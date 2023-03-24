Гай Ричи, «Шершни» и финал «Наследников»: Что смотреть дома на этой неделе

Продолжение мрачного шоу про выживание «Шершни» с Кристиной Риччи, Мелани Лински и Джульетт Льюис, драма «Сын» Флориана Зеллера с Хью Джекманом, финальный сезон «Наследников», пародийный шпионский боевик Гая Ричи «Операция "Фортуна": Искусство побеждать», а также новая экранизация «Больших надежд» с Оливией Колман и проект про поп-ММА с Юрием Насоновым «Колотушка» — рассказываем о главных фильмах и сериалах, которые вышли на стримингах и ТВ на этой неделе.
Сериал «Колотушка», премьера (Premier) (16+)
Драмеди про культуру поп-ММА (смешанные единоборства, в которых могут принять участие не только профессионалы, но и любители). Сразиться в боях без правил вынужден Саша (Юрий Насонов из «Майора Грома») после неудачного вечера с непутевым братом Пашей (Андрей Пынзару). В касте сериала также Лукерья Ильяшенко, Сергей Степин, Михаил Евланов, Ирина Безряднова, Таша Цветкова и другие. Постановщиком стал Миша Маралес («Не лечи меня»).
С 23 марта, Premier
Фильм «Сын» / The Son (18+)
Один из самых востребованных современных драматургов Флориан Зеллер дебютировал в кино экранизацией своей пьесы «Отец» с Энтони Хопкинсом и Оливией Колман. Его второй фильм «Сын» также основан на тексте из его «семейной» трилогии (есть еще пьеса «Мать»). В касте вновь появится и великий Энтони Хопкинс, но главные роли на этот раз у Хью Джекмана, Лоры Дерн, Ванессы Кирби и юного Зена МакГрата.
Сын-подросток Николас тяжело воспринимает уход отца Питера из семьи. Тот начал жить с партнершей намного моложе себя, к тому же у них родился свой общий ребенок. У тинейджера начинается депрессия.
С 23 марта, «Кинопоиск», «Иви», Okko, Wink
Сериал «Чужой», премьера («Кинопоиск», Первый канал) (18+)
Детективная драма с Кириллом Плетневым (который последнее время чаще вступает в амплуа режиссера) в главной роли. Он играет банкира, скрывающегося от правосудия в городке на границе с Финляндией. В касте проекта также Марьяна Спивак, Александр Бухаров и звезда «Капельника» Денис Прытков. Съемки проекта проходили в Ленинградской области: в Кронштадте, Кировске и Шлиссельбурге.
С 23 марта, «Кинопоиск»
Сериал «Шершни» / Yellowjackets, 2 сезон (Showtime) (18+)
Продолжение лихо закрученного мрачного шоу, соединяющего хоррор, детектив и триллер. По сюжету самолет со школьной женской футбольной командой на борту терпит крушение в дикой местности. Но повествование развивается нелинейно — оно то прыгает на 25 лет спустя, показывая, кто же тогда уцелел и как справляется сейчас, то возвращается к борьбе тинейджеров за выживание много лет назад. Параллельно зрителей дразнят таинственными сценами, намекающими на каннибализм, и пугают таинственным культом. В новых сериях к своим ролям вернутся Мелани Лински, Кристина Риччи, Джульетт Льюис, а среди новичков каста — Элайджа Вуд.
С 24 марта, Showtime
Фильм «Операция "Фортуна": Искусство побеждать» / Operation Fortune: Ruse de guerre (18+)
Комедийно-пародийный шпионский боевик адепта маскулинности (в том числе токсичной) Гая Ричи. Это авантюрная история про разведчика Орсона Форчуна (Джейсон Стэйтем). Он пытается вычислить, кто приобрел оружие, угрожающее безопасности всего мира. В этом ему помогают звезда Голливуда (Джош Хартнетт), спецагентка (Обри Плаза из второго сезона «Белого лотоса») и гангстер (Хью Грант). Съемки картины, высмеивающей тропы бондианы, прошли в Турции.
С 24 марта, «Кинопоиск»
Сериал «Тут наверху» /Up Here, премьера (Hulu) (18+)
Музыкальный ромком, сделанный по всем классическим законам жанра. Линдсей (Мэй Уитман) и Мигель (Карлос Валдес) встречают друг друга в Нью-Йорке в конце 1999 года. Они влюбляются, но страх потери и того, что снова ничего не выйдет, мешает им быть вместе. Среди сценаристов проекта — Стивен Левенсон («Дорогой Эван Хансен», «Мастера секса», «Тик-так... БУМ!»).
