Томас Винтерберг, Уэс Андерсон, Гильермо дель Торо и еще 17 режиссеров выбрали главные фильмы 2022 года

«Целиком и полностью» Луки Гуаданьино, основанные на биографии Стивена Спилберга «Фабельманы» и «Бардо, ложная хроника горстки истин» Алехандро Гонсалеса Иньярриту — в подборке кинематографистов специально для Variety.
Кимберли Пирс («Парни не плачут») — «На западном фронте без перемен» Эдварда Бергера.
Лулу Ванг («Прощание») — «Бардо, ложная хроника горстки истин», Алехандро Гонсалес Иньярриту.
Джадд Апатоу («Немножко беременна», «Сорокалетний девственник») — «Фабельманы», Стивен Спилберг.
Лаура Пойтрас («Вся красота и кровопролитие») — «Без медведей», Джафар Панахи.
Клэр Дени («Высшее общество») — «После солнца», Шарлотта Уэллс.
Томас Винтерберг («Еще по одной», «Охота») — «Добрый медбрат», Тобиас Линдхольм.
Александр Пэйн («Небраска») — «Время Армагеддона», Джеймс Грэй.
Эдгар Райт («Малыш на драйве», «Прошлой ночью в Сохо») — «Треугольник печали», Рубен Эстлунд.
Кэти Ян («Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн») — «Все везде и сразу», Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт.
Одри Диван («Вы сошли с ума», «Событие») — «Сент-Омер», Элис Диоп.
Лина Данэм («Девочки») — «Она сказала», Мария Шредер.
Андрес Мускетти («Оно», «Оно 2») — «Нет», Джордан Пил.
Уэс Андерсон («Отель Гранд Будапешт», «Французский вестник») — «Белый шум», Ноа Баумбак.
Тони Гилрой («Майкл Клейтон») — «Тар», Тодд Филд.
Гильермо дель Торо («Форма воды», «Пиноккио») — «Элвис», Баз Лурман.
Джон Ли Хэнкок («Невидимая сторона», «Спасти мистера Бэнкса») — «Тринадцать жизней», Рон Ховард.
Ли Дэниелс («Дворецкий») — «Инспекция», Елеганс Браттон.
Рамин Бахрани («Белый тигр») — «Бледно-голубой глаз», Скотт Купер.
Мэри Хэррон («Американский психопат») — «Близко», Лукас Донт.
Карин Кусама («Тело Дженнифер») — «Целиком и полностью», Лука Гуаданьино.
Комментарии (0)