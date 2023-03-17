«Тед Лассо», «Чебурашка» и Билли Айлиш: Что смотреть дома на этой неделе

Финальный сезон обаятельного драмеди «Тед Лассо», миллиардер-Чебурашка теперь и на киноплатформах, антология со звездным кастом от Мэрил Стрип до Эдварда Нортона «Экстраполяции», а также дебют Билли Айлиш в художественном кино «Рой» — рассказываем про главные фильмы и сериалы, которые вышли на стримингах и ТВ на этой неделе.
Сериал «Кафе "Куба"», премьера (ТНТ) (16+)
Создательница «Реальных пацанов» и «Бедных людей» Жанна Кадникова вновь сняла комедию, но на этот раз ностальгическую — про начало нулевых. Владелица придорожного кафе Тамара (Марина Федункив) узнает, что ее бывший муж и партнер по бизнесу умер, а теперь его вдова Наталья (театральная звезда Мария Смольникова) тоже претендует на управление общепитом.
С 13 марта, ТНТ, Premier
Сериал «Северная мафия» / Reindeer Mafia, премьера (18+)
Скандинавская криминальная сага с черным юмором и Микаэлом Персбрандтом («Сексуальное просвещение», «Королевство») в одной из главных ролей. После смерти матриарха семейства Бриты родственники собираются, чтобы разделить ее наследство, но неожиданная последняя воля умершей приводит к кровавой войне между родными.
С 13 марта, «Амедиатека»
Сериал «Моя мама — шпион», премьера (СТС) (12+)
Семейный комедийный экшн с Ириной Пеговой в главной роли. Домохозяйка Даша 20 лет назад была спецагентом, но забыла об этом. Внезапно к ней возвращаются память, бойцовские навыки и дерзкий характер. Теперь ее не узнают муж-дантист (Георгий Дронов), властная свекровь (Ирина Розанова) и хамоватый сосед (Владимир Епифанцев).
С 13 марта, СТС, more.tv
Сериал «Рыцари Готэма» / Gotham Knights, премьера (The CW) (16+)
Сериал про поколение детей супергероев и суперзлодеев. Тернер Хейз (Оскар Морган) узнает, что его убитый приемный отец Брюс Уэйн был Бэтменом. В преступлении подозревают его самого, а также отпрысков Джокера и других злодеев. Забыв распри отцов, дети объединяют усилия, чтобы выяснить, кто настоящий убийца. Среди создателей проекта — продюсеры «Бэтвумен».
С 14 марта, The CW
Сериал «Супермен и Лоис» / Superman & Lois, 3 сезон (The CW) (16+)
Продолжение сериала про сложности в семейной жизни и воспитании детей, даже если речь идет о родительстве Супермена и его жены. Кларк Кент (Тайлер Хэклин из «Волчонка») и Лоис Лейн (Битси Таллок) вновь будут разрываться между домашними делами, отпрысками-подростками и делами государственной важности. Джордан Эльзасс, игравший старшего сына пары, не вернется в третий сезон, но персонаж останется. Теперь им станет австралиец Майкл Бишоп.
С 14 марта на The CW, 15 марта на «Кинопоиске»
Сериал «Тед Лассо» / Ted Lasso, 3 сезон (Apple TV+) (18+)
Продолжение невероятно обаятельного и духоподъемного комедийного сериала про тренера по американскому футболу Теда (Джейсон Судейкис), который пытается добиться успеха в футболе же, но европейском, переехав из США в Великобританию. Как бы грустно ни было расставаться с любимыми героями, но, несмотря на успех, третий сезон будет для проекта последним. Об этом рассказал Джейсон Судейкис. Что, конечно, не исключает возможности спин-оффов.
С 15 марта, Apple TV+
Фильм «Чебурашка» (6+)
В игровой версии истории «Чебурашки» рассказывается, как важно быть принятым и понятым, даже если ты «странная игрушка безымянная». А еще — разговаривать со своими близкими и родными. И с этим сложно поспорить. В касте фильма, который стал главным блокбастером в новейшей истории нашего кино, собрали Сергея Гармаша, Елену Яковлеву, Дмитрия Лысенкова, Полину Максимову и многих других. Теперь приключения Чебурашки можно увидеть и на киноплатформах.
С 16 марта, Start, Okko, Premier, Wink
Сериал «Тень и кость» / Shadow and Bone, 2 сезон (Netflix) (18+)
Главный конкурент «Ведьмака» — фэнтези по мотивам романов Ли Бардуго. Страну Равку на две части разбил каньон, в котором тьма и монстры. Объединить территорию снова под силу супергероине Алине Старковой (Джесси Мей Ли) — сироте, у которой после несчастного случая вдруг появились огромные магические чары. В новом сезоне противостоять Алине вновь будет Дарклинг (Бен Барнс), а союзника она найдет в лице Николая Ланцова (Патрик Гибсон), наследного принца Равки.
