Мартин Скорсезе назвал лучшие (на свой вкус!) фильмы всех времен. Список

Вот 15 главных фильмов за всю историю кинематографа — по версии Мартина Скорсезе:

«2001: Космическая одиссея» (1968) «8 с половиной» (1963) «Пепел и алмаз» (1958) «Гражданин Кейн» (1941) «Дневник сельского священника» (1951) «Жить» (1952) «Леопард» (1963) «Слово» (1955) «Пайза» (1946) «Красные башмачки» (1948) «Река» (1951) «Сальваторе Джулиано» (1962) «Искатели» (1956) «Сказки туманной луны после дождя» (1953) «Головокружение» (1958)

В других подборках Скорсезе представлены фильмы из разных стран, в том числе «Река» французского режиссера Жана Ренуара и японская драма «Жить» Акиры Куросавы. В списке Скорсезе также нашлось место и для классических вестернов, таких как «Искатели», и психологического триллера Альфреда Хичкока «Головокружение».

Что касается самого режиссера, его следующим фильмом станет криминальная драма-вестерн «Убийцы цветочной луны» (Killers Of The Flower Moon), которая выйдет в кинотеатральный прокат и на Apple TV+ в 2023 году. В центре сюжета ленты — серия убийств, произошедших в племени Осейдж, Оклахома, в 1920-х годах. Роли в картине исполнили Леонардо Ди Каприо, Роберт де Ниро, Джесси Племонс, Лили Гладстон и Брендан Фрейзер.

Напомним, ранее Томас Винтерберг, Уэс Андерсон, Гильермо дель Торо и еще 17 режиссеров выбрали главные фильмы 2022 года. «Целиком и полностью» Луки Гуаданьино, основанные на биографии Стивена Спилберга «Фабельманы» и «Бардо, ложная хроника горстки истин» Алехандро Гонсалеса Иньярриту — в подборке кинематографистов.