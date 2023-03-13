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Кино и сериалы

Брендан Фрейзер взял «Оскар» за главную мужскую роль в фильме «Кит»

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Сегодня ночью в кинотеатре «Долби» (Dolby Theatre at the Hollywood & Highland Center) в Лос-Анджелесе прошла 95-я церемония вручения наград Американской киноакадемии «Оскар». Лента Даррена Аронофски также получила награду в категории «Лучший грим и прически».

Все лауреаты премии «Оскар»-2023

Photo by Arturo Holmes/Getty Images

Сюжет драмы Даррена Аронофски по сценарию Сэмюэля Д. Хантера, основанному на его же одноименной пьесе, рассказывает о Чарли (Брендан Фрейзер) — мужчине средних лет, который пытается восстановить связь со своей 17-летней дочерью. В ее детстве он оставил семью ради любовника, который позже умер. Испытывая горе утраты, боль и вину, Чарли начал переедать, достигнув веса в 600 фунтов — около 272 килограмм.

Главные роли в фильме, помимо Фрейзера, исполнили Сэди Синк — Элли, Хонг Чау, Саманта Мортон и Тай Симпкинс. Премьера «Кита» состоялась в сентябре 2022 года на 79-м Венецианском кинофестивале — после показа овации не стихали в течение 6 минут, во время которых Фрейзер не смог сдержать слез.

(Не)красная дорожка церемонии вручения премии «Оскар» — 2023

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