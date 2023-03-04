Под Петербургом начали снимать фильм про подлодку К-3

Главные роли в картине исполняют Андрей Мерзликин, Евгений Миронов, Ольга Ломоносова и Елена Север. Об этом сообщает ТАСС. «Это история про первооткрывателей – всегда интересен путь, который люди проделывают впервые. Это история про то, как впервые советская атомная подводная лодка прошла подо льдами Северного полюса», — говорит режиссер Александр Котт.

Мерзликин предстанет перед зрителями в образе капитана второго ранга Живцова, который еще во время испытаний подлодки обнаружил проблему с навигацией. Миронов играет одного из конструкторов субмарины - профессора Морозова, который настаивает на отказе от операции из-за опасности для экипажа.

Декорации для съемок дрейфующей советской полярной станции и подлодки возвели прямо на льду залива в Сестрорецке. «Кино про Северный полюс невозможно снимать на Северном полюсе, поэтому выбрали такую локацию. Она по-своему уникальна, потому что Финский залив промерзает практически до дна, и можно строить необходимые декорации: саму станцию, и мы вморозили лодку, построили самолет. На Финском заливе есть, я думаю, все, что есть на Северном полюсе: снег, ветер невероятный», — отметил Котт.

Осенью в Кронштадте перевозили носовую часть первой советской атомной подводной лодки К-3 «Ленинский комсомол» в новый Музей военно-морской славы. Посмотрите как это было.