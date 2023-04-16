Главную роль в фильме «Уроки игры на фортепиано» сыграет Сэмюэл Л. Джексон. Netflix объявил актерский состав экранизации пьесы

Сообщается, что актеры полностью повторят свои роли из очень успешной бродвейской версии пьесы Уилсона, которая недавно завершилась в театре Этель Бэрримор. События фильма развернутся в Питтсбурге после Великой депрессии, в 1936 году. В центре сюжета — семейство Чарльзов и их семейная реликвия, старое пианино. Джексон сыграет патриарха семьи Докера Чарльза, а Вашингтон — его племянника Боя Уилли.

После 27 предварительных просмотров и 124 регулярных представлений «Урок игры на фортепиано» стал самым кассовым возобновлением пьесы на Бродвее и самой кассовой постановкой Уилсона на Бродвее.