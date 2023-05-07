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Кино и сериалы

Финальный сезон «Очень странных дел» может не выйти в срок

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Всему виной забастовки сценаристов. Создатели сериала Мэтт и Росс Даффер приостановили работу над проектом. Об этом братья сообщили в твиттере @strangerwriters.

DANIEL CONSTANTE / Shutterstock.com

Дафферы опубликовали заявление в Твиттере, аккаунт в котором на протяжении многих лет давал возможность поклонникам «Очень странных дел» заглянуть в мастерскую сценаристов сериала. «Дафферы здесь. Написание сценария обычно продолжается даже после старта съемок. Мы бы рады начать производство с нашим замечательным актерским составом и съемочной группой, но во время этой забастовки это невозможно», — пишут авторы проекта. Киноделы надеются, что в скором времени сторонам удастся договориться и «все смогут вернуться к работе».

Написание пятого и последнего сезона началось в августе 2022 года, вскоре после премьеры четвертого сезона. «Мы надеемся, что в ближайшее время будет достигнуто справедливое соглашение, и мы все сможем вернуться к работе. А пока — кончено», — подытожили сценаристы.

Напомним, что 2 мая Гильдия сценаристов США объявила первую за 15 лет забастовку. Все из‑за сорванной сделки с крупными кинокомпаниями, переговоры по которой длились шесть недель. Профсоюз утверждает, что студии и стриминги не согласились на какие‑либо гарантии уровня еженедельной занятости, а также блокировали предложения по минимизации неоплачиваемой работы и регулированию использования ИИ, таких как ChatGPT.

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