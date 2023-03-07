Финал «Теда Лассо», «Шершни» и «Король и Шут»: главные сериалы марта 2023-го

Продолжения мрачного триллера «Шершни» и «Мандалорца», панк-сказка «Король и Шут», последние сезоны самой обаятельной комедии современности «Тед Лассо» и драмы «Наследники», а также антология со звездным кастом (от Мэрил Стрип до Эдварда Нортона!) «Экстраполяции» и совместный проект Федора Бондаручка и Паулины Андреевой «Актрисы» — рассказываем о главных сериалах первого месяца весны.
«Мандалорец» / The Mandalorian, 3 сезон (Disney+) (14+)
Продолжение самого успешного сериала из франшизы «Звездных войн». В новом сезоне, подробности которого традиционно держатся в секрете, Дин Джарин (Педро Паскаль) будет, видимо, расплачиваться за нарушение одного из главных правил мандалорцев — он снял шлем. Известно, что в проект вернутся охотник за головами Гриф Карга (Карл Уэзерс), механик Пелли Мотто (Эми Седарис) и любимец зрителей Грогу. Среди режиссеров на этот раз — Брайс Даллас Ховард, работовашая и над «Книгой Бобы Фетта», Ли Айзек Чун («Минари») и Питер Рэмзи («Человек-паук: Через вселенные»). Шоураннером третьего сезона вновь стал Джон Фавро.
С 1 марта, Disney+
«Правдивая ложь» / True Lies, премьера (CBS) (16+)
Комединый боевик — сериальная адаптация одноименного фильма Джеймса Кэмерона 1994 года с Арнольдом Шварценеггером в главной роли. В новой версии спецагента Гарри, который скрывает от жены свою настоящую работу, играет Стив Хоуи из «Бесстыжих». Его супругу, которая в какой-то момент начинает подозревать мужа в измене, Джинджер Гонзага («Женщина-Халк: Адвокат»). Среди создателей проекта — Энтони Хемингуэй («Служба новостей») и Мэтт Никс («Хорошие парни»).
С 1 марта, CBS
«Король и Шут», премьера («Кинопоиск») (18+)
Байопик культовой петербургской рок-группы миксует реальность и фантасмагорию, жанр волшебной панк-сказки и скрупулезного биографического фильма. Референсами для режиссера Рустама Мосафира («Скиф») были картины «Принцесса-невеста», «Бесконечная история» и работы Терри Гиллиама. На экране образ погибшего фронтмена «КиШа» Михаила Горшенева воплотил актер театра «Цехъ» Константин Плотников, Князя играет Влад Коноплев («Тибра»). Кстати, сам музыкант Андрей Князев стал одним из продюсеров сериала, хотя главный шоураннер — Дмитрий Нелидов («Пищеблок»). Также в касте проекта — Евгений Ткачук, Александр Адабашьян, Валери Зоидова, Васса Бокова, Данила Рассомахин. Нашу подробную рецензию читайте здесь.
Со 2 марта, «Кинопоиск»
«Секс/жизнь» / Sex/Life, 2 сезон (Netflix) (18+)
Продолжение эротического драмеди на основе романов Биби Истон «44 главы о четырех мужчинах», в котором рассказывается история супружеской пары. Уставшая от семейной рутины Билли (Сара Шахи) записывает в дорогой дневничок воспоминания о некогда бурной интимной жизни, муж (Майк Фогель) ее ревнует к былому и думам. В новом сезоне главная героиня продолжит метаться между надежным и налаженным бытом и мечтами о более страстном сексе.
Со 2 марта, Netflix
«Дейзи Джонс и The Six» / Daisy Jones & The Six, премьера (Amazon Prime Video) (18+)
Мокьюментари-сериал от продюсерской компании Риз Уизерспун. Как и другие проекты ее пула (например, «И повсюду тлеют пожары»), он основан на бестселлере — одноименной книге Тейлор Дженкинс Рейд. Это история о вымышленной группе The Six. В 1970-е они добились оглушительного успеха, но вскоре распались. Спустя годы музыканты дают интервью, пытаясь понять, почему их карьеры не сложились. В «Дейзи Джонс и The Six» снялись Сэм Клафлин («С любовью, Рози) и внучка Элвиса Пресли Райли Кио.
С 3 марта, Amazon Prime Video
«Перри Мейсон» / Perry Mason, 2 сезон (HBO) (18+)
Продолжение новой версии адаптации романов Эрла Гарднера про адвоката-посттравматика из Лос-Анджелеса, который практикует нестандартные способы защиты обвиняемых. Играет его звезда «Американцев» Мэттью Риз, а шоураннером проекта стал работавший над сценарием «Подпольной империи» Ролин Джонс. В новом сезоне к касту присоединилась Кэтрин Уотерстон («Фантастические твари и где они обитают»).
