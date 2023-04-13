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Saint Laurent займется производством фильмов. Дебютный проект — короткий метр Альмодовара с Паскалем и Хоуком

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Это первый модный дом, который основал дочернюю продакшн-компанию, а не просто принял участие в производстве авторского кино. Saint Laurent Productions будет ориентирована на производство полноценных фильмов, уже в разработке — ленты Паоло Соррентино и Дэвида Кроненберга.

Saint Laurent Productions / Festival de Cannes

«Эти режиссеры [Паоло Соррентино и Дэвид Кроненберг] никогда не перестают открывать мне душу. В некотором смысле уникальное, радикальное видение, которое они привносят в кинематограф, сделало меня тем, кем я являюсь сегодня», — заявил креативный директор Saint Laurent Энтони Ваккарелло. Предвосхищая создание кинокомпании, он снял Кроненберга и Альмодовара в весенней мужской кампании Saint Laurent вместе с коллегами-режиссерами Джимом Джармушем и Абелем Феррерой.

Модельер, который возглавил Saint Laurent в 2016 году, сыграет ключевую роль в кинопроизводстве — включая разработку одежды и аксессуаров совместно с каждым режиссером-постановщиком. Его имя фигурирует на постерах короткометражного фильма Педро Альмодовара «Странный образ жизни» с Педро Паскалем и Итаном Хоуком — первой работы Saint Laurent Productions, дебют которой состоится в рамках Каннского кинофестиваля. Тем не менее, президентом кинокомпании значится Франческа Беллеттини, CEO модного дома.

«Хотя фильмы производства Saint Laurent обязательно придадут дополнительную узнаваемость бренду и его эстетике, они не будут так называемыми "фильмами о моде", и понятно, что дочерняя компания намерена работать с прибылью. Ее фильмы будут продаваться на кинофестивалях обычным дистрибьюторам, включая кинотеатры, потоковые платформы и вещательные сети, а также получать выгоду от рекламных мероприятий, сопровождающих релизы», — отмечают WWD and Variety.

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