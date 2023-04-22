Создатели «Очень странных дел» будут работать над новым мистическим сериалом для Netflix

Будущий сериал получил название The Boroughs, что переводится как районы. Сообщается, что Netflix заказал производство восьми эпизодов. Сюжет развернется в живописном и спокойном на первый взгляд городке, затерянном в пустыне Нью-Мексико. Группа молодых людей и девушек, мало похожих на героев, вынуждена объединиться, чтобы не позволить некоей страшной угрозе похитить самое важное, что есть у людей… Время! Примерно так описывают шоу его создатели.

Главную роль в фильме «Уроки игры на фортепиано» сыграет Сэмюэл Л. Джексон. Netflix объявил актерский состав экранизации пьесы. Джон Дэвид Вашингтон, Рэй Фишер, Даниэль Дэдвайлер, Майкл Поттс и Кори Хокинс дополнят каст фильма Малкольма Вашингтона.