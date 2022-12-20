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Кино и сериалы

Томас Винтерберг, Уэс Андерсон, Гильермо дель Торо и еще 17 режиссеров выбрали главные фильмы 2022 года

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«Целиком и полностью» Луки Гуаданьино, основанные на биографии Стивена Спилберга «Фабельманы» и «Бардо, ложная хроника горстки истин» Алехандро Гонсалеса Иньярриту — в подборке кинематографистов специально для Variety.

«Бардо, ложная хроника горстки истин», Алехандро Гонсалеса Иньярриту

«Элвис», Баз Лурман

«Целиком и полностью», Лука Гуаданьино

Кимберли Пирс («Парни не плачут») — «На западном фронте без перемен» Эдварда Бергера.

Лулу Ванг («Прощание») — «Бардо, ложная хроника горстки истин», Алехандро Гонсалес Иньярриту.

Джадд Апатоу («Немножко беременна», «Сорокалетний девственник») — «Фабельманы», Стивен Спилберг.

Лаура Пойтрас («Вся красота и кровопролитие») — «Без медведей», Джафар Панахи.

Клэр Дени («Высшее общество») — «После солнца», Шарлотта Уэллс.

Томас Винтерберг («Еще по одной», «Охота») — «Добрый медбрат», Тобиас Линдхольм.

Александр Пэйн («Небраска») — «Время Армагеддона», Джеймс Грэй.

Эдгар Райт («Малыш на драйве», «Прошлой ночью в Сохо») — «Треугольник печали», Рубен Эстлунд.

Кэти Ян («Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн») — «Все везде и сразу», Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт.

Одри Диван («Вы сошли с ума», «Событие») — «Сент-Омер», Элис Диоп.

Лина Данэм («Девочки») — «Она сказала», Мария Шредер.

Андрес Мускетти («Оно», «Оно 2») — «Нет», Джордан Пил.

Уэс Андерсон («Отель Гранд Будапешт», «Французский вестник») — «Белый шум», Ноа Баумбак.

Тони Гилрой («Майкл Клейтон») — «Тар», Тодд Филд.

Гильермо дель Торо («Форма воды», «Пиноккио») — «Элвис», Баз Лурман.

Джон Ли Хэнкок («Невидимая сторона», «Спасти мистера Бэнкса») — «Тринадцать жизней», Рон Ховард.

Ли Дэниелс («Дворецкий») — «Инспекция», Елеганс Браттон.

Рамин Бахрани («Белый тигр») — «Бледно-голубой глаз», Скотт Купер.

Мэри Хэррон («Американский психопат») — «Близко», Лукас Донт.

Карин Кусама («Тело Дженнифер») — «Целиком и полностью», Лука Гуаданьино.

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