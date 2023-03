Финал «Теда Лассо», «Шершни» и «Король и Шут»: главные сериалы марта 2023-го

«Дейзи Джонс и The Six» / Daisy Jones & The Six, премьера (Amazon Prime Video) (18+)

Мокьюментари-сериал от продюсерской компании Риз Уизерспун. Как и другие проекты ее пула (например, «И повсюду тлеют пожары»), он основан на бестселлере — одноименной книге Тейлор Дженкинс Рейд. Это история о вымышленной группе The Six. В 1970-е они добились оглушительного успеха, но вскоре распались. Спустя годы музыканты дают интервью, пытаясь понять, почему их карьеры не сложились. В «Дейзи Джонс и The Six» снялись Сэм Клафлин («С любовью, Рози) и внучка Элвиса Пресли Райли Кио.

С 3 марта, Amazon Prime Video