С 24 марта, Hulu
Сериал «И снова здравствуйте!», 2 сезон («Иви») (16+)
Продолжение комедии воскрешений с Андреем Мерзликиным в роли бандитского решалы Бориса. Напомним, по сюжету он хочет завязать с преступлениями и открыть кондитерскую, но его убивают. В морге Борис оживает и знакомится со студентом-медиком Артемом (Денис Власенко). Тот начинает помогать ему приходить в себя после еще нескольких убийств и последующих возвращений к жизни, которые не проходят бесследно. Во втором сезоне к проекту присоединились актеры Николай Наумов, Игорь Миркурбанов, Илья Любимов и Полина Гухман. За сценарий и режиссуру по-прежнему отвечает Егор Чичканов.
С 25 марта, «Иви», Okko
Сериал «Наследники» / Succession, 4 сезон (HBO) (18+)
Финал междоусобных войн, а также шекспировских и корпоративных страсти в семействе Логана Роя (Брайан Кокс). В нем вернется присоединившийся к касту в третьем сезоне Александр Скарсгард — в роли бизнесмена Лукаса Матссона, который может купить компанию Роя.
С 26 марта, HBO
Сериал «Большие надежды» / Great Expectations, премьера (Hulu) (16+)
Новая экранизация хрестоматийного романа Чарльза Диккенса шоураннером «Острых козырьков» Стивеном Найтом. Главная роль сироты Пипа досталась Финну Уайтхеду из «Дюнкерка» и «Эмили», а мисс Хэвишем сыграла обладательница «Оскара» Оливия Колман. Сняли мини-сериал Брэйди Худ («Молодой Морс») и Самира Радси («Роковой патруль», «Германия 83»).
С 26 марта, Hulu
Сериал «Кроличья нора» / Rabbit Hole, премьера (Paramount+) (18+)
Остросюжетный триллер с Кифером Сазерлендом в главной роли. Он играет Джона Уира, который занимается корпоративным шпионажем. В какой-то момент его противником становится таинственная организация, контролирующая мировую политику, а бороться Уир начинает в том числе за демократию. Среди прочих проект режиссировал Дэниэл Эттиэс, работавший над «Сопрано» и «Прослушкой».
С 26 марта, Paramount+
Фильм «Моя пиратская свадьба» / Shotgun Wedding (18+)
Комедийный боевик с Дженнифер Лопес и Джошом Дюамелем. Они играют пару, которая готовится к роскошной свадьбе на острове, чье счастье чуть омрачают разве что мама жениха (звезда двух сезонов «Белого лотоса» Дженнифер Кулидж) и бывший невесты (Ленни Кравиц). Но в день торжества на церемонию врываются пираты, беря в заложники гостей. Теперь молодоженам предстоит всех спасти.
Главную мужскую роль в фильме должен был сыграть Арми Хаммер, но после многочисленных скандалов с актером его спешно заменили на Дюамеля.
Уже вышел, Premier, «Иви», Okko, Wink
Фильм «Время года зима» (16+)
Дебют актрисы Светланы Устиновой в режиссуре основан на ее личном опыте. Это трогательная история Кати (Юлия Снигирь), испытывающей сложности в общении с матерью (Евгения Добровольская). Однажды она узнает, что у странного поведения мамы есть причина — медицинская.
Уже вышел, «Кинопоиск», «Иви», Premier
Фильм «Лили и море» / Grand marin (16+)
Звезда фильма Алексея Балабанова «Про уродов и людей» Динара Друкарова сняла тонкую драму про поиск себя, эскапизм, волю и свободу. Лили (сама Друкарова) мечтает сбежать на край света — на рыболовецком сейнере, как будто она героиня повести Аксенова «Звездный билет». Ей удается уговорить капитана траулера Йана (Бьедн Хлинур Харальдссон) взять ее в команду. За хрупкость Лили получает от рыбаков прозвище «воробышек». Картина в прошлом году открывала кинофестиваль «Послание к человеку» в Петербурге.
Уже вышел, «Кинопоиск», «Иви», Premier
Фильм «К тебе или ко мне?» / Your Place or Mine (16+)
Стандартный ромком с предсказуемой развязкой. Зато в его касте — Риз Уизерспун и давно не снимавшийся в главных ролях Эштон Кутчер. Близкие друзья Дебби и Питер меняются на неделю домами: ей нужно по делам в Нью-Йорк, где живет он, но не с кем оставить в Лос-Анджелесе сына. Побывав на месте друг друга, они понимают, как многое скрывали и что все это время упускали. Режиссером фильма выступила Алин Брош Мак‑Кенна (сценаристка «Дьявол носит Prada» и «Круэллы»).
Уже вышел, Netflix
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