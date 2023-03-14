Вышел трейлер нового фильма Бориса Хлебникова и Наталии Мещаниновой «Снегирь»

Лента режиссерско-сценаристского дуэта, вместе работавшего над фильмом «Аритмия», основана на романе Георгия Владимова «Три минуты молчания». Главные роли в картине исполнили Александр Робак, Тимофей Трибунцев и Евгений Сытый, для которого «Снегирь» стал последней работой в кино.
По сюжету, рыболовное судно «Снегирь» — плавучий дом для банды морских бродяг. Они все разные, но есть кое-что общее — желание взять улов побогаче, хорошо заработать, вернуться на берег живыми. Частью этого мира становятся два новичка — Никита и Максим. Ледяные волны, работа на износ и компания хмурых моряков — не таким им виделся этот летний круиз. С видео для блога придется повременить и недовольство оставить при себе. Море изменчиво, и шторм — не главное испытание, которое ждет команду корабля.
В основе сюжета — вольная экранизация романа Георгия Владимова «Три минуты молчания». Главные рои в картине исполнили Александр Робак, Тимофей Трибунцев и Евгений Сытый. В интервью для «Собака.ru» соавтор сценария Наталия Мещанинова отмечала, что это «довольно камерная история, но при этом недешевая: все происходит в море, начинается шторм, тонет лодка, ее спасает другая — эти фрагменты здорово удорожают проект».
О работе над фильмом «Снегирь» — из интервью для «Собака.ru»:
Я вам сейчас расскажу про наш профессионализм. Мы писали эту историю год, было четыре варианта. Даже подали сценарий в Минкульт. И тут — не помню точно, кто из нас сказал. Да, наверное, я. «Наташ, а что если убрать главного героя?» Мы сели и перефигачили весь сценарий без этого персонажа. То есть мы год рожали протагониста, которого можно было безболезненно выкинуть за один вечер, и стало только лучше.
В российский прокат фильм «Снегирь» выйдет 8 июня 2023 года.
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