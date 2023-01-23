Картина, снятая по собственному сценарию Мусаевой на чеченском языке, представляет собой мозаику из характеров и судеб, которые режиссер наблюдала в жизни — о несвободе, невозможности выбирать свою дорогу и взгляды.
В основной конкурс 73-го Берлинского кинофестиваля вошли 18 картин:
- «20 000 разновидностей пчел», режиссер Эстибалис Урресола Солагурен
- «Башня без тени», режиссер Чжан Лу
- «До конца ночи», режиссер Кристоф Хоххойслер
- «Ежевика», режиссер Мэтт Джонсон
- «Disco Boy», режиссер Джакомо Аббруццезе
- «Большая колесница», режиссер Филипп Гаррель
- «Ингеборг Бахман — путешествие в пустыню», режиссер Маргарет фон Тротта
- «Однажды мы расскажем друг другу все», режиссер Эмили Атеф
- «Лимбо», режиссер Айван Сен
- «Плохая жизнь», режиссер Жуан Канижу
- «Манодром», режиссер Джон Тренгов
- «Музыка», режиссер Ангела Шанелек
- «Прошлые жизни», режиссер Селин Сон
- «Красное небо (горит)», режиссер Кристиан Петцольд
- «On the Adamant», режиссер Николя Филибер
- «Выживание доброты», режиссер Рольф де Хир
- «Судзумэ закрывает двери», режиссер Макото Синкай
- «Тотем», режиссер Лила Авилес
Секция Encounters направлена на развитие «эстетически и структурно смелых работ независимых и инновационных кинематографистов», ее цель которой — поддержать «новые перспективы в кинематографе» и «предоставить больше места разнообразным повествовательным и документальным формам». В этом году в секцию вошли 16 картин. В числе отобранных — дебют ученицы режиссера Александра Сокурова Малики Мусаевой «Птица ищет клетку» и документальный фильм Виталия Манского «Восточный фронт»:
- «Проект "Клезмер"», режиссер Леандро Кох и Палома Шахманн
- «Взрослые», режиссер Дастин Гай Дефа
- «Эхо», режиссер Татьяна Уэсо
- «Здесь», режиссер Бас Девос
- «В слепой зоне», режиссер Айс Полат
- «Птица ищет клетку», режиссер Малика Мусаева
- «Мой злейший враг», режиссер Мехран Тамадон
- «Белое пластиковое небо», режиссер Тибор Баножки, Саролта Сабо
- «В воде», режиссер Хон Сан Су
- «Время на семью», режиссер Тиа Коуво
- «Стены Бергамо», режиссер Стефано Савона
- «Орландо. Моя политическая биография», режиссер Пол Б. Пресиадо
- «Самсара», режиссер Луис Патиньо
- «Восточный фронт», режиссеры Виталий Манский и Евгений Титаренко
- «Плохо живется», режиссер Жуан Канижу
- «Отсутствие», режиссер У Лан
Для Малики Мусаевой «Птица ищет клетку» — режиссерский дебют. Лента снята по собственному сценарию ученицы Сокурова на чеченском языке. Съемки проходили в чеченском селе Аршты в Ингушетии, вместо профессиональных актеров в них участвовали местные жители. «Эта картина — мозаика из характеров и судеб, которые я наблюдала в жизни. Получилась очень женская история, героини которой имеют личную трагедию — внутренний конфликт, который пытаются преодолеть. Это фильм о несвободе, невозможности выбирать свою дорогу, взгляды. Иногда обстоятельства могут быть сильнее тебя самого, и приходится идти на компромисс, понимая, что выбраться не можешь», — рассказывала о картине Мусаева.
«"Птица ищет клетку" — фильм на чеченском языке, снятой женщиной-режиссером, причем снятый в самой Чечне. Это беспрецедентный случай и для чеченского кино, и для кавказского кино в целом. Не удивлюсь, если у Мусаевой в процессе съемок было много трудностей, но, судя по качеству фильма, она их блестяще преодолела», — отмечала в разговоре с «Бюллетенем кинопрокатчика» фестивальный куратор и отборщик этой программы Алена Шумакова. Несмотря на это, лента так и не стала участником программы Каннского фестиваля «Двухнедельник режиссеров» — как отмечала Шумакова, так как «не вписалась в концепцию программы», которая на тот момент уже «сложилась из картин определенной тематики».
Напомним, в этом году жюри Берлинского кинофестиваля, который пройдет с 16 по 26 февраля, возглавит актриса Кристен Стюарт. «Мы рады, что Кристен Стюарт взяла на себя эту выдающуюся задачу. Она одна из самых талантливых и многогранных актеров своего поколения. От Беллы Свон до принцессы Уэльской — она дала жизнь вечным персонажам. Молодая, сияющая и с впечатляющим опытом работы за плечами, Кристен Стюарт — идеальный мост между Соединенными Штатами и Европой», — объяснили свой выбор организаторы фестиваля Мариетт Риссенбек и Карло Шатриан.
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