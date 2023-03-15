Hollywood Reporter: Квентин Тарантино завершил работу над сценарием к своему последнему фильму

Он получил название «Кинокритик» (The Movie Critic), съемки планируется начать уже этой осенью.
Подробности сюжета держатся в тайне, но источники издания описывают историю как «действие в Лос-Анджелесе конца 1970-х годов с главной женской ролью». Не исключено, что речь идет о Полин Кейл — журналистке и кинокритике, чьи «остроумные, саркастичные, пристрастные и резкофокусные» рецензии, зачастую противоречившие мнениям современников, сделали ее, возможно, одним из самых влиятельных кинокритиков всех времен.
Тарантино долгое время утверждал, что его фильмография будет насчитывать ограниченное количество работ — режиссер планировал снять 10 фильмов и уйти на пенсию к тому времени, когда ему исполнится 60. На сегодняшний день Тарантино снял девять лент — если считать две части «Убить Билла» за один фильм, — а 27 марта отметит свое 60-летие.
«Я хочу остановиться на определенном этапе. Режиссеры не становятся лучше с возрастом. Обычно худшие фильмы в их фильмографии — это последние четыре в конце. Я полностью сосредоточен на своей фильмографии, и один плохой фильм заменяет три хороших. Я не хочу, чтобы в моей фильмографии была эта плохая, оторванная от реальности комедия, фильм, который заставляет людей думать: "О боже, он все еще думает, что это было 20 лет назад". Когда режиссеры становятся устаревшими, это некрасиво», — говорил Тарантино в 2012 году.
Портрет американского кинокритика Полин Кейл с обложки первого издания ее книги "Kiss Kiss Bang Bang" 1968 года
Полин Кейл родилась в 1919 году в семье еврейских эмигрантов из Польши, живших на ферме в Калифорнии. В Калифорнийском университете в Беркли изучала философию, литературу и искусство, однако отчислилась из него в 1940 году. В англоязычную кинокритику Кейл пришла в 1950-х годах: ее первой публикацией стал очерк о фильмах Чарли Чаплина, вышедший в 1953 году. В 1965-1966-х годах работала в женском журнале McCall's. С 1967 и по 1990 годы сотрудничала с журналом The New Yorker, на страницах которого вела свою постоянную колонку. Тарантино, который никогда не ходил в киношколу, называл Кейл своим профессором, так как изучал ее рецензии.
Напомним, ранее также стало известно, что Квентин Тарантино намерен вернуться на телевидение. Режиссер разрабатывает мини-сериал, который может выйти уже в этом году. Тарантино и раньше работал на телевидении, сняв два эпизода сериала «C.S.I.: Место преступления» в 2005 году. С тех пор он неоднократно говорил о возвращении к многосерийным проектам.
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