С 6 марта, HBO
«Всемирная история, часть 2» / History of the World: Part II, премьера (Hulu) (18+)
Создателю этого сериала-антологии Мэлу Бруксу сейчас 96. Первую часть своей «Всемирной истории» он выпустил в 1980-е, а спустя более 40 лет решил вернуться к проекту, состоящему из скетчей. В них играют, например, Дэнни ДеВито, Дэвид Духовны, Сет Роген, Зази Битц, Кумэйл Нанджиани и Джейк Джонсон. А еще в сериале появится Тайка Вайтити (в роли Зигмунда Фрейда!).
С 6 марта, Hulu
«Почка», 2 сезон (Kion) (18+)
Продолжение бодрой и циничной драмеди с Любовью Аксеновой в главной роли о том, что такое настоящая воля к жизни. Напомним, это история коррумпированной пожарной инспекторши Наташи, которая узнает, что ей нужна срочная пересадка почки. Например, от кровных родственников, с которыми она уже много лет не общается. В конце первого сезона Наташа все же получила почку — ее согласилась отдать мама ее нового знакомого: музыканта Миши (Григорий Чабан). Но теперь ей надо найти еще 70 органов, чтобы сдержать обещание, которая она дала своему донору. Помимо Аксеновой, в касте — Николай Фоменко, Дмитрий Лысенков и Ирина Розанова, а шоураннером сериала стала Авдотья Смирнова. В режиссерском кресле по-прежнему Мария Шурыгина (сценаристка «Я "любила" мужа» и «Страны Саша»).
С 8 марта, Kion
«Балканский ветер», премьера (Okko) (16+)
Криминальный боевик с Милошем Биковичем и Оксаной Акиньшиной в главных ролях — продолжение полнометражного фильма «Южный ветер». В центре сюжета ― конфликт белградского криминального авторитета Петара Мараша (Бикович) и куратора сербского преступного мира по кличке Красный (Александар Берчек). Мараш вынужден бежать в Россию, где сталкивается с агентом секретной службы Ларисой (Акиньшина).
С 8 марта, Okko
«Кафе "Куба"», премьера (ТНТ) (16+)
Создательница «Реальных пацанов» и «Бедных людей» Жанна Кадникова вновь сняла комедию, но на этот раз ностальгическую — про начало нулевых. Владелица придорожного кафе Тамара (Марина Федункив) узнает, что ее бывший муж и партнер по бизнесу умер, а теперь его вдова Наталья (театральная звезда Мария Смольникова) тоже претендует на управление общепитом.
С 13 марта, ТНТ, Premier
«Северная мафия» / Reindeer Mafia, премьера (18+)
Скандинавская криминальная сага с черным юмором и Микаэлом Персбрандтом («Сексуальное просвещение», «Королевство») в одной из главных ролей. После смерти матриарха семейства Бриты родственники собираются, чтобы разделить ее наследство, но неожиданная последняя воля умершей приводит к кровавой войне между родными.
С 13 марта, «Амедиатека»
«Моя мама — шпион», премьера (СТС) (12+)
Семейный комедийный экшн с Ириной Пеговой в главной роли. Домохозяйка Даша 20 лет назад была спецагентом, но забыла об этом. Внезапно к ней возвращаются память, бойцовские навыки и дерзкий характер. Теперь ее не узнают муж-дантист (Георгий Дронов), властная свекровь (Ирина Розанова) и хамоватый сосед (Владимир Епифанцев).
С 13 марта, СТС
«Рыцари Готэма» / Gotham Knights, премьера (The CW) (16+)
Сериал про поколение детей супергероев и суперзлодеев. Тернер Хейз (Оскар Морган) узнает, что его убитый приемный отец Брюс Уэйн был Бэтменом. В преступлении подозревают его самого, а также отпрысков Джокера и других злодеев. Забыв распри отцов, дети объединяют усилия, чтобы выяснить, кто настоящий убийца. Среди создателей проекта — продюсеры «Бэтвумен».
С 14 марта, The CW
«Супермен и Лоис» / Superman & Lois, 3 сезон (The CW) (16+)
Продолжение сериала про сложности в семейной жизни и воспитании детей, даже если речь идет о родительстве Супермена и его жены. Кларк Кент (Тайлер Хэклин из «Волчонка») и Лоис Лейн (Битси Таллок) вновь будут разрываться между домашними делами, отпрысками-подростками и делами государственной важности. Джордан Эльзасс, игравший старшего сына пары, не вернется в третий сезон, но персонаж останется. Теперь его играет австралиец Майкл Бишоп.
