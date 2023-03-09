Черно-белая драма «Сопричастие» с Лизой Шакирой и Алиной Король выходит в ограниченный прокат

В центре сюжета картины — дирижер Анна. Однажды она замолкает, покидает обычную жизнь и поселяется в лесу. Приехавшая хористка Аглая надеется вернуть ее, но остается с нею в пространстве вне времени — между реальностью и сном.
Режиссером, сценаристом и продюсером фильма выступила Лилия Тимирзянова. «Когда человек потерян, выйти на верную дорогу поможет внутренний голос», — так она определяет тему своей работы. Главные роли исполнили Лиза Шакира и Алина Король.
«Дорогой моему сердцу фильм «Сопричастие» вновь можно посмотреть. Меня каждый раз спрашивают, как бы я описала наше кино, о чем оно. Сейчас мне хочется сказать, что это поэтическое бегство из реальности в музыку и красоту. Часовое погружение в черно-белый сновиденческий мир», — поделилась Шакира.
В Петербурге «Сопричастие» покажут 10 марта в «Каро Варшавский экспресс». Ленту представят Алина Король и звукорежиссер Андрей Харитонов. Также 10 марта фильм покажут в Новосибирске («Каро Галерея»), Нижнем Новгороде (Центр культуры «Рекорд») и Омске (кинотеатр «Вавилон»). В Москве увидеть «Сопричастие» можно будет 11 марта в «Каро Октябрь» — ленту представит Лиза Шакира. В Томске пройдут сразу несколько показов: 17, 19, 23 и 26 марта в зрелищном центре «Аэлита».
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