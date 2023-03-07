Дебют ученицы Сокурова Малики Мусаевой «Клетка ищет птицу» взял главный приз на фестивале «Дух огня»-2023

Картина, снятая по собственному сценарию Мусаевой на чеченском языке, представляет собой мозаику из характеров и судеб, которые режиссер наблюдала в жизни — о несвободе, невозможности выбирать свою дорогу и взгляды.
Лауреаты XXI Международного фестиваля кинодебютов «Дух огня»:
- Главный приз «Золотая тайга» — «Клетка ищет птицу», режиссер Малика Мусаева.
- Лучший режиссер-дебютант — Антон Ермолин, «Ниша».
- Приз «За главную женскую роль» — Хадижа Батаева, «Клетка ищет птицу. По словам актрисы Анны Михалковой, которая вручала награду, игра Батаевой была «настоящей шекспировской трагедией».
- Приз «За главную мужскую роль» — Владимир Свирский, «Ниша». Он, по мнению Михалковой, «блистательно исполнил роль моли».
- Приз «За лучшую операторскую работу» — «Клетка ищет птицу», Дмитрий Наговский. Приз вручала член жюри конкурса российских дебютов, оператор Елена Иванова, отметившая, что у победителя «чувственный киноязык и выверен каждый кадр».
- Приз «За лучшую работу с музыкой» — Никита Добрынин, «Vad'd'a. Мытарства».
- Специальный приз «За сохранение культурных традиций» — «Тропа», режиссер Михаил Кулунаков.
- Приз зрительских симпатий — «Как звезды», режиссер Мария Лойтер.
- Приз «За лучший короткий метр» — «Кукушка», режиссер Евгений Николаев.
Специальный приз за «Лучший зрительский фильм для детской и юношеской аудитории» получила лента «Ганди и компания» режиссера Маниша Саини (Индия). Приз «Малая Золотая тайга — короткий метр» достался картине «Кукушка» Евгения Николаева, «Малая Серебряная тайга — короткий метр» — работе «Стая» Артура Григорьева. Специальный диплом жюри в этом году у картины «Моя хорошая звезда», режиссер Денис Базовой.
В международном конкурсе приз «Серебряная тайга» получила лента «По обе стороны пруда» режиссера Парта Саурабха (Индия), приз «Бронзовая тайга» — картина «Нездешние глаза» режиссера Ван Чунь-Хун (Тайвань).
Диплом «Специальное упоминание экспертного совета программы Work-in-Progress» получил проект «Тимир» (Николай Корякин, DJEGIN FILMS). Приз «Перспективный зрительский фильм», статус победителя программы Work in progress, получил проект «Осьминог» (Алексей Степанов, SoFilm). Диплом жюри получила лента «Тропа» режиссера Михаила Кулунакова.
Международный фестиваль кинодебютов «Дух огня» прошел в этом году в 21-й раз, его темой стали «Коренные народы мира».
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