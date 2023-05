От «Всех страхов Бо» до «14+: Продолжение»: Что смотреть в кинотеатрах в мае 2023-го

«Парень с того света» / The Loneliest Boy in the World (16+)

Комедийная мелодрама с Хиро Файнсом Тиффином — племянником Рэйфа Файнса и звездой франшизы «После». Здесь он играет зомби Митча, который при жизни был самым популярным красавчиком колледжа. А после смерти он начинает помогать гуляющему в одиночестве по кладбищу стеснительному андердогу Оливеру (Макс Харвуд), для которого становится единственным другом.

С 18 мая