От «Мандалорца» до «Короля и Шута»: Что смотреть дома на этой неделе

Возвращение Малыша Йоды в «Мандалорце», панк-сказка по мотивам биографии и песен «Короля и Шута», американская экранизация «Второй жизни Уве» Бакмана с Томом Хэнксом в главной роли и танцы Ченнинга Татум в финальной части «Супер Майка» — рассказываем о главных кинорелизах, которые можно посмотреть дома на этой неделе.
Сериал «Мандалорец» / The Mandalorian, 3 сезон (Disney+) (14+)
Продолжение самого успешного сериала из франшизы «Звездных войн». В новом сезоне, подробности которого традиционно держатся в секрете, Дин Джарин (Педро Паскаль) будет, видимо, расплачиваться за нарушение одного из главных правил мандалорцев — он снял шлем. Известно, что в проект вернутся охотник за головами Гриф Карга (Карл Уэзерс), механик Пелли Мотто (Эми Седарис) и любимец зрителей Грогу. Среди режиссеров на этот раз — Брайс Даллас Ховард, работовашая и над «Книгой Бобы Фетта», Ли Айзек Чун («Минари») и Питер Рэмзи («Человек-паук: Через вселенные»). Шоураннером третьего сезона вновь стал Джон Фавро.
С 1 марта, Disney+
Сериал «Король и Шут», премьера («Кинопоиск») (18+)
Байопик культовой петербургской рок-группы миксует реальность и фантасмагорию, жанр волшебной панк-сказки и скрупулезного биографического фильма. Референсами для режиссера Рустама Мосафира («Скиф») были картины «Принцесса-невеста», «Бесконечная история» и работы Терри Гиллиама. На экране образ погибшего фронтмена «КиШа» Михаила Горшенева воплотил актер театра «Цехъ» Константин Плотников, Князя играет Влад Коноплев («Тибра»). Кстати, сам музыкант Андрей Князев стал одним из продюсеров сериала, хотя главный шоураннер — Дмитрий Нелидов («Пищеблок»). Также в касте проекта — Евгений Ткачук, Александр Адабашьян, Валери Зоидова, Васса Бокова, Данила Рассомахин. Нашу подробную рецензию читайте здесь.
Со 2 марта, «Кинопоиск»
Фильм «Мой ужасный сосед» / A Man Called Otto (12+)
Американская экранизация трогательного бестселлера шведа Фредрика Бакмана «Вторая жизнь Уве», в которой неприветливого старика с золотыми руками (а на самом деле и сердцем) играет Том Хэнкс. Снял новую версию Марк Форстер, режиссер «Кванта милосердия» и «Кристофера Робина». Сценарной адаптацией занимался Дэвид Маги, работавший над «Волшебной страной», «Жизнью Пи» и «Русалочкой».
Уже вышел, Amazon Prime Video, Vudu
«Правдивая ложь» / True Lies, премьера (CBS) (16+)
Комединый боевик — сериальная адаптация одноименного фильма Джеймса Кэмерона 1994 года с Арнольдом Шварценеггером в главной роли. В новой версии спецагента Гарри, который скрывает от жены свою настоящую работу, играет Стив Хоуи из «Бесстыжих». Его супругу, которая в какой-то момент начинает подозревать мужа в измене, Джинджер Гонзага («Женщина-Халк: Адвокат»). Среди создателей проекта — Энтони Хемингуэй («Служба новостей») и Мэтт Никс («Хорошие парни»).
С 1 марта, CBS
Фильм «Супер Майк: Последний танец» / Magic Mike's Last Dance (18+)
Завершение истории стриптизера Майка Лейна, которого играет Ченнинг Татум. В режиссерском кресле вновь Стивен Содерберг (он пропустил вторую часть «Супер Майк XXL»). Действие на этот раз разворачивается в Майами, где разорившийся на фоне пандемии Майк работает официантом. Там его находит амбициозная жительница Лондона Макс (Сальма Хайек), она разводится с мужем и мечтает поставить в театре грандиозное танцевальное шоу.
Уже вышел, Amazon Prime Video, iTunes, Vudu
Сериал «Дейзи Джонс и The Six» / Daisy Jones & The Six, премьера (Amazon Prime Video) (18+)
Мокьюментари-сериал от продюсерской компании Риз Уизерспун. Как и другие проекты ее пула (например, «И повсюду тлеют пожары»), он основан на бестселлере — одноименной книге Тейлор Дженкинс Рейд. Это история о вымышленной группе The Six. В 1970-е они добились оглушительного успеха, но вскоре распались. Спустя годы музыканты дают интервью, пытаясь понять, почему их карьеры не сложились. В «Дейзи Джонс и The Six» снялись Сэм Клафлин («С любовью, Рози) и внучка Элвиса Пресли Райли Кио.
С 3 марта, Amazon Prime Video
«Атака титанов» / Shingeki no kyojin, 3 часть 4 сезона (NHK General) (18+)
Аниме про противостояние человечества и кровожадных великанов-людоедов медленно, но верно движется к своему финалу. 3 марта выходят серии с 29 по 31-ую. Позже в этом году выпустят и развязку — правда, сроки не сообщаются.
С 3 марта, NHK General, «Кинопоиск»
Сериал «Секс/жизнь» / Sex/Life, 2 сезон (Netflix) (18+)
Продолжение эротического драмеди на основе романов Биби Истон «44 главы о четырех мужчинах», в котором рассказывается история супружеской пары. Уставшая от семейной рутины Билли (Сара Шахи) записывает в дорогой дневничок воспоминания о некогда бурной интимной жизни, муж (Майк Фогель) ее ревнует к былому и думам. В новом сезоне главная героиня продолжит метаться между надежным и налаженным бытом и мечтами о более страстном сексе.
Со 2 марта, Netflix
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