С 14 марта на The CW, 15 марта на «Кинопоиске»
«Тед Лассо» / Ted Lasso, 3 сезон (Apple TV+) (18+)
Продолжение невероятно обаятельного и духоподъемного комедийного сериала про тренера по американскому футболу Теда (Джейсон Судейкис), который пытается добиться успеха в футболе же, но европейском, переехав из США в Великобританию. Как бы грустно ни было расставаться с любимыми героями, но, несмотря на успех, третий сезон будет для проекта последним. Об этом рассказал Джейсон Судейкис. Что, конечно, не исключает возможности спин-оффов.
С 15 марта, Apple TV+
«Тень и кость» / Shadow and Bone, 2 сезон (Netflix) (18+)
Главный конкурент «Ведьмака» — фэнтези по мотивам романов Ли Бардуго. Страну Равку на две части разбил каньон, в котором тьма и монстры. Объединить территорию снова под силу супергероине Алине Старковой (Джесси Мей Ли) — сироте, у которой после несчастного случая вдруг появились огромные магические чары. В новом сезоне противостоять Алине вновь будет Дарклинг (Бен Барнс), а союзника она найдет в лице Николая Ланцова (Патрик Гибсон), наследного принца Равки.
С 16 марта, Netflix
«Вторая линия», премьера (Premier) (16+)
Остросюжетный проект в духе «Коллектора» и «Телефонной будки» — с единством времени и места действия — основан на аудиосериале. Главный герой Павел (Егор Корешков) работает на телефоне доверия. Однажды ему звонит таинственный незнакомец, угрожающий взорвать загородный дом, где находятся близкие Павла. Чтобы избежать трагедии, психолог должен понять, кто с ним говорит и назвать его настоящее имя.
С 16 марта, Premier
«Экстраполяции» / Extrapolations, премьера (Apple TV+) (18+)
Сериал-антология про мир будущего, столкнувшегося с экологической катастрофой и ее последствиями, с невероятно звездным актерским составом. Судите сами, в касте — Мэрил Стрип, Тоби Магуайр, Марион Котийяр, Форест Уитакер, Эдвард Нортон, Кит Харингтон, Сиенна Миллер, Дэвид Швиммер и многие другие. Режиссерами проекта стали Скотт З. Бернс («Блудливая Калифорния») и Майкл Моррис («Лучше звоните Солу», «Миллиарды»).
С 17 марта, Apple TV+
«Счастливчик Хэнк» / Lucky Hank, премьера (AMC) (18+)
Драмеди для фанатов звезды «Лучше звоните Солу» Боба Оденкерка. Здесь он вновь выступает в фирменном амплуа амбивалентного героя с непростым характером. Правда, здесь его персонаж не юрист, а заведующий кафедрой английского языка в разгаре личностного кризиса, чей нрав влияет не только на подчиненных и студентов, но и родную дочь. Адаптировал одноименный роман лауреата Пулитцеровской премии Ричарда Руссо в сериал один из создателей «Офиса» Пол Либерштейн, а в числе режиссеров проекта — Питер Фаррелли («Зеленая книга»).
С 19 марта, AMC
«Сэндитон» / Sanditon, 3 сезон (PBS) (16+)
Продолжение костюмной мелодрамы, основанной на недописанном романе Джейн Остин. В новом сезоне жители Сэндитона продолжат стремиться к счастью, перебарывая свою гордость и предубеждения.
С 19 марта, PBS
«Колотушка», премьера (Premier) (16+)
Драмеди про культуру поп-ММА (смешанные единоборства, в которых могут принять участие не только профессионалы, но и любители). Сразиться в боях без правил вынужден Саша (Юрий Насонов из «Майора Грома») после неудачного вечера с непутевым братом Пашей (Андрей Пынзару). В касте сериала также Лукерья Ильяшенко, Сергей Степин, Михаил Евланов, Ирина Безряднова, Таша Цветкова и другие. Постановщиком стал Миша Маралес («Не лечи меня»).
С 23 марта, Premier
«Чужой», премьера («Кинопоиск», Первый канал) (18+)
Детективная драма с Кириллом Плетневым (который последнее время чаще вступает в амплуа режиссера) в главной роли. Он играет банкира, скрывающегося от правосудия в городке на границе с Финляндией. В касте проекта также Марьяна Спивак, Александр Бухаров и звезда «Капельника» Денис Прытков. Съемки проекта проходили в Ленинградской области: в Кронштадте, Кировске и Шлиссельбурге.
С 23 марта, «Кинопоиск»
«Шершни» / Yellowjackets, 2 сезон (Showtime) (18+)
Продолжение лихо закрученного мрачного шоу, соединяющего хоррор, детектив и триллер. По сюжету самолет со школьной женской футбольной командой на борту терпит крушение в дикой местности. Но повествование развивается нелинейно — оно то прыгает на 25 лет спустя, показывая, кто же выжил и как справляется сейчас, то возвращается к борьбе тинейджеров за выживание много лет назад. Параллельно зрителей дразнят таинственными сценами, намекающими на каннибализм, и пугают таинственным культом. В новых сериях к своим ролям вернутся Мелани Лински, Кристина Риччи, Джульетт Льюис, а среди новичков каста — Элайджа Вуд.
