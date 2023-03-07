Дебют ученицы Сокурова Малики Мусаевой «Клетка ищет птицу» взял главный приз на фестивале «Дух огня»-2023

Специальный приз за «Лучший зрительский фильм для детской и юношеской аудитории» получила лента «Ганди и компания» режиссера Маниша Саини (Индия). Приз «Малая Золотая тайга — короткий метр» достался картине «Кукушка» Евгения Николаева, «Малая Серебряная тайга — короткий метр» — работе «Стая» Артура Григорьева. Специальный диплом жюри в этом году у картины «Моя хорошая звезда», режиссер Денис Базовой.

В международном конкурсе приз «Серебряная тайга» получила лента «По обе стороны пруда» режиссера Парта Саурабха (Индия), приз «Бронзовая тайга» — картина «Нездешние глаза» режиссера Ван Чунь-Хун (Тайвань).

Диплом «Специальное упоминание экспертного совета программы Work-in-Progress» получил проект «Тимир» (Николай Корякин, DJEGIN FILMS). Приз «Перспективный зрительский фильм», статус победителя программы Work in progress, получил проект «Осьминог» (Алексей Степанов, SoFilm). Диплом жюри получила лента «Тропа» режиссера Михаила Кулунакова.

Международный фестиваль кинодебютов «Дух огня» прошел в этом году в 21-й раз, его темой стали «Коренные народы мира».