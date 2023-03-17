«Тед Лассо», «Чебурашка» и Билли Айлиш: Что смотреть дома на этой неделе

Сериал «Супермен и Лоис» / Superman & Lois, 3 сезон (The CW) (16+)

Продолжение сериала про сложности в семейной жизни и воспитании детей, даже если речь идет о родительстве Супермена и его жены. Кларк Кент (Тайлер Хэклин из «Волчонка») и Лоис Лейн (Битси Таллок) вновь будут разрываться между домашними делами, отпрысками-подростками и делами государственной важности. Джордан Эльзасс, игравший старшего сына пары, не вернется в третий сезон, но персонаж останется. Теперь им станет австралиец Майкл Бишоп.

С 14 марта на The CW, 15 марта на «Кинопоиске»