink) (18+)
Комедия с Владимиром Яглычем в главной роли. Он играет оперативника Бориса Фадеева, который узнает, что ему осталось жить совсем немного. Чтобы остаться героем в глазах своей дочери, тот берется за самые опасные расследования, но каждый раз выживает. Режиссером стал Михаил Поляков, снявший недавний фильм (и он же сериал) «О чем говорят мужчины. Простые удовольствия» и «Секреты семейной жизни».
С 20 июня, Wink
«Секретное вторжение» / Secret Invasion, премьера (Disney+) (18+)
Первый сериал киновселенной Marvel в 2023 году — история о стареющем шпионе Нике Фьюри (Сэмюэл Л. Джексон), который пытается спасти Землю от скруллов. Пока все были слишком заняты противостоянием с Таносом, те заменили политиков и влиятельных супергероев на двойников. А значит зрителей ожидает не только аттракцион из спецэффектов, но и детективная интрига: кто же на самом деле пришелец. В касте шоу также Оливия Колман, Эмилия Кларк, Мартин Фриман, Коби Смолдерс и другие.
С 21 июня, Disney+
«И просто так» / And Just Like That..., 2 сезон (Max) (18+)
Во втором сезоне продолжения культового «Секса в большом городе», который приняли не все фанаты оригинальной истории, в небольшом эпизоде все же снимется Ким Кэтролл, игравшая Саманту. В первом — ее героиня появлялась только через сообщения на экране и цветы, присланные на похороны Мистеру Бигу (Крис Нот). Зато арки персонажей трех подруг Кэрри (Сара Джессика Паркер), Миранды (Синтия Никсон) и Шарлотты (Кристин Дэвис) вновь будет крутить (и перекручивать) шоураннер Майкл Патрик Кинг. А камео на этот раз досталось певцу Сэму Смиту.
C 22 июня, Max, «Амедиатека»
«Медведь» / The Bear, 2 сезон (FX) (18+)
Комедия режиссера «Рами» Кристофера Сторера с симпатичным кастом, знакомым зрителям по другим сериалам: от получившего за эту роль «Золотой глобус» Джереми Аллена Уайта («Бесстыжие») и Эбона Мосс-Бакрака («Девочки») до Эбби Эллиотт («Как я встретил вашу маму»). Это история про молодого шеф-повара, который возвращается в родной Чикаго, чтобы возглавить семейный ресторан. Во втором сезоне к актерскому также присоединится Боб Оденкерк.
С 22 июня, FX, Hulu
«Райцентр», премьера («Иви») (18+)
По-хорошему дикий проект дебютанта Данила Чащина — настоящий микс из жанров. Это и детектив, и комедия, и фантастика, и триллер с мелодрамой. Бывшие одноклассники, среди которых персонажи Кристины Асмус и Дмитрия Чеботарева, встречаются в райцентре Вармалей на двадцатилетие окончания школы. Параллельно в местном пруду всплывает автомобиль с трупом и метеоритом в салоне. В сериале также снялись Карина Разумовская, Иван Добронравов, Игорь Грабузов, Агриппина Стеклова и другие.
С 23 июня, «Иви»
«Ведьмак» / The Witcher, 3 сезон (Netflix ) (18+)
Третий сезон фанаты компьютерной игры «Ведьмак» и книг Анджея Сапковского ждут со смешанными чувствами. С одной стороны, в последний раз в роли Геральта можно увидеть Генри Кавилла (далее его заменит Лиам Хемсворт), с другой — недавний спин-офф «Ведьмака» оказался откровенным провалом (здесь мы рассказывали почему). А значит завоевывать лояльность аудитории придется заново.
История основана на романе «Час презрения», но в сериале вновь будет множество расхождений с литературным первоисточником. Кроме того, сезон разделен на две части. Вторая половина эпизодов выйдет с 27 июля.
С 29 июня, Netflix
«Джек Райан» / Jack Ryan, 4 сезон (Prime Video) (18+)
Продолжение сериальной экранизации шпионских романов Тома Клэнси. Напомним, в этой версии аналитика ЦРУ Джека Райана играет звезда «Офиса» Джон Красински (эту роль в фильмах исполняли Алек Болдуин, Харрисон Форд, Бен Аффлек и Крис Пайн). В четвертом — и финальном — сезоне он становится начальником и вступает в борьбу с наркокартелем.
С 30 июня, Prime Video
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