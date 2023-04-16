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Главную роль в фильме «Уроки игры на фортепиано» сыграет Сэмюэл Л. Джексон. Netflix объявил актерский состав экранизации пьесы

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Джон Дэвид Вашингтон, Рэй Фишер, Даниэль Дэдвайлер, Майкл Поттс и Кори Хокинс дополнят каст фильма Малкольма Вашингтона.

DFree / Shutterstock.com

Сообщается, что актеры полностью повторят свои роли из очень успешной бродвейской версии пьесы Уилсона, которая недавно завершилась в театре Этель Бэрримор. События фильма развернутся в Питтсбурге после Великой депрессии, в 1936 году. В центре сюжета — семейство Чарльзов и их семейная реликвия, старое пианино. Джексон сыграет патриарха семьи Докера Чарльза, а Вашингтон — его племянника Боя Уилли.

После 27 предварительных просмотров и 124 регулярных представлений «Урок игры на фортепиано» стал самым кассовым возобновлением пьесы на Бродвее и самой кассовой постановкой Уилсона на Бродвее.

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