Федор Бондарчук спродюсирует фильм об Игоре Талькове и сериал о башне «Федерация»

Проекты готовит его «НМГ студия» совместно с Сергеем Кальварским — соавтором сценария и шоураннером сериала «Фишер».
«В "НМГ студию" он [Сергей Кальварский] пришел с двумя идеями. Первая была как раз про Фишера. Вторая — сериал под рабочим названием «Федерация» о людях, которые создавали "Москва-сити". О том периоде, когда построили башню "Федерация", действительно одно из лучших зданий в Европе. Ураганный проект. Кроме того, вместе с Кальварским мы разрабатываем фильм про Игоря Талькова под рабочим названием "Тальков"», — приводят «Ведомости» слова Бондарчука.
Впервые Игорь Тальков стал известен широкой публике после выступления в 1987 году на фестивале «Песня года» с композицией Давида Тухманова «Чистые пруды». Позже музыкант основал рок-группу «Спасательный круг» — и к 1989 году написал более 200 песен. 6 октября 1991 года Тальков был убит в петербургском Дворце спорта «Юбилейный» при невыясненных до сих пор обстоятельствах. «Есть известное видео — его можно найти на YouTubе, — когда на сцену ДС "Юбилейный" выходит человек и говорит: "Стоп музыка! За кулисами только что стреляли в Игоря Талькова". Это был как раз Сережа Кальварский», — отметил Бондарчук.
Как считает главный редактор «Кино-Театр.Ру» Жан Просянов, на фоне успеха сериала «Король и Шут» запуск проекта про Игоря Талькова был вопросом времени. «Байопик музыканта — любимый народный жанр: "Легенда о Круге", "Петр Лещенко", "Эти глаза напротив" про Ободзинского, "Вертинский". Автор строк про "Чистые пруды, застенчивые ивы" достойно дополнит этот ряд. Фанаты, разумеется, будут говорить, что все было не так, но желаемой задачи создатели достигнут: проект привлечет внимание широкой аудитории», — сказал он.
Байопик об Игоре Талькове неизбежно будет нести в себе элемент ностальгии, однако история может быть интересна и молодой аудитории — если добавить в нее детективную интригу, считает руководитель исследований Института кино НИУ ВШЭ Олег Иванов. История башни «Федерация», в свою очередь, может быть интересна не столько как бизнес-история, сколько как исследование противоречивого и эксцентричного персонажа — владельца девелоперской компании «Миракс групп» Сергея Полонского, который отвечал за строительство.
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