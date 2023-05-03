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Кино и сериалы

От «Всех страхов Бо» до «14+: Продолжение»: Что смотреть в кинотеатрах в мае 2023-го

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Фрейдистский хоррор Ари Астера «Все страхи Бо» с Хоакином Фениксом, сиквел картины «14+» с Глебом Калюжным и Полиной Гухман, криминальная комедия с Тони Коллетт и Моникой Беллуччи «Мама мафия», а также триллер режиссера сериала «Одни из нас» Али Аббаси из программы Каннского кинофестиваля «Убийца "Священный паук"» — рассказываем о главных картинах, которые выйдут в российский прокат в мае.

«Вольга»

«Все страхи Бо» / Beau Is Afraid (18+)

Мегаломанская комедия ужасов мастера слоубернеров и звезды студии А24 Ари Астера («Реинкарнация», «Солнцестояние») с Хоакином Фениксом в главной роли. Невротик-затворник Бо боится всего на свете. Но однажды решается совершить ошибку и выйти из комнаты, чтобы оправиться из своего неблагополучного района в другой город к матери. Вместе они собираются отметить годовщину смерти отца Бо, совпавшую с его зачатием. В экзистенциальной дороге, которую осилит разве что идущий, у антагониста будет множество встреч-метафор от прозрачных до чуть более запутанных.

С 4 мая

«Атмосфера кино»

«Кунг-фу жеребец» / Long ma jing shen (6+)

Экшн-комедия с Джеки Чаном про дружбу мастера боевых искусств Ло и бурого скакуна по кличке Алое Копыто. Дав эффектный отпор банде коллекторов, они становятся звездами в социальных сетях. Но большая слава равна большой же ответственности: и вот сразиться с Ло и его конем уже собираются могущественные враги. Пожалуй, главная интрига картины для семейного просмотра — будут ли на титрах сцены с неудачными дублями.

С 4 мая

«Global Film»

«Миссия ассасина» / Assassin (18+)

Боевик примечателен тем, что одну из ролей в нем играет Брюс Уиллис. В будущем войны между спецслужбами становятся все более непредсказуемыми. Например, начинает использоваться технология, которая позволяет киллеру вселяться в тела близких потенциальных жертв. Алекса (Номзамо Мбата) узнает, что ее муж, который находится в коме, невольно является одним из таких «спящих» агентов. Она решает его спасти.

С 4 мая

«Каропрокат»

«Юра дворник» (12+)

Драмеди с симпатичным кастом из Антона Кузнецова, Дениса Власенко, Иды Галич, Татьяны Догилевой и Гоши Кущенко основана на реальной истории. Фотограф Рома, оставшись без работы в Москве, возвращается в родную Уфу. Здесь он снимает жизнерадостного дворника Юру в образе звезды и помещает его изображение якобы на обложку журнала. Фото становится вирусным в сети, и вот уже Рома и Юра становятся и правда знаменитыми. Фильм — полнометражный дебют режиссера Виталия Дудки, снявшего несколько новелл проекта «Кто там?».

С 4 мая

«Наше Кино»

«Помилование» (12+)

Военная драма Айнура Аскарова сюжетно немного напоминает «Историю одного назначения» Авдотьи Смирновой с той разницей, что речь идет не об эпизоде из биографии Льва Толстого и веке XIX, а временах Великой Отечественной. 20-летний сержант Любомир Зух (Александр Новиков) отлучается на три часа из своей части под Сталинградом, чтобы увидеться с возлюбленной. По закону такая самоволка должна караться расстрелом. Все понимают, что приговор слишком суров, и остается надежда на то, что милосердие и здравый смысл окажутся важнее правил военного времени.

С 4 мая

«Кинотайм»

«Временная связь» (12+)

Пролежавший на полке с 2020 года фильм с Сергеем Пускепалисом (актер погиб в прошлом году) и Софьей Лебедевой выходит в прокат к 9 мая. Это современная адаптация текста Кира Булычева. Главный герой звонит из нашего времени своей знакомой Нине, но из-за падения метеорита и возникшей аномалии попадает на другую Нину — девочку-подростка, которая в 1942-м умирает от голода.

С 9 мая

«Экспонента»

«Убийца "Священный паук"» / Holy Spider (18+)

Основанный на реальных событиях триллер режиссера части эпизодов сериала «Одни из нас» Али Аббаси участвовал в прошлом году в конкурсе Каннского кинофестиваля. Семьянин Саид начинает убивать секс-работниц, чтобы «очистить» свой город Мешхед. Но после нескольких расправ выясняется, что властям обществу нет дела до его преступлений. Лишь журналистка Рахими решает найти и остановить убийцу. Играющая ее Зара Амир Эбрахими получила награду как лучшая актриса.

С 11 мая

«Централ Партнершип»

«14+: Продолжение» (12+)

В наивной мелодраме Андрея Зайцева о воспитании чувств актер Глеб Калюжный дебютировал в кино. Восемь лет спустя он вновь вернулся к роли Леши. Теперь его герою 18, он встречает яркую и непосредственную Настю (Полина Гухман), но вспоминает о своей первой любви Вике (Ульяна Васкович). Картина, которую в шутку уже прозвали российской версией «Перед рассветом», участвовала в национальном конкурсе Московского кинофестиваля в этом году.

С 11 мая

«Централ Партнершип»

«Мама мафия» / Mafia Mamma (16+)

Криминальная комедия с Тони Коллетт и Моникой Беллуччи. Американская домохозяйка Кристин оказывается владелицей мафиозной империи в Италии — ее оставил в наследство дедушка. Теперь благодаря советам помощницы покойного Бьянки ей предстоит в максимально сжатые сроки превратиться в крестную мать, возглавив специфический семейный бизнес.

