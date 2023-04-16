Россияне рассказали экранизации каких игр они ждут больше всего

Первое место заняла Atomic Heart, ее выбрали 45% респондентов. На втором месте с показателем 44% - Cyberpunk 2077, третья позиция у God of War (35%), четвертое и пятое место заняли Red Dead Redemption 2 (33%) и Grand Theft Auto (26%). У респондентов также спросили, какие реализованные адаптации им нравятся больше всего. Результаты таковы: первое место - «Варкрафт» (43%), второе - «Аркейн» (42%). Нашумевший сериал «Одни из нас» только на третьем месте, за него проголосовали 38% опрошенных. Также в пятерку вошли «Мортал Комбат» (28%) и «Анчартед: На картах не значится» (27%).

Самыми неудачными переносами игрового мира на экраны россияне назвали «Фар Край» (21%), «Хитман» (20%), «Need for speed: Жажда скорости» (19%), «Соник в кино» и «Супербратья Марио» (16%).