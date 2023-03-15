Hollywood Reporter: Квентин Тарантино завершил работу над сценарием к своему последнему фильму

Подробности сюжета держатся в тайне, но источники издания описывают историю как «действие в Лос-Анджелесе конца 1970-х годов с главной женской ролью». Не исключено, что речь идет о Полин Кейл — журналистке и кинокритике, чьи «остроумные, саркастичные, пристрастные и резкофокусные» рецензии, зачастую противоречившие мнениям современников, сделали ее, возможно, одним из самых влиятельных кинокритиков всех времен.

Тарантино долгое время утверждал, что его фильмография будет насчитывать ограниченное количество работ — режиссер планировал снять 10 фильмов и уйти на пенсию к тому времени, когда ему исполнится 60. На сегодняшний день Тарантино снял девять лент — если считать две части «Убить Билла» за один фильм, — а 27 марта отметит свое 60-летие.

«Я хочу остановиться на определенном этапе. Режиссеры не становятся лучше с возрастом. Обычно худшие фильмы в их фильмографии — это последние четыре в конце. Я полностью сосредоточен на своей фильмографии, и один плохой фильм заменяет три хороших. Я не хочу, чтобы в моей фильмографии была эта плохая, оторванная от реальности комедия, фильм, который заставляет людей думать: "О боже, он все еще думает, что это было 20 лет назад". Когда режиссеры становятся устаревшими, это некрасиво», — говорил Тарантино в 2012 году.