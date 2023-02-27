Мультсериал «Антология русского хоррора: Красный состав» — каким получился наш ответ «Любви, смерти и роботам»?

Хоррор-антологию «Красный состав», которая полностью вышла на more.tv, не то, чтобы очень ждали, но было любопытно увидеть, что получится, если смешать русские страшилки и современную анимацию. Результат неоднозначный: «Красный состав» можно долго хвалить, но также долго и ругать. Журналист «Собака.ru» Алексей Нимандов рассказывает, почему «Антология русского хоррора» не очень соответствует своему названию.
Антология Netflix «Любовь, смерть и роботы» — несомненно, один из ярчайших проектов стриминга, успешно проживший уже три сезона, каждый из которых ждали и обсуждали во всем мире. Совершенно неудивительно, что эту концепцию кто-то решил повторить, но неожиданно, что сделать это решили в России.
Здесь нужно сразу указать на слона в комнате — «Антология русского хоррора» не вполне соответствует своему названию, так как это проект не только России, но еще Канады и Молдовы. Например, первую серию поставили режиссеры Джим Брайсон и Адам Джеффкоут, вторую — Сэмюэл Чоу, третью — Клемент Лаш и так далее. Назвать русскими эти короткометражки сложно и с точки зрения визуала — слишком очевидна оглядка на Голливуд. Серия «Князь» явно отсылает к «Безумному Максу», «Лесной царь» похож на мультфильмы DreamWorks, «Гробовщик» мог бы сойти за шалость Тима Бертона, а эпизод «Можарово» будто ставил Ричард Линклейтер, режиссер фильма «Помутнение».
Единственное, что позволяет назвать антологию действительно русским хоррором — произведения, которые легли в основу мультсериала. Экранизировали, например, рассказ Пушкина о гробовщике, текст Алексея Толстого «Семья вурдалака» и «Крысолова» Александра Грина. Но и тут есть оговорка — эпизод «Лесной царь» хоть и ссылается на Василия Жуковского, но первоисточник все-таки принадлежит перу немецкого классика Иоганна Гете (а тот вдохновлялся датской легендой, но это уже детали).
Тот факт, что перед нами антология именно хоррора, дает «Красному составу» некоторое преимущество перед «Любовью, смертью и роботами». Оно заключается в четко обозначенной концепции, которой у проекта Netflix нет. Если окинуть взором три сезона «Любви, смерти и роботов», то можно обнаружить настоящую мультипликационную кашу, в которой по-настоящему гениальные эпизоды соседствуют с откровенным «проходняком», забывающимся сразу после просмотра. Это рождает вопрос — а по какому вообще принципу отбираются эти истории? Если уж не роботов, то любовь или смерть можно найти практически в любом существующем на Земле сюжете — от Шекспира и до фанфиков про майора Грома. «Антология русского хоррора» лишена подобных проблем — в первом сезоне 6 серий, каждая из которых пытается если уж не напугать зрителя, то хотя бы нагнать саспенс. Получается ли? Не всегда.
Проекту остро не хватает авантюризма и страсти к экспериментам. Первые две серии — «Крысолов» и «Семья вурдалака» — и вовсе способны отбить желание смотреть сезон дальше, потому что оба делают ставку на экшен, который, увы, не впечатляет. А о том, что это абсолютно не страшно, даже говорить не приходится.
Однако всех, кто дотерпит до эпизода «Можарово», ждет награда, потому что это самая оригинальная и пугающая серия антологии. Мистика здесь ловко переплетена с социальным комментарием, а за персонажей, которые отправляются на поезде в опасное путешествие, действительно тревожно. Впечатление портит разве что несколько карикатурный молодой журналист, который, естественно, «ищет правду», но в остальном «Можарово» — это проработанный короткометражный хоррор, который за 20 минут рассказывает очень интересную историю.
А дальше начинаются те самые эксперименты, которых и ждешь от подобных проектов. Серия «Лесной царь» — это переложение известного стихотворения в декорации киберпанка, где царят социальное неравенство и алчные корпорации, а финальный эпизод «Гробовщик» привлекает своим визуальным исполнением. Это мрачная перекладная анимация — техника с покадровой съемкой плоских бумажных марионеток. Сама история при этом не то, чтобы цепляет, но наблюдать за картинкой также приятно и интересно, как и в недавнем «Пиноккио» от Гильермо дель Торо.
Между этими двумя эпизодами зажат уже упомянутый «Князь» — та самая серия, которая очень напоминает «Безумного Макса». Она может привлечь разве что сеттингом — бандиты, одетые как русские богатыри, уничтожают мутантов (обычных людей, но у некоторых из них почему-то по четыре руки), а символом власти для них является детская игрушка. На бумаге интригует, но на деле «Князю» не хватает нарративной составляющей — о мире Нового Средневековья, в котором происходит действие, явно можно было рассказать больше и интереснее.
Несмотря на все недочеты, «Антология русского хоррора» все равно оставляет после себя скорее положительное впечатление — это хорошая попытка адаптировать формат «Любви, смерти и роботов» и разбавить его национальным колоритом, но этого самого колорита в итоге и не хватает. Если в дальнейшем авторы проекта дадут волю более смелым экспериментам как с визуалом, так и с сюжетами, и будут чуть меньше смотреть на Голливуд, это пойдет антологии только на пользу. Ведь уж чего-чего, а страшилок у нас хватает.
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