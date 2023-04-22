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Кино и сериалы

Создатели «Очень странных дел» будут работать над новым мистическим сериалом для Netflix

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Братья Мэтт и Росс Даффер выступят исполнительными продюсерами будущего шоу. Им помогут Джеффри Аддис и Уилл Мэттьюс, которые раньше работали над фэнтези-сериалом «Темный кристалл: Эпоха сопротивления».

DANIEL CONSTANTE / Shutterstock.com

Будущий сериал получил название The Boroughs, что переводится как районы. Сообщается, что Netflix заказал производство восьми эпизодов. Сюжет развернется в живописном и спокойном на первый взгляд городке, затерянном в пустыне Нью-Мексико. Группа молодых людей и девушек, мало похожих на героев, вынуждена объединиться, чтобы не позволить некоей страшной угрозе похитить самое важное, что есть у людей… Время! Примерно так описывают шоу его создатели.

Главную роль в фильме «Уроки игры на фортепиано» сыграет Сэмюэл Л. Джексон. Netflix объявил актерский состав экранизации пьесы. Джон Дэвид Вашингтон, Рэй Фишер, Даниэль Дэдвайлер, Майкл Поттс и Кори Хокинс дополнят каст фильма Малкольма Вашингтона.

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