Мартин Скорсезе назвал лучшие (на свой вкус!) фильмы всех времен. Список

В списке Скорсезе нашлось место как для классических вестернов, так и психологических триллеров — таких как «Головокружение» Альфреда Хичкока.
Мартин Скорсезе на показе документального фильма «Кризис личности: только одна ночь» в рамках 60-го Нью-Йоркского кинофестиваля в киносообществе Линкольн-центра, октябрь 2022 года
Вот 15 главных фильмов за всю историю кинематографа — по версии Мартина Скорсезе:
- «2001: Космическая одиссея» (1968)
- «8 с половиной» (1963)
- «Пепел и алмаз» (1958)
- «Гражданин Кейн» (1941)
- «Дневник сельского священника» (1951)
- «Жить» (1952)
- «Леопард» (1963)
- «Слово» (1955)
- «Пайза» (1946)
- «Красные башмачки» (1948)
- «Река» (1951)
- «Сальваторе Джулиано» (1962)
- «Искатели» (1956)
- «Сказки туманной луны после дождя» (1953)
- «Головокружение» (1958)
В других подборках Скорсезе представлены фильмы из разных стран, в том числе «Река» французского режиссера Жана Ренуара и японская драма «Жить» Акиры Куросавы. В списке Скорсезе также нашлось место и для классических вестернов, таких как «Искатели», и психологического триллера Альфреда Хичкока «Головокружение».
Что касается самого режиссера, его следующим фильмом станет криминальная драма-вестерн «Убийцы цветочной луны» (Killers Of The Flower Moon), которая выйдет в кинотеатральный прокат и на Apple TV+ в 2023 году. В центре сюжета ленты — серия убийств, произошедших в племени Осейдж, Оклахома, в 1920-х годах. Роли в картине исполнили Леонардо Ди Каприо, Роберт де Ниро, Джесси Племонс, Лили Гладстон и Брендан Фрейзер.
Напомним, ранее Томас Винтерберг, Уэс Андерсон, Гильермо дель Торо и еще 17 режиссеров выбрали главные фильмы 2022 года. «Целиком и полностью» Луки Гуаданьино, основанные на биографии Стивена Спилберга «Фабельманы» и «Бардо, ложная хроника горстки истин» Алехандро Гонсалеса Иньярриту — в подборке кинематографистов.
Комментарии (0)