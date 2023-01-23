Для Малики Мусаевой «Птица ищет клетку» — режиссерский дебют. Лента снята по собственному сценарию ученицы Сокурова на чеченском языке. Съемки проходили в чеченском селе Аршты в Ингушетии, вместо профессиональных актеров в них участвовали местные жители. «Эта картина — мозаика из характеров и судеб, которые я наблюдала в жизни. Получилась очень женская история, героини которой имеют личную трагедию — внутренний конфликт, который пытаются преодолеть. Это фильм о несвободе, невозможности выбирать свою дорогу, взгляды. Иногда обстоятельства могут быть сильнее тебя самого, и приходится идти на компромисс, понимая, что выбраться не можешь», — рассказывала о картине Мусаева.

«"Птица ищет клетку" — фильм на чеченском языке, снятой женщиной-режиссером, причем снятый в самой Чечне. Это беспрецедентный случай и для чеченского кино, и для кавказского кино в целом. Не удивлюсь, если у Мусаевой в процессе съемок было много трудностей, но, судя по качеству фильма, она их блестяще преодолела», — отмечала в разговоре с «Бюллетенем кинопрокатчика» фестивальный куратор и отборщик этой программы Алена Шумакова. Несмотря на это, лента так и не стала участником программы Каннского фестиваля «Двухнедельник режиссеров» — как отмечала Шумакова, так как «не вписалась в концепцию программы», которая на тот момент уже «сложилась из картин определенной тематики».