Вселенная фильмов по «Властелину колец» расширится

Пока точно неизвестно, каким именно событиям из мира Средиземья будут посвящены новые картины. Но автор экранизаций «Властелина колец» и «Хоббита» Питер Джексон и его соавторы Фрэн Уолш и Филиппа Бойенс заявили, что Warner Bros. и Embracer консультировались с ними при заключении соглашения. «Мы с нетерпением ждем возможности сотрудничать с ними и дальше, чтобы узнать их видение развития франшизы», — заявили киноделы.

При этом кинокомпания, пообещала что в будущем они не планируют делать ремейки или переосмыслять кинотрилогии, снятые Питером Джексоном. Вместо этого они намерены «расширить» существующий кинематографический мир. «Двадцать лет назад New Line пошла на беспрецедентный риск, чтобы перенести на большой экран невероятные истории, персонажей и мир «Властелина колец». В результате на свет появилась серия фильмов, любимая несколькими поколениями фанатов. Но несмотря на размах и внимание к деталям, с которым создавались две трилогии, в кино мы смогли увидеть лишь малую часть огромной и сложной вселенной, придуманной Толкином. Возможность глубже исследовать мир Средиземья и пригласить в это путешествие поклонников — настоящая честь для нас», — говорится в заявлении Warner Bros.

Права на игры и фильмы по «Властелину колец» и «Хоббиту» Толкина выставят на продажу. Новые владельцы смогут использовать персонажей «Властелина колец» и «Хоббита» в новых фильмах, видеоиграх и другом.