С 11 мая

«СБ Фильм»

«Меньшее зло» (18+)

Автор прекрасно печального фильма «Со мною вот что происходит» и сериала «Большая секунда» Виктор Шамиров сочинил вместе с Ольгой Мотиной-Супониной проект про сложные отношения двух пар. Вика (Полина Агуреева) и Максим (Алексей Розин) хотят завести ребенка, но они бесплодны. Они просят помочь бывшего любовника Вики Павла (Виктор Добронравов) и его подругу Алису (Юлия Гревцова).

С 11 мая

«Кино.Арт.Про»

«Кто убил BlackBerry» / BlackBerry (16+)

Художественный фильм о создании первого в мире смартфона BlackBerry участвовал в этом году в конкурсе Берлинского кинофестиваля. Это история про канадских разработчиков, придумавших соединить компьютер и телефон в одном устройстве. Они моментально завоевывают рынок, но куда сложнее оказывается продолжать удерживаться на вершине. Снял картину Мэтт Джонсон, также сыгравший в ней одного из IT-гениев, хотя солируют в касте Джей Барушель и Гленн Хауэртон.

С 11 мая

«Иноекино»

«Одержимость» / Whiplash (2013) (16+)

Головокружительный и напряженный дебют Дэмьена Шазелла, вобравший в себя все его любимые приемы, выходит в повторный прокат в России. А значит на большом экране вновь можно увидеть историю о том, куда приводят трудоголизм, одержимость своим делом и любовь к джазу.

С 18 мая

«A-One Films»

«Охота» / Heonteu (18+)

Режиссерский и сценарный дебют актера Ли Джон-джэ — звезды «Игры в кальмара». Впрочем, он также сыграл и одну из двух главных ролей в своей картине. Вторая досталась его другу Чон У-сону. Это история о противостоянии агентов внешней разведки в Южной Корее 1980-х. Каждый из них пытается вычислить, кто является шпионом и помогал в подготовке покушения на президента. Фильм вне конкурса показывали на Каннском кинофестивале.

С 18 мая

«Capella Film»

«Парень с того света» / The Loneliest Boy in the World (16+)

Комедийная мелодрама с Хиро Файнсом Тиффином — племянником Рэйфа Файнса и звездой франшизы «После». Здесь он играет зомби Митча, который при жизни был самым популярным красавчиком колледжа. А после смерти он начинает помогать гуляющему в одиночестве по кладбищу стеснительному андердогу Оливеру (Макс Харвуд), для которого становится единственным другом.

С 18 мая

«Ten Letters»

«Большая или маленькая ложь» / A Little White Lie (16+)

Комедия с Майклом Шенноном, Заком Браффом и Кейт Хадсон в главных ролях. Безработного неудачника Шрайвера принимают за писателя-затворника, скрывающего свою личность. Он начинает ходить по светским вечеринкам, где встречает Симону. Та большая поклонница литературного таланта автора бестселлеров, и Шрайвер все больше запутывается, не решаясь сказать ей правду о себе.

С 18 мая

«Атмосфера кино»

«Мегалодон» / The Black Demon (16+)

Снятый в Доминикане фильм ужасов с вайбом «Челюстей». Пол вместе с семьей собирается провести отпуск в райском месте. Вот только по ацтекским легендам в локальных водах обитает последний мегалодон — Черный демон. Он защищает свою территорию от любого вторжения людей. Снял картину Адриан Грюнберг — режиссер фильма «Рэмбо: последняя кровь».

С 18 мая

«Иллюзион Кино»

«Большие глаза» / Big Eyes (2014) (16+)

В повторный прокат в России выходит драма Тима Бертона с Эми Адамс в главной роли о судьбе реальной художницы Маргарет Ульбрих. Она рисовала детей с непропорционально большими глазами, а ее муж выдавал работы за свои — в консервативной Америке 1950-х у живописца-домохозяйки почти не было шансов на успех.

С 25 мая

«Вольга»

«Быть Сальвадором Дали» / Dalíland (18+)

Байопик эксцентричного мастера сюрреализма, хорошо знавшего законы маркетинга. Дали в зрелом возрасте играет Бен Кингсли, в юности — Эзра Миллер. Роль музы и жены Галы досталась Барбаре Зуковой. История художника тут рассказывается глазами его ассистента Джеймса (Кристофер Брини), который пытается заставить его подготовиться к большой Нью-Йоркской выставке. Режиссером картины выступила Мэри Хэррон («Так сказал Чарли», «Я стреляла в Энди Уорхола»).

С 25 мая

«Global Film»

«Беглец» / Kandahar (18+)

Незамысловатый боевик с Джерардом Батлер. Здесь он играет сотрудника ЦРУ Тома Харриса, провалившего секретную миссию. Его личность была раскрыта, а значит у него остается всего 30 часов, чтобы сбежать из Афганистана. Ситуация осложняется тем, что его преследуют лучшие наемники.

С 25 мая

«Про:взгляд»

«Иллюзия побега» / Superposition (16+)

Камерный эстетский датский триллер всего с тремя героями — Стине, Тейтом и их сыном Немо. Взрослые решают сбежать от столичной жизни в глухой лес и запустить подкаст об этом. Но эскапизм не удается — на новом месте обитания их встречают люди, удивительно похожие на них самых. Для режиссера Каролине Люнгбю — это дебют в полном метре.

С 25 мая

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