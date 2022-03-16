Скончался актер Евгений Сытый

«Сегодня умер наш любимый Женя Сытый, он несколько лет болел, а полчаса назад ушел. Мы безумно любим тебя, Женька, когда будут силы, попробую написать побольше, ты дал этому море поводов. Живи вечно, даже если бы мы захотели, мы бы никогда не смогли тебя забыть, самый яркий и уникальный Сытый в мире», — написал в своем Facebook актер и режиссер Александр Молочников.

Евгений Александрович Сытый родился 23 мая 1969 года в Белово, Кемеровская область. Окончил горно-электромеханический факультет Политехнического института. Одновременно играл в команде КВН «Сибирские богатыри». Играл в рок-группе «СкладЫ», где был вокалистом и автором песен.

С 1991 года работал в театре «Ложа», организованным Евгением Гришковцом. В 2014 году режиссер МХАТа Александр Молочников пригласил Сытого на роль эрцгерцога Франца Фердинанда в работе «19.14». В 2016 году стал постоянным членом труппы МХАТа.

С 2003 года снимался в кино. Дебютом стала эпизодическая роль в фильме «Коктебель». В числе других работ — ленты «Свободное плавание», «Сумасшедшая помощь», «Жить», «Пока ночь не разлучит», «Долгая счастливая жизнь», «Гоголь. Начало», «Аритмия» и другие.

«Собака.ru» приносит соболезнования родным и близким Евгения Александровича Сытого.