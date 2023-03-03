От «Мандалорца» до «Короля и Шута»: Что смотреть дома на этой неделе

Сериал «Мандалорец» / The Mandalorian, 3 сезон (Disney+) (14+)

Продолжение самого успешного сериала из франшизы «Звездных войн». В новом сезоне, подробности которого традиционно держатся в секрете, Дин Джарин (Педро Паскаль) будет, видимо, расплачиваться за нарушение одного из главных правил мандалорцев — он снял шлем. Известно, что в проект вернутся охотник за головами Гриф Карга (Карл Уэзерс), механик Пелли Мотто (Эми Седарис) и любимец зрителей Грогу. Среди режиссеров на этот раз — Брайс Даллас Ховард, работовашая и над «Книгой Бобы Фетта», Ли Айзек Чун («Минари») и Питер Рэмзи («Человек-паук: Через вселенные»). Шоураннером третьего сезона вновь стал Джон Фавро.

С 1 марта, Disney+