Федор Бондарчук спродюсирует фильм об Игоре Талькове и сериал о башне «Федерация»

«В "НМГ студию" он [Сергей Кальварский] пришел с двумя идеями. Первая была как раз про Фишера. Вторая — сериал под рабочим названием «Федерация» о людях, которые создавали "Москва-сити". О том периоде, когда построили башню "Федерация", действительно одно из лучших зданий в Европе. Ураганный проект. Кроме того, вместе с Кальварским мы разрабатываем фильм про Игоря Талькова под рабочим названием "Тальков"», — приводят «Ведомости» слова Бондарчука.

Впервые Игорь Тальков стал известен широкой публике после выступления в 1987 году на фестивале «Песня года» с композицией Давида Тухманова «Чистые пруды». Позже музыкант основал рок-группу «Спасательный круг» — и к 1989 году написал более 200 песен. 6 октября 1991 года Тальков был убит в петербургском Дворце спорта «Юбилейный» при невыясненных до сих пор обстоятельствах. «Есть известное видео — его можно найти на YouTubе, — когда на сцену ДС "Юбилейный" выходит человек и говорит: "Стоп музыка! За кулисами только что стреляли в Игоря Талькова". Это был как раз Сережа Кальварский», — отметил Бондарчук.