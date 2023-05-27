Квентин Тарантино подтвердил намерения завершить карьеру после выхода фильма «Кинокритик»

В далеком 2009 Квентин Тарантино говори, что собирается оставить режиссерское кресло, когда ему исполнится 60 лет. В марте этого года он достиг этого возраста, и разговоре с журналистами подтвердил свои намерения. «Просто пришло время. Просто пришло время уходить. Мне нравится идея уйти на вершине. Мне хочется отдать себя всего в течение 30 лет, а потом сказать: «Ну всё, хватит». И мне не нравится работать и быть всё менее влиятельным», — заявил кинодел.

Тарантино считает, что коммерческое кино, которое снимают для выпуска в онлайн-кинотеатрах, в итоге не становятся частью духа времени, теряются в каталоге и быстро забываются. В пример Тарантино привел фильмы с Райаном Рейнольдсом для Netflix. «Слушайте, я никого ни в чем не упрекаю, но вот Райан Рейнольдс заработал 50 миллионов долларов на одном фильме для Netflix, 50 миллионов на другом. Но я не знаю эти фильмы вообще. Я их не видел. А вы видели?», — сказал режиссер в интервью

При этом знаменитый кинодел не планирует совсем уйти в небытие. По его словам, он мог бы снять короткометражку или поставить пьесу. «Нет, я могу сделать телешоу. Я не сказал, что собираюсь раствориться в тьме ночной, хорошо? Я могу сделать телешоу. Я могу снять короткометражный фильм. Я могу поставить пьесу. Да много чего я мог бы сделать, но, наверное, я буду писать больше сценариев. Но моя фильмография точно закончится», — подытожил режиссер.

Напомним, что написание сценария последнего фильма Тарантино «Кинокритик» завершилось в марте этого года. Съемки должны начаться уже осенью. Подробности сюжета держатся в тайне, но СМИ описывают историю как «действие в Лос-Анджелесе конца 1970-х годов с главной женской ролью». Не исключено, что речь идет о Полин Кейл — журналистке и кинокритике.