С 16 марта, Netflix
Сериал «Вторая линия», премьера (Premier) (16+)
Остросюжетный проект в духе «Коллектора» и «Телефонной будки» — с единством времени и места действия — основан на аудиосериале. Главный герой Павел (Егор Корешков) работает на телефоне доверия. Однажды ему звонит таинственный незнакомец, угрожающий взорвать загородный дом, где находятся близкие Павла. Чтобы избежать трагедии, психолог должен понять, кто с ним говорит и назвать его настоящее имя.
С 16 марта, Premier
Фильм «После Янга» / After Yang (16+)
Научно-фантастическая драма студии A24 с Коллином Фаррелом в главной роли участвовала в 2021 году в программе «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля. В недалеком будущем семья с маленькой дочерью пытается спасти своего домашнего робота-андроида Янга, который начал барахлить (по действующим тут правилам его надо заменить). Поставил фильм режиссер Когонада («Дорога в тысячу ли»). В феврале картина была в прокате, а теперь ее можно увидет и на стримингах.
С 16 марта, «Кинопоиск», Okko
Сериал «Экстраполяции» / Extrapolations, премьера (Apple TV+) (18+)
Сериал-антология про мир будущего, столкнувшегося с экологической катастрофой и ее последствиями, с невероятно звездным актерским составом. Судите сами, в касте — Мэрил Стрип, Тоби Магуайр, Марион Котийяр, Форест Уитакер, Эдвард Нортон, Кит Харингтон, Сиенна Миллер, Дэвид Швиммер и многие другие. Режиссерами проекта стали Скотт З. Бернс («Блудливая Калифорния») и Майкл Моррис («Лучше звоните Солу», «Миллиарды»).
С 17 марта, Apple TV+
Фильм «Марлоу» / Marlowe (18+)
Детективный нуар Нила Джордана («Интервью с вампиром») с Лиамом Нисаном, Дайан Крюгер и Джессикой Лэнг. К частному сыщику-неудачнику Филипу Марлоу обращается роковая блондинка — она просит разыскать ее бывшего возлюбленного. Но это дело становится лишь частью большой головоломки, у которой (по законам нуара) не может быть хэппи-энда.
С 17 марта, «Кинопоиск», Okko
Сериал «Агент Элвис» / Agent Elvis, премьера (Netflix) (18+)
Комедийный приключенческий анимационный сериал про Элвиса Пресли, спродюсированный его вдовой Присциллой Пресли. Король рок-н-ролла совмещает музыкальную карьеру с работой специальным агентом (по тому что на него никто не подумает!). Среди его миссий — спасение США от террористов. Главного героя озвучил Мэттью МакКонахи.
С 17 марта, Netflix
Сериал «Рой» / Swarm», премьера (Amazon Prime Video)
В проекте Дональда Гловера («Атланта») свою первую роль в художественном кино играет певица Билли Айлиш — гипнотерапевта, который манипулирует людьми. Впрочем, главная героиня сериала не она, а девушка по имени Дре в исполнении Доминик Фишбэк («Иуда и черный мессия»). Та как раз и становится пациенткой персонажа Айлиш.
С 17 марта, Amazon Prime Video
Сериал «Счастливчик Хэнк» / Lucky Hank, премьера (AMC) (18+)
Драмеди для фанатов звезды «Лучше звоните Солу» Боба Оденкерка. Здесь он вновь выступает в фирменном амплуа амбивалентного героя с непростым характером. Правда, его персонаж не юрист, а заведующий кафедрой английского языка в разгаре личностного кризиса, чей нрав влияет не только на подчиненных и студентов, но и родную дочь. Адаптировал одноименный роман лауреата Пулитцеровской премии Ричарда Руссо в сериал один из создателей «Офиса» Пол Либерштейн, а в числе режиссеров проекта — Питер Фаррелли («Зеленая книга»).
С 19 марта, AMC
Сериал «Сэндитон» / Sanditon, 3 сезон (PBS) (16+)
Продолжение костюмной мелодрамы, основанной на недописанном романе Джейн Остин. В новом сезоне жители Сэндитона продолжат стремиться к счастью, перебарывая свою гордость и предубеждения.
С 19 марта, PBS
Фильм «Тембот» (18+)
Фильм ученицы Александра Сокурова Тины Мастафовой — это история про подростка с добрым сердцем, встречающего равнодушие окружающих. Так, мать видит в нем сходство с отцом, который бросил семью. Тембота сыграл непрофессиональный актер Марат Таумурзаев. Тина Мастафова — выпускница уже знаменитой мастерской Сокурова в Нальчике, где ее однокурсниками были Александр Золотухин, Кантемир Балагов, Владимир Битоков и Кира Коваленко.
Уже вышел, Kion, Okko, Wink, «Кино1ТВ», «Мегафон ТВ»
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