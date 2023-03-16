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Deadline: Оскар Айзек, Эндрю Гарфилд и Миа Гот сыграют в новом фильме Гильермо дель Торо «Франкенштейн»

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Live-action-картина лауреата «Оскара» выйдет на стриминговом сервисе Netflix — там же, где состоялась премьера «Пиноккио Гильермо дель Торо», взявшего статуэтку премии Американской киноакадемии в категории «Лучший анимационный фильм» 2023 года. 

Richard Harbaugh/A.M.P.A.S. via Getty Images

Инсайдеры Deadline, знакомые с деталями проекта, предупреждают, что дель Торо все еще работает над сценарием и никаких официальных предложений актерам не поступало. Одновременно с этим источники добавляют, что режиссер уже провел встречи с Айзеком, Гарфилдом и Гот — и все трое выразили свое желание участвовать в проекте.

Работу над «Франкенштейном» дель Торо ведет уже некоторое время и, как пишет издание, давно хотел снять фильм по мотивам культовой истории Мэри Шелли. О том, будет это историческая картина или же действие перенесется в наше время, не сообщается. Также неизвестно, кто исполнит роль Виктора Франкенштейна или его творение. Считается, что Гот сыграет возлюбленную доктора.

Dominik Bindl/Getty Images
Photo by Mike Coppola/Getty Images
Frazer Harrison/Getty Images

«Франкенштейн, или Современный Прометей» — эпистолярный готический роман английской писательницы Мэри Шелли, впервые опубликованный анонимно в 1818 году. Сюжет рассказывает о жизни и трудах ученого Виктора Франкенштейна, которому удалось постичь тайну зарождения жизни и научиться оживлять безжизненную материю.

Напомним, ранее также стало известно, что Гильермо дель Торо снимет мультфильм по мотивам романа «Погребенный великан» Кадзуо Исигуро. Проект будет воплощен в технике стоп-моушн — так же, как «Пиноккио». В настоящее время дель Торо работает над адаптацией романа совместно с Деннисом Келли, через два месяца режиссер приступит к проектированию фильма. «Через два года, если все пойдет хорошо, мы начнем производство», — резюмировал он.

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