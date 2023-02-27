Мультсериал «Антология русского хоррора: Красный состав» — каким получился наш ответ «Любви, смерти и роботам»?

Антология Netflix «Любовь, смерть и роботы» — несомненно, один из ярчайших проектов стриминга, успешно проживший уже три сезона, каждый из которых ждали и обсуждали во всем мире. Совершенно неудивительно, что эту концепцию кто-то решил повторить, но неожиданно, что сделать это решили в России.

Здесь нужно сразу указать на слона в комнате — «Антология русского хоррора» не вполне соответствует своему названию, так как это проект не только России, но еще Канады и Молдовы. Например, первую серию поставили режиссеры Джим Брайсон и Адам Джеффкоут, вторую — Сэмюэл Чоу, третью — Клемент Лаш и так далее. Назвать русскими эти короткометражки сложно и с точки зрения визуала — слишком очевидна оглядка на Голливуд. Серия «Князь» явно отсылает к «Безумному Максу», «Лесной царь» похож на мультфильмы DreamWorks, «Гробовщик» мог бы сойти за шалость Тима Бертона, а эпизод «Можарово» будто ставил Ричард Линклейтер, режиссер фильма «Помутнение».

Единственное, что позволяет назвать антологию действительно русским хоррором — произведения, которые легли в основу мультсериала. Экранизировали, например, рассказ Пушкина о гробовщике, текст Алексея Толстого «Семья вурдалака» и «Крысолова» Александра Грина. Но и тут есть оговорка — эпизод «Лесной царь» хоть и ссылается на Василия Жуковского, но первоисточник все-таки принадлежит перу немецкого классика Иоганна Гете (а тот вдохновлялся датской легендой, но это уже детали).