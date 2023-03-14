Вышел трейлер нового фильма Бориса Хлебникова и Наталии Мещаниновой «Снегирь»

Борис Хлебников

О работе над фильмом «Снегирь» — из интервью для «Собака.ru»:

Я вам сейчас расскажу про наш профессионализм. Мы писали эту историю год, было четыре варианта. Даже подали сценарий в Минкульт. И тут — не помню точно, кто из нас сказал. Да, наверное, я. «Наташ, а что если убрать главного героя?» Мы сели и перефигачили весь сценарий без этого персонажа. То есть мы год рожали протагониста, которого можно было безболезненно выкинуть за один вечер, и стало только лучше.