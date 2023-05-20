Бенедикт Камбербэтч сыграет наставника Боба Дилана в байопике про музыканта

Фильм получил название A Complete Unknown (Совершенно неизвестный). Картина расскажет об отходе Дилана от фолк- и кантри-музыки и становлении в статусе звезды рок-н-ролла. Причем сам музыкант будет занят в фильме в качестве исполнительного продюсера

Изначально работа над картиной началась еще в 2020 году. Однако затем байопик отложили из‑за пандемии коронавируса. Съемки запланированы на лето 2023 года, премьера запланирована на 2024-й.

Джонни Депп снимет байопик о Модильяни с Аль Пачино и звездой «Ив Сен-Лорана» Пьером Нинэ. Сюжет ленты основан на пьесе Денниса Макинтайра и расскажет историю знаменитого художника во время его пребывания в Париже в 1916 году.