С 24 марта, Showtime
«Наследники» / Succession, 4 сезон (18+)
Финал междоусобных войн, а также шекспировских и корпоративных страсти в семействе Логана Роя (Брайан Кокс). В нем вернется присоединившийся к касту в третьем сезоне Александр Скарсгард — в роли бизнесмена Лукаса Матссона, который может купить компанию Роя.
С 26 марта, HBO
«Большие надежды» / Great Expectations, премьера (Hulu) (16+)
Новая экранизация хрестоматийного романа Чарльза Диккенса шоураннером «Острых козырьков» Стивеном Найтом. Главная роль сироты Пипа досталась Финну Уайтхеду из «Дюнкерка» и «Эмили», а мисс Хэвишем сыграла обладательница «Оскара» Оливия Колман. Сняли мини-сериал Брэйди Худ («Молодой Морс») и Самира Радси («Роковой патруль», «Германия 83»).
С 26 марта, Hulu
«Ривердэйл» / Riverdale, 7 сезон (The CW ) (16+)
Подростковый хит, видимо, уже исчерпал все возможные варианты развития событий (например, в прошлом сезоне там появлялась героиня параллельной вселенной Сабрина из «Леденящих душу приключений Сабрины»). Поэтому это финал проекта про многочисленные загадочные убийства в городке Ривердэйл.
С 29 марта, The CW
«Актрисы», премьера («Кинопоиск», Wink) (18+)
Второй — после «Психа» — опыт совместного кино Федора Бондарчука (как режиссера) и Паулины Андреевой (как сценаристки). Это история про трех актрис, которых играют Светлана Ходченкова, Елена Николаева и Полина Пушкарук, чьи карьеры переживают то взлеты, то падения. Действие происходит в трех временных отрезках: в 2014, 2017 и 2020 годах. В драмеди также снялись Сергей Гилев, Алексей Макаров, Роман Евдокимов, Анна Невская, Ольга Макеева, Павел Попов и певица Лолита Милявская.
С 30 марта, «Кинопоиск», Wink
«Сила» / The Power, премьера (Amazon Prime Video) (16+)
Феминистская антиутопия, основанная на бестселлере Наоми Олдермен. У девочек-подростков по всему миру вдруг проявляются сверхспособности: они становятся источниками электротока (и могут им убивать). Политик-консерватор (Джош Чарльз) считает этот дар угрозой и пытается изолировать необычных тинейджеров от общества. В проекте снялась Тони Коллет — она играет роль мэра, у чьей дочери (Аулии Кравальо) тоже обнаруживается суперсила. Среди постановщиц сериала — Шеннон Мерфи («Убивая Еву»), Логан Кибенс («Снегопад») и Ниса Хардиман («Счастливая долина»)
С 31 марта, Amazon Prime Video
«Агент Элвис» / Agent Elvis, премьера (Netflix) (18+)
Комедийный приключенческий анимационный сериал про Элвиса Пресли, спродюсированный его вдовой Присциллой Пресли. Король рок-н-ролла совмещает музыкальную карьеру с работой специальным агентом (по тому что на него никто не подумает!). Среди его миссий — спасение США от террористов. Главного героя озвучил Мэттью МакКонахи.
Март, Netflix
«Сантехники Белого дома» / White House Plumbers, премьера (HBO) (18+)
Мини-сериал (в нем всего 5 частей) от создателей «Вице-президента» рассказывает историю, как агенты Э. Ховард Хант (Вуди Харрельсон) и Дж. Гордон Лидди (Джастин Теру) должны были защищать президента Никсона, но случайно спровоцировали Уотергейтский скандал и его громкую отставку. В сериале также снялись Лина Хиди, Донал Глисон и Кирнан Шипка.
Март, HBO
«План Б» / Plan B, премьера (CBC Television) (18+)
Мини-сериал с Патриком Джей Адамсом («Форс-мажоры») в главной роли. Это история Филиппа, который обнаруживает, что может путешествовать в прошлое. Первым делом он решает наладить свой брак и разобраться с работой. Но «эффект бабочки» никто не отменял, поэтому коррективы свершившегося неожиданно отражаются на грядущем (то есть настоящем для героя).
Март, CBC Television, «Амедиатека»
«Младшая сестра» / Kid sister, премьера (TVNZ+) (18+)
Комедия в духе «Дряни» новозеландской актрисы и сценаристки Симоне Натан («Наш флаг означает смерть»). Это история про болезненную сепарацию Лулу, которая никак не может отстоять личные границы и выйти из-под влияния своей большой еврейской семьи. Главную героиню играет сама Натан.
Март, «Амедиатека»
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