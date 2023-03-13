Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт («Все, везде и сразу») названы лучшими режиссерами 2023 года по версии Американской киноакадемии

По сюжету фильма, в жизни Эвелин царит бардак: она никак не может составить налоговый отчет, пожилой отец постоянно требует внимания, муж витает в облаках. Во время визита в налоговую все запутывается еще сильнее — оказывается, Эвелин может скакать по параллельным вселенным и получать доступ к воспоминаниям и навыкам других версий самой себя. В полном хаосе женщине приходится противостоять загадочной злой сущности, которая решила разрушить не только этот мир, но и всю мультивселенную.

Главные роли в картине исполнили Мишель Йео, Джейми Ли Кертис и Ке Хюи Куан (лауреаты «Оскара»-2023!), Стефани Сюй, Джеймс Хун, Тэлли Медел, Дженни Слейт, Гарри Шам-младший, Бифф Уифф, Сунита Мани и другие. К «Оскару» лента Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта, вместе сделавших хулиганский фильм «Человек — швейцарский нож», вышла с 158 наградами от критиков и премий, побив рекорд предыдущего лидера — «Властелин колец: Возвращение короля» 2001 года. В свое время лента собрала 101 награду.