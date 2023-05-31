«Я заканчиваю с фильмами. Мне нравится идея уйти на вершине»: Квентин Тарантино — о последней кинокартине и планах на будущее

Квентин Тарантино

О последнем полнометражном фильме в своей карьере и планах на будущее, выдержка по Deadline:

Да. [«Кинокритик» станет последней] кинокартиной, да. Я могу сделать телешоу. Я не говорил, что уйду в темноту ночи, понятно? Я могу сделать телешоу. Я могу снять короткометражный фильм. Я могу поставить пьесу. Да много чего я мог бы сделать, но, наверное, я буду больше писателем. Я заканчиваю с фильмографией. Просто пришло время. Просто пришло время уходить. Мне нравится идея уйти на вершине. Мне нравится идея отдавать все силы в течение 30 лет, а потом сказать: «Ладно, хватит»» И мне не нравится работать на убыль. И я имею в виду, что сейчас самое время, потому что…. Что вообще такое кино? Это просто что-то, что показывают на Apple? Это и есть убывающая отдача.