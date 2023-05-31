«Я заканчиваю с фильмами. Мне нравится идея уйти на вершине»: Квентин Тарантино — о последней кинокартине и планах на будущее

Режиссер долгое время утверждал, что его фильмография будет насчитывать ограниченное количество работ — он планировал снять 10 фильмов и уйти на пенсию к тому времени, когда ему исполнится 60. На сегодняшний день Тарантино снял девять лент — если считать две части «Убить Билла» за один фильм, — а 27 марта отметил свое 60-летие.
В настоящий момент Квентин Тарантино готовится к съемкам ленты «Кинокритик». Сюжет развернется в Калифорнии в 1977 году, рассказывая о «человеке, который действительно жил, но никогда не был по-настоящему знаменит — и он писал рецензии на фильмы для порножурнала». СМИ предполагали, что прототипом главного персонажа станет Полин Кейл — журналистка и кинокритик, чьи «остроумные, саркастичные, пристрастные и резкофокусные» рецензии, зачастую противоречившие мнениям современников, сделали ее, возможно, одним из самых влиятельных кинокритиков всех времен. Однако позже Тарантино эту догадку опроверг — при этом подтвердив, что «Кинокритик» станет его последним фильмом в карьере.
О последнем полнометражном фильме в своей карьере и планах на будущее, выдержка по Deadline:
Да. [«Кинокритик» станет последней] кинокартиной, да. Я могу сделать телешоу. Я не говорил, что уйду в темноту ночи, понятно? Я могу сделать телешоу. Я могу снять короткометражный фильм. Я могу поставить пьесу. Да много чего я мог бы сделать, но, наверное, я буду больше писателем. Я заканчиваю с фильмографией. Просто пришло время. Просто пришло время уходить. Мне нравится идея уйти на вершине. Мне нравится идея отдавать все силы в течение 30 лет, а потом сказать: «Ладно, хватит»» И мне не нравится работать на убыль. И я имею в виду, что сейчас самое время, потому что…. Что вообще такое кино? Это просто что-то, что показывают на Apple? Это и есть убывающая отдача.
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