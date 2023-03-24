Гай Ричи, «Шершни» и финал «Наследников»: Что смотреть дома на этой неделе

Фильм «Сын» / The Son (18+)

Один из самых востребованных современных драматургов Флориан Зеллер дебютировал в кино экранизацией своей пьесы «Отец» с Энтони Хопкинсом и Оливией Колман. Его второй фильм «Сын» также основан на тексте из его «семейной» трилогии (есть еще пьеса «Мать»). В касте вновь появится и великий Энтони Хопкинс, но главные роли на этот раз у Хью Джекмана, Лоры Дерн, Ванессы Кирби и юного Зена МакГрата.

Сын-подросток Николас тяжело воспринимает уход отца Питера из семьи. Тот начал жить с партнершей намного моложе себя, к тому же у них родился свой общий ребенок. У тинейджера начинается депрессия.

С 23 марта, «Кинопоиск», «Иви», Okko, Wink