Тони Старк, Бэтмен и Шерлок Холмс: петербуржцы рассказали, кого хотели бы видеть в качестве своего начальника

Следом идут Тони Старк — он же «Железный человек» — и Доктор Хаус из одноименного сериала. Первую тройку замкнули Людмила Калугина из «Служебного романа», Шерлок Холмс и Бэтмен из одноименных экранизаций, а также Роман Шилов из «Ментовских войн». Такие данные следуют из опроса сервиса по поиску работы SuperJob

Также среди вариантов наиболее популярными оказались Джек Воробей («Пираты Карибского моря»), Джеймс Бонд, Терминатор, Остап Бендер («Двенадцать стульев» и «Золотой телёнок»), Альбус Дамблдор («Гарри Поттер»), Афоня, Дэдпул и Харли Квин («Отряд самоубийц»). Интересно, что мужчины в качестве своего идеального руководителя чаще выбирали Глеба Жеглова и Романа Шилова, а женщины — Людмилу Прокофьевну и Шерлока Холмса.

Россияне рассказали экранизации, каких игр они ждут больше всего. Первое место заняла Atomic Heart, ее выбрали 45% респондентов. На втором месте с показателем 44% - Cyberpunk 2077, третья позиция у God of War (35%).