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Кино и сериалы

«Одни из нас», «Очень странные дела», «Крик 6»: MTV назвал лауреатов своей кинопремии

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Прошлой ночью прошла церемония вручения награды MTV Movie & TV Awards. Главным триумфатором мероприятия оказался сериал «Одни из нас». Ему удалось собрать целых три награды.

Kathy Hutchins / Shutterstock.com

Экранизация популярной видеоигры с Педро Паскалем в главной роли получила сру «Золотых попкорна»: за лучший сериал, лучшего героя (Педро Паскаля в роли Джоэла) и лучший актерский дуэт (Педро Паскаль и Белла Рамзи). Лучшим фильмом назвали «Крик 6». Ему же дали премию за лучшую драку (Гейл Уэзерс против маньяка Призрачное лицо).

Две награды получил и сериал от Netflix «Очень странные дела» — за лучший подбор актеров, а также за лучшую дебютную роль. Также две статуэтки у актрисы Дженифер Кулидж: за лучший испуг в «Белом лотосе» и за комедийный гений. Премией за лучшую роль в фильме наградили Тома Круза («Топ Ган: Маверик»), за лучшую роль в сериале — Дженни Ортегу («Уэнсдей»), за лучшую комедийную роль — Адама Сэндлера («Таинственное убийство 2»).

Статуэткой также отметили злодейскую роль Элизабет Олсен в «Докторе Стрендже в мультивселенной безумия», поцелуй Мэдисон Бэйли и Руди Панкоу («Внешние отмели») и песню «Carolina» Тейлор Свифт.

Финальный сезон «Очень странных дел» может не выйти в срок. Всему виной забастовки сценаристов.

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