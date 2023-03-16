Инсайдеры Deadline, знакомые с деталями проекта, предупреждают, что дель Торо все еще работает над сценарием и никаких официальных предложений актерам не поступало. Одновременно с этим источники добавляют, что режиссер уже провел встречи с Айзеком, Гарфилдом и Гот — и все трое выразили свое желание участвовать в проекте.

Работу над «Франкенштейном» дель Торо ведет уже некоторое время и, как пишет издание, давно хотел снять фильм по мотивам культовой истории Мэри Шелли. О том, будет это историческая картина или же действие перенесется в наше время, не сообщается. Также неизвестно, кто исполнит роль Виктора Франкенштейна или его творение. Считается, что Гот сыграет возлюбленную доктора.